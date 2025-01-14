НАТО запускает миссию Baltic Sentry по обеспечению безопасности в Балтийском море, - Рютте
НАТО объявило о запуске новой миссии Baltic Sentry для усиления безопасности инфраструктуры в Балтийском море.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня я могу объявить, что НАТО начинает миссию Baltic Sentry. Эта военная активность под руководством главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофера Каволи является частью усилий по укреплению присутствия и наблюдения на море за ключевыми зонами для нашего альянса", - сообщил Рютте.
По его словам, миссия включает в себя фрегаты, патрульные самолеты и морские дроны, а также передовые технологии для мониторинга и обеспечения безопасности на море. Военные также интегрируют технологии союзников для эффективного слежения за ситуацией в регионе.
Генсек НАТО подчеркнул важность сотрудничества с правоохранительными органами для борьбы с потенциальными угрозами для безопасности в Балтийском море, в частности через защиту подводной инфраструктуры.
В день объявления миссии в Хельсинки состоялось заседание лидеров стран НАТО, включая Германию, Данию, Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Швецию и Эстонию, которые обсудили меры по укреплению безопасности подводной инфраструктуры Балтийского моря.
Ранее сообщалось, что НАТО обсудит создание миссии "Балтийский часовой", чтобы усилить контроль над теневым флотом РФ, который подозревается в транспортировке российской нефти и диверсиях в Балтийском море.
А між тим, нещодавно пролили світло над однією з таких операцій (мова джерела):
@ " Вашингтон предупредил путина о недопустимости отправки воспламеняющихся посылок на самолетах в США и Канаду
Возгорания посылок в аэропортах и на складах в Германии, Великобритании и Польше стали поводом для серии совещаний в Белом доме, по итогам которых Вашингтон передал путину предупреждение о недопустимости отправки таких устройств самолетами в США, пишет The New York Times со ссылкой на пять источников. Собеседники издания считают, что путин принял к сведению предупреждение и остановил программу.
Детали. Ситуация стала поводом для серии брифингов в Ситуационной комнате Белого дома. Здесь главные советники президента Байдена проанализировали записи перехваченных разговоров между высшими должностными лицами ГРУ, в которых возгорание в Лейпциге, Бирмингеме и Польше рассматривались как операция, в ходе которой изучалась логистика передвижения товаров в Европе.
▪️Разговоры сотрудников ГРУ подтвердили, что три зажигательных устройства были предназначены для того, чтобы точно рассчитать время возгорания легковоспламеняющегося материала на основе магния.
▪️Следующим шагом, вероятно, стала бы отправка посылок в США и Канаду, пишет газета. Это создавало серьезный риск для граждан этих стран, поскольку в некоторых случаях грузы перемещаются пассажирскими лайнерами.
▪️Газета полагает, что ГРУ рассчитывало на возгорание посылок уже на земле, однако американские эксперты посчитали высокой вероятность индидентов в небе, например из-за задержки рейсов. «Риск катастрофической ошибки был очевиден, они могли загореться в полностью загруженном самолете», - заявил в недавнем интервью министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
▪️В ходе совещаний чиновники Белого дома пытались понять роль путина в истории с отправкой посылок. Несколько чиновников заявили, что заговор мог быть инициативой офицеров ГРУ, которые действовали в соответствии с общими приказами усилить давление на США и их союзников по НАТО.
▪️По итогам совещаний было принято решение предупредить президента россии о недопустимости таких действий. Эту задачу Байден поручил своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану и директору ЦРУ Уильяму Бернсу. Им следовало связаться с окружением российского лидера. Как рассказал один высокопоставленный собеседник газеты, сообщение передавалось по многим каналам, в частности через помощника президента ушакова, главу "СВР" нарышкина и директора "ФСБ" бортникова.
▪️Суть предупреждения заключалась в том, что москва будет обвинена в «пособничестве терроризму» в случае, если диверсия приведет к массовым жертвам в воздухе или на земле.
▪️Предупреждение дошло до путина, заявили чиновники, впервые описавшие секретные обмены с кремлем. И, похоже, Вашингтон добился желаемого эффекта, пишет NYT: серия возгораний на складах и в аэропортах в Европе прекратилась. Но неясно, приказал ли путин полностью свернуть эту программу или поставить ее на паузу на какой-то срок. Вполне возможно, как говорят чиновники газете, россия сейчас создает более совершенные взрывные устройства.
▪️Об угрозе возможных возгораний были предупреждены авиакомпании, которые с августа прошлого года ужесточают правила провоза грузов в США. Часть этих мер известна, часть публично не обнародовалась, пишет газета.
Контекст. Серия возгораний посылок в аэропортах Лейпцига и Бирмингема, а также в курьерской службе в Польше произошла летом прошлого года. В ноябре газета The Wall Street Journal сообщила, что в разведывательном сообществе полагают, что речь шла о диверсиях россии и конечной целью москвы было расширение операций на территорию США и Канады.
▪️Серия возгораний на складах и в аэропортах Европы свидетельствует о том, что на третий год война в Украине начала создавать серьезные риски для безопасности жителей Европы и Америки. О масштабе российских гибридных операций за рубежом может свидетельствовать серия подозрительных инцидентов, произошедших за последние годы."