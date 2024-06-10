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В Баренцевом море горит российский противолодочный корабль "Адмирал Левченко", - Плетенчук

Горить

В Баренцевом море загорелся российский большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". Пока что точные причины возгорания не известны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

По словам спикера, большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" загорелся в Баренцевом море. Как отмечает Плетенчук, там экипажа несколько сотен. Россияне пытаются потушить пламя.

Горить російський корабель "Адмірал Левченко" у Барецевому морі

"Так бывает, когда "СВЕРХДЕРЖАВА" получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве. 10 лет не хватило на решение этой проблемы. Одна из установок и загорелась", - написал Плетенчук.

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СПРАВКА:

"Адмирал Левченко" - российский эсминец, который стал на вооружение Военно-морских сил СССР в 1988 году. Теперь он входит в состав Северного флота России. "Адмирал Левченко" несет на борту ударное вооружение - ракето-торпеды "Раструб", которые подходят для поражения как подводных, так и надводных целей. Энергетическая установка корабля представлена четырьмя газотурбинными установками, которые разгоняют корабль до 29 узлов. Экипаж - 385 матросов и офицеров.

Автор: 

ВМФ РФ (180) корабль (2041) пожар (5950)


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Топ комментарии
+22
Гори ясно , не погасни ((
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10.06.2024 21:19
+20
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10.06.2024 21:49
+16
А мени просто нравиця як воно горить.
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10.06.2024 21:35
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Гори ясно , не погасни ((
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10.06.2024 21:19 Ответить
Хорятшие финннские парни оказались жгучими, - вот рюзьгэ ваэнный кааарабль и пыхнул... И это только за углубление рюзьгим истребителем на 1800 метров на территорию страны Суоми🤔🧐😁 Даже страшно подумать, что может на соссиюшке случиться, ежели какой-нибудь арол из той же пилотажной группы типа рюзьгэ виииитязь залетит на 3000м. вглубь Финляндии 😝😝😝😝😝😝🤗🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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10.06.2024 21:52 Ответить
вєчного тєпла, братья
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10.06.2024 21:19 Ответить
спущений на воду у 1985му , до 2014 проходив службу в Середземному морі , "ліукувався" за цей час у Севастополі ...
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10.06.2024 22:25 Ответить
завжди дивувався: чому там горіти?
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10.06.2024 21:20 Ответить
ГСМ
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10.06.2024 22:08 Ответить
Самолетик рф залетел в Финляндию, "случайно".
Кораблик рф загорелся в Баренцевом, ой, так это ж тоже "случайно"!
Совпадение? Что скажете?
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10.06.2024 21:20 Ответить
- Хдє ваши докасатєльства? Фіни нєпрічьом. А єслі прічом, то іхтамнєбило
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10.06.2024 21:29 Ответить
Левченко! Стой! Левченко!!! (С)
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10.06.2024 21:21 Ответить
А я інше пригадав з того ж фільму. "І что, сільна гаріт? Гаварітє, пока прієдем всьо згаріт?"
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10.06.2024 21:26 Ответить
Ви про який фільм говорите ?
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10.06.2024 21:30 Ответить
"Место встречи изменить нельзя" ))
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10.06.2024 21:33 Ответить
А ви не помітили, що у багатьох савєцкіх й російських фільмах у всіляких покидьків, зрадників, бовдурів, селюків українські прізвища. Це все називається пропагандою.
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10.06.2024 21:49 Ответить
Це все називається НЛП.
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10.06.2024 21:56 Ответить
так, підсвідома пропаганда....
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10.06.2024 22:00 Ответить
Це все називається проектуванням на когось своїх вад - і в них завжди так ( прикладів море ).
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10.06.2024 22:28 Ответить
Ну так і у нас тепер кожне гівно з кацапським прізвищем.
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10.06.2024 23:12 Ответить
Рішив не відставати від чорноморських посудин
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10.06.2024 21:25 Ответить
Буданов, Малюк, Байден, Макрон, что ви дєлаєтє?
Кто Із вас ето сдєлал?
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10.06.2024 21:25 Ответить
нас там нет
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10.06.2024 22:40 Ответить
то не ми, воно саме
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10.06.2024 22:48 Ответить
Бажаю що б він згорів і пішов на дно разом з екіпажем.
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10.06.2024 21:26 Ответить
сподіваюся, боєкомплект повний
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10.06.2024 21:26 Ответить
Лінза навєрна апять пакуріла там дє іщьо нє куріла...
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10.06.2024 21:27 Ответить
І харашо гаріт?
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10.06.2024 21:27 Ответить
Докурились курцы дурко-ватые!
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10.06.2024 21:31 Ответить
Баренцево горе
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10.06.2024 21:32 Ответить
нафіга на такому кориті 385 челів екіпажу?
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10.06.2024 21:34 Ответить
Я думаю, що малувато. Краще штук 600.
...і щоб усі разом на дно.
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10.06.2024 21:38 Ответить
Як натуя? А хто на веслах буде?
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11.06.2024 03:43 Ответить
А мени просто нравиця як воно горить.
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10.06.2024 21:35 Ответить
ага.
...кацапи метушаться, руками махають, а воно ще дужче розгоряється.
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10.06.2024 21:39 Ответить
"Морський малюк" - ти? Чи то знов Дядя Сирьожа?
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10.06.2024 21:42 Ответить
"Адмирал Левченко" имеет все шансы проведать подлодку "Курск",с чем его и поздравляем.
Ей,десятидолларовые шлюхи,как вас назвал ваш президент,ничего своим муженькам-экипажу подлодки,через экипаж "Левченка" передать не хотите?Камчатские крабы ждут.
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10.06.2024 21:43 Ответить
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10.06.2024 21:45 Ответить
Північна морська гойда.
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10.06.2024 21:47 Ответить
В рашистів проблеми не лише на Півночі, але й на Півдні - в Криму.

