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У Баренцевому морі горить російський протичовновий корабель "Адмірал Левченко", - Плетенчук

Горить

У Баренцовому морі загорівся російський великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко". Поки що точні причини загоряння не відомі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

За словами речника, великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко" загорівся у Баренцовому морі. Як зауважує Плетенчук, там екіпажу кілька сотень. Росіяни намагаються загасити полум'я.

Горить російський корабель "Адмірал Левченко" у Барецевому морі

"Так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала", - написав Плетенчук.

Читайте: РФ відправить до Гавани військові кораблі та атомний підводний човен для навчань поблизу США, - Reuters

ДОВІДКОВО:

"Адмірал Левченко" - російський есмінець, який став на озброєння Військово-морських сил СРСР у 1988 році. Тепер він входить до складу Північного флоту Росії.  "Адмірал Левченко" несе на борту ударне озброєння — ракето-торпеди "Раструб", які підходять для ураження як підводних, так і надводних цілей. Енергетична установка корабля представлена чотирма газотурбінними установками, які розганяють корабель до 29 вузлів. Екіпаж — 385 матросів і офіцерів.

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Топ коментарі
+22
Гори ясно , не погасни ((
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10.06.2024 21:19
+20
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10.06.2024 21:49
+16
А мени просто нравиця як воно горить.
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10.06.2024 21:35
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Гори ясно , не погасни ((
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10.06.2024 21:19 Відповісти
Хорятшие финннские парни оказались жгучими, - вот рюзьгэ ваэнный кааарабль и пыхнул... И это только за углубление рюзьгим истребителем на 1800 метров на территорию страны Суоми🤔🧐😁 Даже страшно подумать, что может на соссиюшке случиться, ежели какой-нибудь арол из той же пилотажной группы типа рюзьгэ виииитязь залетит на 3000м. вглубь Финляндии 😝😝😝😝😝😝🤗🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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10.06.2024 21:52 Відповісти
вєчного тєпла, братья
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10.06.2024 21:19 Відповісти
спущений на воду у 1985му , до 2014 проходив службу в Середземному морі , "ліукувався" за цей час у Севастополі ...
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10.06.2024 22:25 Відповісти
завжди дивувався: чому там горіти?
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10.06.2024 21:20 Відповісти
ГСМ
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10.06.2024 22:08 Відповісти
Самолетик рф залетел в Финляндию, "случайно".
Кораблик рф загорелся в Баренцевом, ой, так это ж тоже "случайно"!
Совпадение? Что скажете?
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10.06.2024 21:20 Відповісти
- Хдє ваши докасатєльства? Фіни нєпрічьом. А єслі прічом, то іхтамнєбило
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10.06.2024 21:29 Відповісти
Левченко! Стой! Левченко!!! (С)
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10.06.2024 21:21 Відповісти
А я інше пригадав з того ж фільму. "І что, сільна гаріт? Гаварітє, пока прієдем всьо згаріт?"
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10.06.2024 21:26 Відповісти
Ви про який фільм говорите ?
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10.06.2024 21:30 Відповісти
"Место встречи изменить нельзя" ))
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10.06.2024 21:33 Відповісти
А ви не помітили, що у багатьох савєцкіх й російських фільмах у всіляких покидьків, зрадників, бовдурів, селюків українські прізвища. Це все називається пропагандою.
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10.06.2024 21:49 Відповісти
Це все називається НЛП.
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10.06.2024 21:56 Відповісти
так, підсвідома пропаганда....
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10.06.2024 22:00 Відповісти
Це все називається проектуванням на когось своїх вад - і в них завжди так ( прикладів море ).
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10.06.2024 22:28 Відповісти
Ну так і у нас тепер кожне гівно з кацапським прізвищем.
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10.06.2024 23:12 Відповісти
Рішив не відставати від чорноморських посудин
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10.06.2024 21:25 Відповісти
Буданов, Малюк, Байден, Макрон, что ви дєлаєтє?
Кто Із вас ето сдєлал?
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10.06.2024 21:25 Відповісти
нас там нет
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10.06.2024 22:40 Відповісти
то не ми, воно саме
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10.06.2024 22:48 Відповісти
Бажаю що б він згорів і пішов на дно разом з екіпажем.
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10.06.2024 21:26 Відповісти
сподіваюся, боєкомплект повний
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10.06.2024 21:26 Відповісти
Лінза навєрна апять пакуріла там дє іщьо нє куріла...
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10.06.2024 21:27 Відповісти
І харашо гаріт?
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10.06.2024 21:27 Відповісти
Докурились курцы дурко-ватые!
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10.06.2024 21:31 Відповісти
Баренцево горе
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10.06.2024 21:32 Відповісти
нафіга на такому кориті 385 челів екіпажу?
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10.06.2024 21:34 Відповісти
Я думаю, що малувато. Краще штук 600.
...і щоб усі разом на дно.
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10.06.2024 21:38 Відповісти
Як натуя? А хто на веслах буде?
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11.06.2024 03:43 Відповісти
А мени просто нравиця як воно горить.
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10.06.2024 21:35 Відповісти
ага.
...кацапи метушаться, руками махають, а воно ще дужче розгоряється.
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10.06.2024 21:39 Відповісти
"Морський малюк" - ти? Чи то знов Дядя Сирьожа?
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10.06.2024 21:42 Відповісти
"Адмирал Левченко" имеет все шансы проведать подлодку "Курск",с чем его и поздравляем.
Ей,десятидолларовые шлюхи,как вас назвал ваш президент,ничего своим муженькам-экипажу подлодки,через экипаж "Левченка" передать не хотите?Камчатские крабы ждут.
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10.06.2024 21:43 Відповісти
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10.06.2024 21:45 Відповісти
Північна морська гойда.
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10.06.2024 21:47 Відповісти
В рашистів проблеми не лише на Півночі, але й на Півдні - в Криму.

