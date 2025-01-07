НАТО направляет десяток кораблей в Балтийское море для защиты инфраструктуры

НАТО в конце этой недели начнет масштабную операцию по охране критически важных объектов в Балтийском море.

Об этом сообщает финский портал Yle, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Для этого в регион привлекут до десяти кораблей, которые будут обеспечивать защиту подводной инфраструктуры до апреля.

Как отмечается, корабли Альянса будут размещаться рядом с энергетическими и телекоммуникационными кабелями в Балтийском море. Их основная цель - сдерживание потенциальных угроз. Однако в международных водах НАТО ограничена в своих действиях и не может, например, блокировать прохождение других судов.

Параллельно Финский залив остается под контролем флотов Финляндии и Эстонии, которые продолжают мониторинг ситуации.

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Причины повышенного внимания

Решение НАТО усилить присутствие в Балтийском море было принято 30 декабря по запросу Финляндии и Эстонии.

25 декабря танкер Eagle S, который, вероятно, принадлежит российскому теневому флоту, повредил якорем электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией и четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе.

В ноябре 2024 года был разорван телекоммуникационный кабель между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией.

В октябре 2023 года газопровод Balticconnector и кабели были повреждены судном Newnew Polarbear.

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