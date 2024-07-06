Україна працює над новою морською стратегією: триває фіналізація її пунктів, - Зеленський
Україна працює над новою стратегією держави на морі, незабаром вона буде затверджена на РНБО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому звернені
"Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі – Українською морською стратегією. Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО – зараз триває фіналізація її пунктів", - розповів президент.
Зеленський наголосив: "Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами. Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів".
Президент висловив вдячність усім людям, які це забезпечують: ВМС України, всі задіяні оборонні та безпекові структури і оборонна промисловість – державні та приватні компанії, які працюють заради української сили.
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У-у-у!
Фіналізація - то сіррьозна штука!
Теперка тримайсь!
Про це в суботу, 6 липня, повідомляє російський опозиційний канал https://sotaproject.com/news/83015?fbclid=******************************************************************************************************************* SOTA з посиланням на https://x.com/KilledInUkraine/status/1809515756259873119 твітер-акаунт KIU - Russian Officers killed in Ukraine, який відстежує смерть російських військових на війні з Україною.
«Володимир Михайлович Подоляк, російський полковник у відставці та старший брат радника президента України Михайла Подоляка, помер 19 травня 2024 року у віці 59 років. Обставини його смерті невідомі.
Три стадии еврейской бедности (на прикладі мародерної влади вови )
1. Нет денег.
2. Совсем нет денег.
3. Прийдётся залезть в офшоры
куди будуть йти грощі за зерно вирощене нащими фермерами
полите кров'ю комбайнерів та військових зробивших "корідор"
для вивозу зерна та збагаченню зебанди
Цуко, жо кінця війни его цього зажопного шплинта виросте до розмірів сонцеясного Ина з КНДР.
Заждіть - ви ще почуєте про космічну стратегію та про мільярди зорельотів.
дуже гарно, що "ботва" біситься)