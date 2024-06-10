В Баренцевом море горит российский противолодочный корабль "Адмирал Левченко", - Плетенчук

В Баренцевом море загорелся российский большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". Пока что точные причины возгорания не известны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

По словам спикера, большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" загорелся в Баренцевом море. Как отмечает Плетенчук, там экипажа несколько сотен. Россияне пытаются потушить пламя.

"Так бывает, когда "СВЕРХДЕРЖАВА" получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве. 10 лет не хватило на решение этой проблемы. Одна из установок и загорелась", - написал Плетенчук.

Читайте также: РФ отправит в Гавану военные корабли и атомную подлодку для учений вблизи США, - Reuters

СПРАВКА:

"Адмирал Левченко" - российский эсминец, который стал на вооружение Военно-морских сил СССР в 1988 году. Теперь он входит в состав Северного флота России. "Адмирал Левченко" несет на борту ударное вооружение - ракето-торпеды "Раструб", которые подходят для поражения как подводных, так и надводных целей. Энергетическая установка корабля представлена четырьмя газотурбинными установками, которые разгоняют корабль до 29 узлов. Экипаж - 385 матросов и офицеров.