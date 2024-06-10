У Баренцевому морі горить російський протичовновий корабель "Адмірал Левченко", - Плетенчук
У Баренцовому морі загорівся російський великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко". Поки що точні причини загоряння не відомі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.
За словами речника, великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко" загорівся у Баренцовому морі. Як зауважує Плетенчук, там екіпажу кілька сотень. Росіяни намагаються загасити полум'я.
"Так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала", - написав Плетенчук.
ДОВІДКОВО:
"Адмірал Левченко" - російський есмінець, який став на озброєння Військово-морських сил СРСР у 1988 році. Тепер він входить до складу Північного флоту Росії. "Адмірал Левченко" несе на борту ударне озброєння — ракето-торпеди "Раструб", які підходять для ураження як підводних, так і надводних цілей. Енергетична установка корабля представлена чотирма газотурбінними установками, які розганяють корабель до 29 вузлів. Екіпаж — 385 матросів і офіцерів.
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Кораблик рф загорелся в Баренцевом, ой, так это ж тоже "случайно"!
Совпадение? Что скажете?
Кто Із вас ето сдєлал?
...і щоб усі разом на дно.
...кацапи метушаться, руками махають, а воно ще дужче розгоряється.
Ей,десятидолларовые шлюхи,как вас назвал ваш президент,ничего своим муженькам-экипажу подлодки,через экипаж "Левченка" передать не хотите?Камчатские крабы ждут.
Якщо загоряння пройшло в міжнародні новини, то там не все так погано ...
- Шаріков!
Але краби і бички все успішно погасили.
ОТО УКРАЇНЕЦЬ!!! КРЕЙСЕР АВРОРА ПІД НИМ ХОДИВ
Випотрошили, як Ілліча, який живєє всєх живих ....
Випотрошений - це той, що лежить у мавзолеї,
а його мізки - у 3-літровій банці в інституті Скліфасовського.
А на фото інший Ілліч - ДАРАГОЙ.
Його чомусь називають українцем, хоча справжнє прізвище Камінський.
КАГАНО́ВИЧ Лазар Мойсейович (10(22). 11. 1893, с. Кабани Радомишл. пов. Київ. губ., згодом с. Діброва Поліс. р-ну Київ. обл...
тільки не згасай,
путін. ла-ла-лалала
Курілі папіроси...