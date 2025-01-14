РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6413 посетителей онлайн
Новости
846 5

НАТО обсудит миссию "Балтийский страж" для борьбы с теневым флотом РФ

НАТО посилює охорону підводної інфраструктури в Балтійському морі

НАТО обсудит создание миссии "Балтийский страж", чтобы усилить контроль над теневым флотом РФ, который подозревается в транспортировке российской нефти и диверсиях в Балтийском море.

Об этом сообщил глава польского правительства Дональд Туск во время брифинга в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Он отметил, что лидеры стран Балтии вместе с генсеком НАТО обсудят на саммите в Хельсинки введение миссии НАТО под названием "Балтийский часовой", которая будет направлена на усиление контроля за теневым флотом РФ в Балтийском море.

Также читайте: Швеция зафиксировала признаки повреждения еще одного подводного кабеля в Балтийском море

Туск отметил, что эти корабли, которые имеют странную регистрацию, вероятно, транспортируют российскую нефть, не соответствуют экологическим стандартам и могут быть привлечены к диверсиям, таким как повреждение подводных кабелей. Он также отметил, что Польша активно поддерживает инициативу усиления контроля, предложив создание специальной патрульной миссии с использованием военных кораблей НАТО, подобной миссии воздушного патрулирования Air Policing.

"Сегодня мы будем говорить о введении миссии НАТО "Балтийский часовой". Эта формула позволит использовать инфраструктуру НАТО, в частности военные корабли, и эффективно патрулировать Балтийское море", - подчеркнул Туск.

Он также отметил, что для успеха этой инициативы важным является создание отпугивающего эффекта для нарушителей, предупреждая их о возможных последствиях, таких как задержание судов и экипажей. "Мы не можем проконтролировать целое Балтийское море, но можем контролировать датские проливы, цепи поставок и предупредить грязный бизнес, что последствия для них будут плохими", - резюмировал Туск.

В саммите в Хельсинки, кроме лидеров стран Балтии, примут участие премьер-министр Великобритании, Норвегии, генсек НАТО Марк Рютте и вице-президент Еврокомиссии Генна Вирккунен.

Ранее сообщалось, что береговая охрана Дании и Швеции сейчас наблюдает за двумя российскими кораблями, которые по меньшей мере два дня кружат вокруг небольшого участка в проливе Каттегат в Балтийском море.

Также читайте: НАТО направляет десяток кораблей в Балтийское море для защиты инфраструктуры

Автор: 

НАТО (10255) Балтия (367) Туск Дональд (778)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чего с ним бороться,подрыв пустых танкеров снятыми в Черном море российскими минами и глубокая озабоченность всего ЕС.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:14 Ответить
Апіздалі як завжди!
На часі місія, "настамнєт і нікада нє било", в рамках якої всі підозрілі корита спочатку приносяться у жертву Посейдону, а свідки тонуть, бо щільніші за воду.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:22 Ответить
Делать надо так. При малейших попытках опустить якорь в запретной зоне на борт высаживается спецназ, пакует весь экипаж (с буфетчицей впридачу) и опускают на дно вместе с якорем и цепью (но уже в безопасном месте).
А судно и груз конфискуются, и судно режется на иголки, из которых показательно изготавливаются техника и боеприпасы для ЗСУ.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:23 Ответить
Закрийте їм протоки і кінець питання.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:37 Ответить
Хай подивляться шо наробили ці корита в чорному морі!
показать весь комментарий
14.01.2025 13:42 Ответить
 
 