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10.06.2024 21:48 Відповісти
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10.06.2024 21:49 Відповісти
Гасіння проходило під девізом "Шо там у хахлов..."
Якщо загоряння пройшло в міжнародні новини, то там не все так погано ...
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10.06.2024 21:49 Відповісти
То просто п@рдаки в них підірвало після новини про СУ-57!
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10.06.2024 23:45 Відповісти
То Ніколаєвскіє корабєли підклали їм братню свиню. А шоб знали.
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11.06.2024 00:32 Відповісти
"Як корабель назвеш..." - почитайте біографію того адмірала-катастрофи...
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10.06.2024 21:55 Відповісти
На палубі матроси курили папіроси.
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10.06.2024 21:58 Відповісти
Якщо газотурбінна установка "вийшла з ладу із займанням", то вона банально вибухнула.
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10.06.2024 22:07 Відповісти
Це підготовка до навчань у Карибському басейні.
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10.06.2024 21:59 Відповісти
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10.06.2024 23:47 Відповісти
сьогодні по святцях там - "день шариковой ручки" )) понятно, гуляли ізобрєтєніє в 1918 году валодькой крупським шаріковой ручки.
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10.06.2024 22:00 Відповісти
- Кто ізабрьол шарікавую ручьку?
- Шаріков!
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10.06.2024 22:03 Відповісти
Члєни НАТО вже запропонували свою допомогу?
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10.06.2024 22:01 Відповісти
Сподіваюсь, що будуть і такі Нептуни.
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10.06.2024 22:02 Відповісти
Ракетний флагман "Москва" теж починав з того, що "просто горів"...
Але краби і бички все успішно погасили.
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10.06.2024 22:04 Відповісти
Горде́й Ива́нович Ле́вченко родился (https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 7 (19) января https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1897 , Дубровка, ныне Барановского района Житомирской области -умер https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 26 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1981 , Москваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советский военно-морской деятель, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB адмирал (1944)Гордей Иванович Левченко (1897 - 1981) - https://wiki.lesta.ru/ru/Navy:%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советский военно-морской офицер, https://wiki.lesta.ru/ru/Navy:%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB адмирал . Участвовал в Первой Мировой войне, штурме Зимнего дворца. С сентября 1930 по июнь 1931 командовал https://wiki.lesta.ru/ru/Navy:%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80 крейсером https://wiki.lesta.ru/ru/Navy:%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_(1900) Аврора и отрядом учебных кораблей.Во время Великой Отечественной войны участвовал в обороне Одессы, Николаева, Севастополя, командовал войсками Крыма (22 октября - начало ноября 1941).

