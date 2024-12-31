Мы предложили, чтобы Балтийское море стало сферой усиленного военного контроля НАТО, - Туск
Польша предложила НАТО усилить военный контроль над Балтийским морем, после инцидентов с обрывом подводных кораблей.
Об этом рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так он выразил убеждение, что 2025-й будет годом "позитивного прорыва", в частности в связи с началом Польского председательства в ЕС, которое "в значительной степени будет посвящено европейской безопасности".
Также Туск рассказал, что после очередного чрезвычайного происшествия в Балтийском море, связанного с повреждением телекоммуникационных кабелей, он обсуждал эту тему с генеральным секретарем НАТО и премьер-министрами Эстонии и Финляндии.
"После инцидентов в Балтийском море, после странных событий с российскими и китайскими кораблями, после разрыва подводных кабелей в Балтийском море, что очень обеспокоило все страны Балтийского региона, мы предложили, чтобы Балтийское море стало сферой усиленного военного контроля НАТО и стран региона вроде защиты воздушного пространства", - пояснил польский премьер.
Он отметил, что во время разговора с генсеком НАТО Марком Рютте "получил сигнал" для начала работы над проектом усиленного военного контроля ради безопасности Балтийского моря.
Напомним, 25 декабря сообщалось о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.
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