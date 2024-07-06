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Україна працює над новою морською стратегією: триває фіналізація її пунктів, - Зеленський

Морська стратегія України

Україна працює над новою стратегією держави на морі, незабаром вона буде затверджена на РНБО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому звернені

"Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі – Українською морською стратегією. Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО – зараз триває фіналізація її пунктів", - розповів президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС залучив Україну до розробки стратегії для європейського оборонно-промислового комплексу

Зеленський наголосив: "Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами. Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів".

Президент висловив вдячність усім людям, які це забезпечують: ВМС України, всі задіяні оборонні та безпекові структури і оборонна промисловість – державні та приватні компанії, які працюють заради української сили.

Також читайте: Морський коридор працює: Експорт вантажів з одеських портів досяг довоєнних обсягів

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) море (223) стратегія (201)


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Топ коментарі
+14
Вот еще одна "стратегия"...
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06.07.2024 21:43 Відповісти
+7
триває фіналізація її пунктів, - Зеленський

У-у-у!
Фіналізація - то сіррьозна штука!
Теперка тримайсь!
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06.07.2024 21:36 Відповісти
+7
Если не ошибаюсь, то в прошлом месяце один Владимир тоже рассказывал про развитие морского флота, кораблестроение... А теперь и этот. Совпадение?)
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06.07.2024 21:39 Відповісти
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не варта "зе" ,тулити до євреїв."В цього роду "нова стратегія" - це стара брехня ,й грабіж на чому попало і де попало.
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06.07.2024 22:15 Відповісти
триває фіналізація її пунктів, - Зеленський

У-у-у!
Фіналізація - то сіррьозна штука!
Теперка тримайсь!
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06.07.2024 21:36 Відповісти
стратєг. ...... а **** !!!
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06.07.2024 21:38 Відповісти
Если не ошибаюсь, то в прошлом месяце один Владимир тоже рассказывал про развитие морского флота, кораблестроение... А теперь и этот. Совпадение?)
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06.07.2024 21:39 Відповісти
Брехло, де літаки, які ти обіцяв вже у червні? Вже липень, незабаром серпень, а літачків і не проглядається на нашому небосхилі. Визнай нарешті, що тебе "нелоха" черговий раз розвели як "лоха".
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06.07.2024 21:42 Відповісти
Щоб навчити українських пілотів, потрібен не рік, а F-16 не є *********** літаком. Жодного літака в Україну поки що не поставлено, США занадто скупі.
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06.07.2024 21:42 Відповісти
а ти чого там чалишся на соціалі 700 баків? починай працювати
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06.07.2024 21:50 Відповісти
Ваші витрати на життя становлять 700 доларів на рік? Ваших поточних результатів роботи вистачає на проживання
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10.07.2024 22:48 Відповісти
Українські пілоти вже давно навчені, просто Херпіду мав підготувати базу зберігання і обслуговування цих літаків в Укрїні, а він не зробив нічого і тільки кожного разу звинувачує Захід в непередачі літків. А тут вухсті зелені вівці кричать "винен захід і США", а Вова нормальний пацін, все робить для оборони, що мов ніхто ще скільки не випросив. Соромлюся запитати, а де наші транспортні літаки "Антонов"? Немає? Що ворог знищив завод, не тільки "Мрію" і "Руслани"? А на цьому заводі попередники планували створити новий військовий літак та бензпілотники, які несли б багато вибухівки, але 73% захотілося поржати і привели до влади те, що вміє клепати тільки відоси і брехню на телемарафлоні за бюджетні гроші.
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07.07.2024 07:48 Відповісти
Чи змогла б НАТО надати літак, якби не постійні вимоги України? Руда мишка тут завжди бачить лише негайну вигоду. Українські солдати - чудові, але недостатнє озброєння, яке надає НАТО, призвело до пасивності української армії. НАТО просило Україну відмовитися від ядерної зброї, якби Україна мала ядерну зброю, війна б не почалася.
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10.07.2024 22:58 Відповісти
На росії помер брат радника керівника офісу президента України Михайла Подоляка - Володимир Подоляк, який служив у Головному розвідувальному управлінні московії.

Про це в суботу, 6 липня, повідомляє російський опозиційний канал https://sotaproject.com/news/83015?fbclid=******************************************************************************************************************* SOTA з посиланням на https://x.com/KilledInUkraine/status/1809515756259873119 твітер-акаунт KIU - Russian Officers killed in Ukraine, який відстежує смерть російських військових на війні з Україною.

