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НАТО направляет десяток кораблей в Балтийское море для защиты инфраструктуры

НАТО посилює охорону підводної інфраструктури в Балтійському морі

НАТО в конце этой недели начнет масштабную операцию по охране критически важных объектов в Балтийском море.

Об этом сообщает финский портал Yle, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Для этого в регион привлекут до десяти кораблей, которые будут обеспечивать защиту подводной инфраструктуры до апреля.

Как отмечается, корабли Альянса будут размещаться рядом с энергетическими и телекоммуникационными кабелями в Балтийском море. Их основная цель - сдерживание потенциальных угроз. Однако в международных водах НАТО ограничена в своих действиях и не может, например, блокировать прохождение других судов.

Параллельно Финский залив остается под контролем флотов Финляндии и Эстонии, которые продолжают мониторинг ситуации.

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Причины повышенного внимания

Решение НАТО усилить присутствие в Балтийском море было принято 30 декабря по запросу Финляндии и Эстонии.

25 декабря танкер Eagle S, который, вероятно, принадлежит российскому теневому флоту, повредил якорем электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией и четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе.

В ноябре 2024 года был разорван телекоммуникационный кабель между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией.

В октябре 2023 года газопровод Balticconnector и кабели были повреждены судном Newnew Polarbear.

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Автор: 

корабль (2042) НАТО (9999) Балтия (354)


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Ну нарешті.
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07.01.2025 16:50 Ответить
Проте в міжнародних водах НАТО обмежена у своїх діях і не може, наприклад, блокувати проходження інших суден.
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Принаймні можна швидше зреагувати, якщо якесь кацапське корито пройшло і сигнал із кабелів пропав
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07.01.2025 16:52 Ответить
Там в основном пакостят китаезы или их корабли с лапотными капитанами,вот и доказательство что Китай сунул и туда свое рыло..
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07.01.2025 17:06 Ответить
Пусть перекрывают Балтику и кошмарят китайские суда.
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07.01.2025 17:05 Ответить
Женіть балтійський кацапський флот, як українці виперли чорноморський! У кацапів в Аркьиці ще є багато морів, хай там і замерзають навіки!
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07.01.2025 17:41 Ответить
Пару торпед, які випадково попадуть в такий собі кораблик, миттєво вирішать проблему.
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07.01.2025 17:59 Ответить
В Усть - Лугу одна команда а возвращался ... на обратном пути сменили капитана . На обратном пути "забыли " про якорь и волокли около 100 километров по дну . А потом или отрезали цепь или сама порвалась . Но никогда дикари неподумали что дне Балтиского Моря много затопленых барж с бомбами и другими взрывными веществами.
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07.01.2025 22:03 Ответить
 
 