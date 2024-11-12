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Створено Міжвідомчу робочу групу, яка координуватиме реалізацію Стратегії морської безпеки України, - Міноборони

Стратегія морської безпеки України

Кабінет Міністрів України створив Міжвідомчу робочу групу з питань координації виконання Стратегії морської безпеки України, а також затвердив положення про групу та її персональний склад.

Про це повідомили в пресцентрі Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, група працюватиме як координаційний центр, об'єднуючи зусилля різних відомств та експертів. Це дозволить забезпечити системний підхід до реалізації морської безпекової політики та ефективно впроваджувати стратегічні рішення.

Напрямки роботи групи

Ключовими напрямками роботи групи є:

  • розробка порядку моніторингу виконання Стратегії та планів Уряду, а також підготовка пропозицій щодо його удосконалення;
  • аналіз проблемних питань та розробка рішень для їх розв'язання;
  • підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері морської безпеки;
  • забезпечення координації дій органів державної виконавчої влади, інших органів, установ та організацій з питань виконання Стратегії, а також підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності їхньої діяльності.

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Повноваження групи

У Міноборони розповіли, що група матиме повноваження організовувати експертні обговорення, залучати фахівців та аналізувати виконання Стратегії. До її роботи можуть залучатися не лише представники державних органів, а й представники місцевого самоврядування та незалежні експерти.

Крім того, особлива увага приділятиметься міжнародній співпраці. Група сприятиме вивченню досвіду провідних морських держав та налагодженню партнерства з міжнародними організаціями. Це допоможе впроваджувати найкращі світові практики у сфері морської безпеки та посилювати міжнародну підтримку України.

Координацію роботи групи здійснюватиме Міністерство оборони.

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"Міжвідомча робоча група створена на виконання рішення РНБО від 17 липня 2024 року "Про Стратегію морської безпеки України", затвердженого Указом Президента України № 468/2024. Засідання групи проводитимуться щонайменше щоквартально, з можливістю організації онлайн-засідань для оперативного реагування на нагальні питання", - додали в Міноборони.

Автор: 

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12.11.2024 13:50 Відповісти
Чергова шобла паразитів і дармоїдів на шию українських платників податків. Варто тільки почитати оце "напрямки роботи групи" ... = нічого не робити і отримувати зарплату. А оце найголовніше: "група сприятиме вивченню досвіду провідних морських держав...". Це тривалі закордонні відрядження за державний кошт. І, звісно ж, групу укомплектують "своїми" людьми: синки, зятьки, племіннички, ***** і ****** командирів і командирок.
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12.11.2024 14:40 Відповісти
Щось гарно назвемо створимо щось Давайте щось робити щоб нічого не робити і щоб трохи заробити
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12.11.2024 19:37 Відповісти
 
 