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10.06.2024 21:48 Ответить
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10.06.2024 21:49 Ответить
Гасіння проходило під девізом "Шо там у хахлов..."
Якщо загоряння пройшло в міжнародні новини, то там не все так погано ...
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10.06.2024 21:49 Ответить
То просто п@рдаки в них підірвало після новини про СУ-57!
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10.06.2024 23:45 Ответить
То Ніколаєвскіє корабєли підклали їм братню свиню. А шоб знали.
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11.06.2024 00:32 Ответить
"Як корабель назвеш..." - почитайте біографію того адмірала-катастрофи...
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10.06.2024 21:55 Ответить
На палубі матроси курили папіроси.
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10.06.2024 21:58 Ответить
Якщо газотурбінна установка "вийшла з ладу із займанням", то вона банально вибухнула.
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10.06.2024 22:07 Ответить
Це підготовка до навчань у Карибському басейні.
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10.06.2024 21:59 Ответить
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10.06.2024 23:47 Ответить
сьогодні по святцях там - "день шариковой ручки" )) понятно, гуляли ізобрєтєніє в 1918 году валодькой крупським шаріковой ручки.
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10.06.2024 22:00 Ответить
- Кто ізабрьол шарікавую ручьку?
- Шаріков!
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10.06.2024 22:03 Ответить
Члєни НАТО вже запропонували свою допомогу?
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10.06.2024 22:01 Ответить
Сподіваюсь, що будуть і такі Нептуни.
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10.06.2024 22:02 Ответить
Ракетний флагман "Москва" теж починав з того, що "просто горів"...
Але краби і бички все успішно погасили.
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10.06.2024 22:04 Ответить
Горде́й Ива́нович Ле́вченко родился (https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 7 (19) января https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1897 , Дубровка, ныне Барановского района Житомирской области -умер https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 26 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1981 , Москваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советский военно-морской деятель, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB адмирал (1944)Гордей Иванович Левченко (1897 - 1981) - https://wiki.lesta.ru/ru/Navy:%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советский военно-морской офицер, https://wiki.lesta.ru/ru/Navy:%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB адмирал . Участвовал в Первой Мировой войне, штурме Зимнего дворца. С сентября 1930 по июнь 1931 командовал https://wiki.lesta.ru/ru/Navy:%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80 крейсером https://wiki.lesta.ru/ru/Navy:%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_(1900) Аврора и отрядом учебных кораблей.Во время Великой Отечественной войны участвовал в обороне Одессы, Николаева, Севастополя, командовал войсками Крыма (22 октября - начало ноября 1941).