«Володимир Михайлович Подоляк, російський полковник у відставці та старший брат радника президента України Михайла Подоляка, помер 19 травня 2024 року у віці 59 років. Обставини його смерті невідомі.
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06.07.2024 21:43 Відповісти
https://bastion.tv/na-rosiyi-pomer-brat-radnika-golovi-ofisu-prezidenta-volodimir-podolyak_n63748 Тут ньюансики.
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06.07.2024 22:40 Відповісти
Вот еще одна "стратегия"...
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06.07.2024 21:43 Відповісти
Є така єврейська "насмішка""а над самими собою

Три стадии еврейской бедности (на прикладі мародерної влади вови )
1. Нет денег.
2. Совсем нет денег.
3. Прийдётся залезть в офшоры
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06.07.2024 22:34 Відповісти
ОПфшори то Святе ! Туди ні за яких обставин.... ОПфшори все гладші і гладші. Весело з кріпаками жити ( можна Зеробляти геть на усьому ))).
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06.07.2024 23:08 Відповісти
Всемогутній володарю суходолу, морів і океанів, відкрию тобі страшенну таємницю: затвердити "бамажку" замало, треба буде ще виконати усе що в ній буде написано. Таких "бамажок" ти назатверджував купу, а скільки виконав?
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06.07.2024 21:45 Відповісти
Бумажки пішли за іншим призначенням.
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06.07.2024 22:30 Відповісти
я голосую за: фіналізація її пунктів!
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06.07.2024 21:47 Відповісти
Стратєх... іди вже геть! Ти прострочений, і смердиш!
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06.07.2024 21:53 Відповісти
працює-друзі єрмака пооткривали нові рахунки на Кіпрі
куди будуть йти грощі за зерно вирощене нащими фермерами
полите кров'ю комбайнерів та військових зробивших "корідор"
для вивозу зерна та збагаченню зебанди
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06.07.2024 21:56 Відповісти
Бразильська стратегія, гондураська стратегія, укра..зебільська стратегія... Шапіто...
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06.07.2024 21:56 Відповісти
Ї.анутися, скільки ж в нього "геніального", не людина а ШІ, не мозок а генератор.
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06.07.2024 21:59 Відповісти
Останнім часом генератори стали вибухати, можливо перенагрузка.
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06.07.2024 22:33 Відповісти
Кто бы тебя, физдюка, финализировал.
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06.07.2024 22:08 Відповісти
Те, що зеленський брехун стало зрозуміло вже після пункту 1 з вашого переліку, далі можна було не продовжувати
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07.07.2024 00:33 Відповісти
Чого Ви так накинулися на зеленого Бубучку, який сьогодні став Херпіду? Хіба не бачили мільярдного лісу? А зарплату вчителів 4 штуки баксів? Бачили, що кожен пенсіонер отримав від держави безкоштовно смартфон? Вова не такий лох, як хтось подумав, це ж він і його мародерськоантимайданна комнда придумали такі слогони і за них проголосували мільйони вчителів ті, що працюють і ті що на пенсії. Майже всі пенсіонери, які бажали отримати на халяву смартфони, а їх декілька мільйонів. Решта повірили, " что хуже не будет", тільки не уточнили кому. Знову була вже свіженька обіцянка для військових про мільйон дронів і якби не волонтери, то кацапські дрони давно літали над територією всієї України. Просто Херпіду Бубочка Нетряпкович величезний генератор брехні і пустих, але для зелених баранів, солодких обіцянок.
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07.07.2024 08:01 Відповісти
Теперь столько эскадр БЭК, что адмиралов не хватает... к слову о "финализации".
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06.07.2024 22:15 Відповісти
Твоя Зелена стратегія це куплений льодокол в 2021 і пінгвіни. От хай тепер мінує росіянам північні порти і кенігсберг
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06.07.2024 22:22 Відповісти
Никто во время войны не разглашает своих планов на будущее. Разве что, если эти планы не согласованы с врагом.
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06.07.2024 22:23 Відповісти
Тепер ЗЄ не Черчіль, а адмірал Нельсон - володар морів. 😁

Цуко, жо кінця війни его цього зажопного шплинта виросте до розмірів сонцеясного Ина з КНДР.

Заждіть - ви ще почуєте про космічну стратегію та про мільярди зорельотів.
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06.07.2024 22:38 Відповісти
Моряк с Квартала упак. Зеля, где бабло от западных партнеров и где твое обещание что идеш на один срок? А про срок это ты, тупой клоун, как в воду смотрел. ;У тебя будет один срок, но пожизненный. Поздравляю зебирателей с таким недоклоуном.
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06.07.2024 22:44 Відповісти
здається я знаю про https://defence-ua.com/news/vmsu_vpershe_pokazali_na_video_viprobuvannja_korveta_getman_ivan_mazepa_chi_vidno_tam_puskovi_pid_neptuni-15904.html що йдеться
дуже гарно, що "ботва" біситься)
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06.07.2024 23:07 Відповісти
Ботва зеленого кольору
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07.07.2024 08:41 Відповісти
Що ви докопалися до вави, він зачитує те, що йому написали. Всі претензії до д'єрмака
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06.07.2024 23:09 Відповісти
а персонально зєлєнскій воювати проти персонально пукіна-шаломова я так розумію навіть і не збирається?
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07.07.2024 00:32 Відповісти
Вашу стратегію ми вже знаємо-накрасти по більше і втекти подальше
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07.07.2024 06:10 Відповісти
Невже асфальт через все море?
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07.07.2024 07:40 Відповісти
 
 