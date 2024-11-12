Создана Межведомственная рабочая группа, которая будет координировать реализацию Стратегии морской безопасности Украины, - Минобороны
Кабинет Министров Украины создал Межведомственную рабочую группу по вопросам координации выполнения Стратегии морской безопасности Украины, а также утвердил положение о группе и ее персональный состав.
Об этом сообщили в пресс-центре Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, группа будет работать как координационный центр, объединяя усилия различных ведомств и экспертов. Это позволит обеспечить системный подход к реализации морской политики безопасности и эффективно внедрять стратегические решения.
Направления работы группы
Ключевыми направлениями работы группы являются:
- разработка порядка мониторинга выполнения Стратегии и планов Правительства, а также подготовка предложений по его совершенствованию;
- анализ проблемных вопросов и разработка решений для их решения;
- подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере морской безопасности;
- обеспечение координации действий органов государственной исполнительной власти, других органов, учреждений и организаций по вопросам выполнения Стратегии, а также подготовка предложений по повышению эффективности их деятельности.
Полномочия группы
В Минобороны рассказали, что группа будет иметь полномочия организовывать экспертные обсуждения, привлекать специалистов и анализировать выполнение Стратегии. К ее работе могут привлекаться не только представители государственных органов, но и представители местного самоуправления и независимые эксперты.
Кроме того, особое внимание будет уделяться международному сотрудничеству. Группа будет способствовать изучению опыта ведущих морских государств и налаживанию партнерства с международными организациями. Это поможет внедрять лучшие мировые практики в сфере морской безопасности и усиливать международную поддержку Украины.
Координацию работы группы будет осуществлять Министерство обороны.
"Межведомственная рабочая группа создана во исполнение решения СНБО от 17 июля 2024 года "О Стратегии морской безопасности Украины", утвержденного Указом Президента Украины № 468/2024. Заседания группы будут проводиться как минимум ежеквартально, с возможностью организации онлайн-заседаний для оперативного реагирования на насущные вопросы", - добавили в Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль