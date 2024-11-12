Создана Межведомственная рабочая группа, которая будет координировать реализацию Стратегии морской безопасности Украины, - Минобороны

Кабинет Министров Украины создал Межведомственную рабочую группу по вопросам координации выполнения Стратегии морской безопасности Украины, а также утвердил положение о группе и ее персональный состав.

Об этом сообщили в пресс-центре Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, группа будет работать как координационный центр, объединяя усилия различных ведомств и экспертов. Это позволит обеспечить системный подход к реализации морской политики безопасности и эффективно внедрять стратегические решения.

Направления работы группы

Ключевыми направлениями работы группы являются:

разработка порядка мониторинга выполнения Стратегии и планов Правительства, а также подготовка предложений по его совершенствованию;

анализ проблемных вопросов и разработка решений для их решения;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере морской безопасности;

обеспечение координации действий органов государственной исполнительной власти, других органов, учреждений и организаций по вопросам выполнения Стратегии, а также подготовка предложений по повышению эффективности их деятельности.

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Полномочия группы

В Минобороны рассказали, что группа будет иметь полномочия организовывать экспертные обсуждения, привлекать специалистов и анализировать выполнение Стратегии. К ее работе могут привлекаться не только представители государственных органов, но и представители местного самоуправления и независимые эксперты.

Кроме того, особое внимание будет уделяться международному сотрудничеству. Группа будет способствовать изучению опыта ведущих морских государств и налаживанию партнерства с международными организациями. Это поможет внедрять лучшие мировые практики в сфере морской безопасности и усиливать международную поддержку Украины.

Координацию работы группы будет осуществлять Министерство обороны.

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"Межведомственная рабочая группа создана во исполнение решения СНБО от 17 июля 2024 года "О Стратегии морской безопасности Украины", утвержденного Указом Президента Украины № 468/2024. Заседания группы будут проводиться как минимум ежеквартально, с возможностью организации онлайн-заседаний для оперативного реагирования на насущные вопросы", - добавили в Минобороны.