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Мы предложили, чтобы Балтийское море стало сферой усиленного военного контроля НАТО, - Туск

Дональд Туск

Польша предложила НАТО усилить военный контроль над Балтийским морем, после инцидентов с обрывом подводных кораблей.

Об этом рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так он выразил убеждение, что 2025-й будет годом "позитивного прорыва", в частности в связи с началом Польского председательства в ЕС, которое "в значительной степени будет посвящено европейской безопасности".

Также Туск рассказал, что после очередного чрезвычайного происшествия в Балтийском море, связанного с повреждением телекоммуникационных кабелей, он обсуждал эту тему с генеральным секретарем НАТО и премьер-министрами Эстонии и Финляндии.

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"После инцидентов в Балтийском море, после странных событий с российскими и китайскими кораблями, после разрыва подводных кабелей в Балтийском море, что очень обеспокоило все страны Балтийского региона, мы предложили, чтобы Балтийское море стало сферой усиленного военного контроля НАТО и стран региона вроде защиты воздушного пространства", - пояснил польский премьер.

Он отметил, что во время разговора с генсеком НАТО Марком Рютте "получил сигнал" для начала работы над проектом усиленного военного контроля ради безопасности Балтийского моря.

Напомним, 25 декабря сообщалось о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.

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Топ комментарии
+16
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31.12.2024 21:18
+12
Звісно, у мене як в українця болить своє. Я слухаю всі промови європейських лідерів з іронією. Проте хіба я неправий, якщо проблему не можливо вирішити як українцям, так і європейцям тими методами, які використовуються сьогодні, то рішати треба радикальним способом - РОЗРУБАТИ "ГОРДІЇВ ВУЗОЛ" .... МЕЧЕМ. Дай БОГ, щоб у 2025 році Європа стала відважною і взяла меч у руки.
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31.12.2024 21:24
+10
Балтійське море - внутрішнє море НАТО.... Раша - на вихід....
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31.12.2024 21:13
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Балтійське море - внутрішнє море НАТО.... Раша - на вихід....
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31.12.2024 21:13 Ответить
В деяких місцях відстань між естонськими та фінськими острова менше 24 миль. Тобто корок для закриття є. Залишилося знайти сталеві... сили це застосувати.
Морські кордони.
Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй з морського права (UNCLOS) 1982 року, протяжність територіальних вод країни встановлено в 12 морських миль (22,2 км). Виключна економічна зона встановлена на відстань 200 морських миль (370,4 км) від узбережжя.
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01.01.2025 00:17 Ответить
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31.12.2024 21:18 Ответить
Fuck ruZZian naZis!
ruZZia must die!
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31.12.2024 22:18 Ответить
Рюзке свіноалкач іді *****.
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31.12.2024 22:59 Ответить
Хрюк бурята чи просто в унітазі щось булькнуло? ))
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01.01.2025 02:14 Ответить
Звісно, у мене як в українця болить своє. Я слухаю всі промови європейських лідерів з іронією. Проте хіба я неправий, якщо проблему не можливо вирішити як українцям, так і європейцям тими методами, які використовуються сьогодні, то рішати треба радикальним способом - РОЗРУБАТИ "ГОРДІЇВ ВУЗОЛ" .... МЕЧЕМ. Дай БОГ, щоб у 2025 році Європа стала відважною і взяла меч у руки.
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31.12.2024 21:24 Ответить
Ух ти, б....! Оце так смілива заявка! 🤣 Мабуть нато терміново ,,посилить контроль"!
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31.12.2024 21:36 Ответить
Россия начиналась с балтийского моря. Именно торговля с Ганзой вывела Московию с дремучего княжества в ведущие государства Европы. Пусть этим и закончит.
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31.12.2024 21:43 Ответить
В 15 веке произошли два события, которые определили судьбу России - турки захватили Византию и перекрыли всю торговлю с Азией, а Польша захватила Поморье в войне с Тевтонским орденом и тем самым весьма ослабив торговлю в Балтии. Тут оказалось что Московии очень удобна для торговли с Азией и в неё начали вкладывать купцы деньги. Британцы вообще открыли свою компанию в Московии и покупали очень многое.

Приток денег в Московское царство позволял им финансировать военные компании и разрастись в самую крупную империю мира.
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31.12.2024 21:56 Ответить
Ердоган ніколи подібного не скаже про Чорне море , оскільки куйло йому заборонив...
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31.12.2024 21:52 Ответить
Эрдоган закрыл Брсфор и не пропускает парашные военные корабли.
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31.12.2024 22:15 Ответить
30% экспорта нефти вывозят из Питерского терминала.
Основной перевозчик - Греция и островные государства
Карибского моря и Тихого океана. Но это липа, фактический
владелец теневой флот рф.
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31.12.2024 21:58 Ответить
ТУСК - не тупи. Вон фіни взяли штурмом кацапське судно . Вчись у фінів . Треба зачинити то віконце що Петро перший прорубив . Та повернути землі фінам
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01.01.2025 03:17 Ответить
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01.01.2025 03:18 Ответить
Якщо уважно придивитись к кордоном рашки , то видно як вони відібрали землі у естонців, латишей, білорусів, українців - ЗАНАДТО РОВНИЙ КОРДОН
ТРЕБА повертати вкрадені рашей етничні землі народів
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01.01.2025 03:21 Ответить
Розумна ця пропозиція Польщі.
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01.01.2025 04:59 Ответить
Давно пора закрити "вікно в Європу"
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01.01.2025 06:43 Ответить
і де в цьому посиленні контролю бачить себе країна, яка сцить збивати кацапські ракети над своєю територією. зустрівши у морі кацапський якийсь тральщик вона взагалі всереться
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01.01.2025 08:08 Ответить
 
 