ОТО УКРАЇНЕЦЬ!!! КРЕЙСЕР АВРОРА ПІД НИМ ХОДИВ
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10.06.2024 22:09 Ответить
Аврору у Балтиморі здається збудували - такшо якось комуняки не скрепний корабель зробили символом "революції".
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10.06.2024 22:32 Ответить
"Аврору" успішно кастровано - ні гвинтів, ні руля, ні парових машин.
Випотрошили, як Ілліча, який живєє всєх живих ....
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10.06.2024 22:45 Ответить
Цього Ілліча?
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10.06.2024 22:56 Ответить
Ні, не цього.
Випотрошений - це той, що лежить у мавзолеї,
а його мізки - у 3-літровій банці в інституті Скліфасовського.
А на фото інший Ілліч - ДАРАГОЙ.
Його чомусь називають українцем, хоча справжнє прізвище Камінський.
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11.06.2024 00:38 Ответить
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11.06.2024 01:32 Ответить
Пригадалася чогось казка того чувака шо Буратіну написав - і його ше один твір .
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10.06.2024 22:59 Ответить
в підербурзі
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10.06.2024 23:12 Ответить
Ви праві - то Варяг побудували у Філадельфії , дякую шо поправили .
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10.06.2024 23:22 Ответить
А під тим коритом вже табун крабів зібрався, слюнявчики вділи і ножі з виделками приготували...
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10.06.2024 22:11 Ответить
Адмірал Левченко уродженець Житомирської обл...
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10.06.2024 22:15 Ответить
Лев Давидович Троцкий, прізвище при народженні Бронштейн; 26 жовтня [7 листопада] 1879(18791107), Янівка, Єлисаветградський повіт, Херсонська губернія ...
КАГАНО́ВИЧ Лазар Мойсейович (10(22). 11. 1893, с. Кабани Радомишл. пов. Київ. губ., згодом с. Діброва Поліс. р-ну Київ. обл...
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10.06.2024 23:11 Ответить
Не зрозуміло, маскується під "Адмірал Кузнєцов", чи під "Москва".
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10.06.2024 22:30 Ответить
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11.06.2024 02:44 Ответить
Третя сила? Конечно очень хотелось бы чтобы Украина открыла в Баринцовом море свой филиал по спуску дронов на воду. Рашисты же открыли на ********** свои базы. Почему нам нельзя где то на океанических просторах открыть свои
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10.06.2024 22:42 Ответить
Баренцеве море - найзручніше місце для удару по Уренгойських родовищах.
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10.06.2024 22:47 Ответить
Гори, гори ясно

тільки не згасай,
путін. ла-ла-лалала
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10.06.2024 22:50 Ответить
....кінгстони відкривали ?
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10.06.2024 23:02 Ответить
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10.06.2024 23:13 Ответить
Надеюсь все будет как с Курском! Не успеют, не помогут, не спасут и ***** вдов обматюкает😁
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10.06.2024 23:26 Ответить
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11.06.2024 00:17 Ответить
Особисто я не розумію станом на сьогодні сенсу використання військових морських надводних суднів при наявних засобах їх ураження. Україна довела це, фактично не маючи флоту. Адже на рейді вони достатньо повільні цілі проти авіації, ракет та беків. Порівняти хоча б швидкості. Там наземного, плаваючого та повітряного ппо для захисту має бути в рази більше, ніж сам той ракетоносець, чи бдк якийсь. У мирний час швідкісні прикордонні катери проти контрабандистів-так, звісно. Але під час війни поодинокі нешвидкі надводні цілі у потенційній зоні ураження-таке собі.
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11.06.2024 00:43 Ответить
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11.06.2024 00:45 Ответить
На палубє матроси
Курілі папіроси...
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11.06.2024 02:42 Ответить
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11.06.2024 08:56 Ответить
Це дуже добре, респект тим хто підпалив
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11.06.2024 15:33 Ответить
 
 