Україна працює над новою морською стратегією: триває фіналізація її пунктів, - Зеленський

Україна працює над новою стратегією держави на морі, незабаром вона буде затверджена на РНБО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому звернені

"Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі – Українською морською стратегією. Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО – зараз триває фіналізація її пунктів", - розповів президент.

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Зеленський наголосив: "Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами. Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів".

Президент висловив вдячність усім людям, які це забезпечують: ВМС України, всі задіяні оборонні та безпекові структури і оборонна промисловість – державні та приватні компанії, які працюють заради української сили.

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