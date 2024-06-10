В Баренцевом море горит российский противолодочный корабль "Адмирал Левченко", - Плетенчук
В Баренцевом море загорелся российский большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". Пока что точные причины возгорания не известны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.
По словам спикера, большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" загорелся в Баренцевом море. Как отмечает Плетенчук, там экипажа несколько сотен. Россияне пытаются потушить пламя.
"Так бывает, когда "СВЕРХДЕРЖАВА" получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве. 10 лет не хватило на решение этой проблемы. Одна из установок и загорелась", - написал Плетенчук.
СПРАВКА:
"Адмирал Левченко" - российский эсминец, который стал на вооружение Военно-морских сил СССР в 1988 году. Теперь он входит в состав Северного флота России. "Адмирал Левченко" несет на борту ударное вооружение - ракето-торпеды "Раструб", которые подходят для поражения как подводных, так и надводных целей. Энергетическая установка корабля представлена четырьмя газотурбинными установками, которые разгоняют корабль до 29 узлов. Экипаж - 385 матросов и офицеров.
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Кораблик рф загорелся в Баренцевом, ой, так это ж тоже "случайно"!
Совпадение? Что скажете?
Кто Із вас ето сдєлал?
...і щоб усі разом на дно.
...кацапи метушаться, руками махають, а воно ще дужче розгоряється.
Ей,десятидолларовые шлюхи,как вас назвал ваш президент,ничего своим муженькам-экипажу подлодки,через экипаж "Левченка" передать не хотите?Камчатские крабы ждут.
Якщо загоряння пройшло в міжнародні новини, то там не все так погано ...
- Шаріков!
Але краби і бички все успішно погасили.
ОТО УКРАЇНЕЦЬ!!! КРЕЙСЕР АВРОРА ПІД НИМ ХОДИВ
Випотрошили, як Ілліча, який живєє всєх живих ....
Випотрошений - це той, що лежить у мавзолеї,
а його мізки - у 3-літровій банці в інституті Скліфасовського.
А на фото інший Ілліч - ДАРАГОЙ.
Його чомусь називають українцем, хоча справжнє прізвище Камінський.
КАГАНО́ВИЧ Лазар Мойсейович (10(22). 11. 1893, с. Кабани Радомишл. пов. Київ. губ., згодом с. Діброва Поліс. р-ну Київ. обл...
тільки не згасай,
путін. ла-ла-лалала
Курілі папіроси...