ОТО УКРАЇНЕЦЬ!!! КРЕЙСЕР АВРОРА ПІД НИМ ХОДИВ
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10.06.2024 22:09 Відповісти
Аврору у Балтиморі здається збудували - такшо якось комуняки не скрепний корабель зробили символом "революції".
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10.06.2024 22:32 Відповісти
"Аврору" успішно кастровано - ні гвинтів, ні руля, ні парових машин.
Випотрошили, як Ілліча, який живєє всєх живих ....
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10.06.2024 22:45 Відповісти
Цього Ілліча?
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10.06.2024 22:56 Відповісти
Ні, не цього.
Випотрошений - це той, що лежить у мавзолеї,
а його мізки - у 3-літровій банці в інституті Скліфасовського.
А на фото інший Ілліч - ДАРАГОЙ.
Його чомусь називають українцем, хоча справжнє прізвище Камінський.
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11.06.2024 00:38 Відповісти
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11.06.2024 01:32 Відповісти
Пригадалася чогось казка того чувака шо Буратіну написав - і його ше один твір .
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10.06.2024 22:59 Відповісти
в підербурзі
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10.06.2024 23:12 Відповісти
Ви праві - то Варяг побудували у Філадельфії , дякую шо поправили .
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10.06.2024 23:22 Відповісти
А під тим коритом вже табун крабів зібрався, слюнявчики вділи і ножі з виделками приготували...
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10.06.2024 22:11 Відповісти
Адмірал Левченко уродженець Житомирської обл...
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10.06.2024 22:15 Відповісти
Лев Давидович Троцкий, прізвище при народженні Бронштейн; 26 жовтня [7 листопада] 1879(18791107), Янівка, Єлисаветградський повіт, Херсонська губернія ...
КАГАНО́ВИЧ Лазар Мойсейович (10(22). 11. 1893, с. Кабани Радомишл. пов. Київ. губ., згодом с. Діброва Поліс. р-ну Київ. обл...
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10.06.2024 23:11 Відповісти
Не зрозуміло, маскується під "Адмірал Кузнєцов", чи під "Москва".
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10.06.2024 22:30 Відповісти
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11.06.2024 02:44 Відповісти
Третя сила? Конечно очень хотелось бы чтобы Украина открыла в Баринцовом море свой филиал по спуску дронов на воду. Рашисты же открыли на ********** свои базы. Почему нам нельзя где то на океанических просторах открыть свои
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10.06.2024 22:42 Відповісти
Баренцеве море - найзручніше місце для удару по Уренгойських родовищах.
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10.06.2024 22:47 Відповісти
Гори, гори ясно

тільки не згасай,
путін. ла-ла-лалала
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10.06.2024 22:50 Відповісти
....кінгстони відкривали ?
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10.06.2024 23:02 Відповісти
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10.06.2024 23:13 Відповісти
Надеюсь все будет как с Курском! Не успеют, не помогут, не спасут и ***** вдов обматюкает😁
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10.06.2024 23:26 Відповісти
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11.06.2024 00:17 Відповісти
Особисто я не розумію станом на сьогодні сенсу використання військових морських надводних суднів при наявних засобах їх ураження. Україна довела це, фактично не маючи флоту. Адже на рейді вони достатньо повільні цілі проти авіації, ракет та беків. Порівняти хоча б швидкості. Там наземного, плаваючого та повітряного ппо для захисту має бути в рази більше, ніж сам той ракетоносець, чи бдк якийсь. У мирний час швідкісні прикордонні катери проти контрабандистів-так, звісно. Але під час війни поодинокі нешвидкі надводні цілі у потенційній зоні ураження-таке собі.
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11.06.2024 00:43 Відповісти
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11.06.2024 00:45 Відповісти
На палубє матроси
Курілі папіроси...
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11.06.2024 02:42 Відповісти
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11.06.2024 08:56 Відповісти
Це дуже добре, респект тим хто підпалив
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11.06.2024 15:33 Відповісти
 
 