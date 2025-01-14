НАТО запускает миссию Baltic Sentry по обеспечению безопасности в Балтийском море, - Рютте

НАТО объявило о запуске новой миссии Baltic Sentry для усиления безопасности инфраструктуры в Балтийском море.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я могу объявить, что НАТО начинает миссию Baltic Sentry. Эта военная активность под руководством главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофера Каволи является частью усилий по укреплению присутствия и наблюдения на море за ключевыми зонами для нашего альянса", - сообщил Рютте.

По его словам, миссия включает в себя фрегаты, патрульные самолеты и морские дроны, а также передовые технологии для мониторинга и обеспечения безопасности на море. Военные также интегрируют технологии союзников для эффективного слежения за ситуацией в регионе.

Генсек НАТО подчеркнул важность сотрудничества с правоохранительными органами для борьбы с потенциальными угрозами для безопасности в Балтийском море, в частности через защиту подводной инфраструктуры.

В день объявления миссии в Хельсинки состоялось заседание лидеров стран НАТО, включая Германию, Данию, Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Швецию и Эстонию, которые обсудили меры по укреплению безопасности подводной инфраструктуры Балтийского моря.

Ранее сообщалось, что НАТО обсудит создание миссии "Балтийский часовой", чтобы усилить контроль над теневым флотом РФ, который подозревается в транспортировке российской нефти и диверсиях в Балтийском море.

