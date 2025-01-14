НАТО обсудит миссию "Балтийский страж" для борьбы с теневым флотом РФ

НАТО обсудит создание миссии "Балтийский страж", чтобы усилить контроль над теневым флотом РФ, который подозревается в транспортировке российской нефти и диверсиях в Балтийском море.

Об этом сообщил глава польского правительства Дональд Туск во время брифинга в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Он отметил, что лидеры стран Балтии вместе с генсеком НАТО обсудят на саммите в Хельсинки введение миссии НАТО под названием "Балтийский часовой", которая будет направлена на усиление контроля за теневым флотом РФ в Балтийском море.

Туск отметил, что эти корабли, которые имеют странную регистрацию, вероятно, транспортируют российскую нефть, не соответствуют экологическим стандартам и могут быть привлечены к диверсиям, таким как повреждение подводных кабелей. Он также отметил, что Польша активно поддерживает инициативу усиления контроля, предложив создание специальной патрульной миссии с использованием военных кораблей НАТО, подобной миссии воздушного патрулирования Air Policing.

"Сегодня мы будем говорить о введении миссии НАТО "Балтийский часовой". Эта формула позволит использовать инфраструктуру НАТО, в частности военные корабли, и эффективно патрулировать Балтийское море", - подчеркнул Туск.

Он также отметил, что для успеха этой инициативы важным является создание отпугивающего эффекта для нарушителей, предупреждая их о возможных последствиях, таких как задержание судов и экипажей. "Мы не можем проконтролировать целое Балтийское море, но можем контролировать датские проливы, цепи поставок и предупредить грязный бизнес, что последствия для них будут плохими", - резюмировал Туск.

В саммите в Хельсинки, кроме лидеров стран Балтии, примут участие премьер-министр Великобритании, Норвегии, генсек НАТО Марк Рютте и вице-президент Еврокомиссии Генна Вирккунен.

Ранее сообщалось, что береговая охрана Дании и Швеции сейчас наблюдает за двумя российскими кораблями, которые по меньшей мере два дня кружат вокруг небольшого участка в проливе Каттегат в Балтийском море.

