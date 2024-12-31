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НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море

Військовий корабель НАТО

НАТО хочет усилить военное присутствие в Балтийском море после инцидента с обрывом подводных кабелей в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Альянса.

Отмечается, что сегодня в штаб-квартире НАТО состоялась консультация по безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море после повреждения подводных кабелей, соединяющих Эстонию и Финляндию 25 декабря.

"Повреждение кабелей, которое расследуют финские власти, является одним из ряда недавних инцидентов в Балтийском море, которые рассматриваются как возможные диверсии. Члены Альянса выразили полную солидарность с Эстонией и Финляндией в связи с недавним инцидентом. Для сохранения бдительности, повышения осведомленности о ситуации и предотвращения будущих инцидентов НАТО усиливает свое военное присутствие в Балтийском море", - говорится в сообщении.

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В то же время рассматриваются другие меры по противодействию потенциальным угрозам критически важным объектам подводной инфраструктуры, в том числе при поддержке Морского центра НАТО по безопасности критически важной подводной инфраструктуры, который был создан в мае этого года.

Напомним, 25 декабря сообщалось о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.
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Топ комментарии
+6
Взяли ж фіни недавно на абордаж російський танкер!

Вони спали, спали, а потім згадали, як фінські мисливці і звіролови замочили другу армію світу в 1939 році.

Тож не будіть в них звіра.
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31.12.2024 03:25
+4
Напевно у Балтійському безпечніше. НАТО плаває там де акул немає.)
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31.12.2024 01:53
+3
Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО є одним із найбільших провалів зовнішньої та оборонної політики Кремля
Балтійське море фактично стає озером НАТО.

Здатність і без того не найпотужнішого російського Балтійського флоту діяти буде ще більш обмеженою. Якщо про це попросять шведи чи фіни, то інші союзники можуть розмістити свої сили на стратегічних позиціях у регіоні - наприклад, на острові Готланд, який фактично контролює прохід до та з Балтійського моря. Або в тій же Лаппеенранті, в тридцяти кілометрах від колись фінського Вііпурі-Виборга.

У разі необхідності повна - морська і сухопутна - блокада Калінінградської області країнами НАТО може бути встановлена набагато швидше, ніж раніше.
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31.12.2024 02:38
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краще б в чорному або азовському...
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31.12.2024 01:48 Ответить
Напевно у Балтійському безпечніше. НАТО плаває там де акул немає.)
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31.12.2024 01:53 Ответить
Член НАТО Туреччина не пропустить.
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31.12.2024 02:50 Ответить
ніхто не питав...
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31.12.2024 02:56 Ответить
НАТО, беріть приклад з України, топіть кацапські корита та буде Балтійське море, вільне як Чорне море від кацапів.
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31.12.2024 05:06 Ответить
русню за жабри візьмуть ще на Балтиці. і будуть пищати про русафобію з усіх утюгів.
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31.12.2024 02:18 Ответить
Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО є одним із найбільших провалів зовнішньої та оборонної політики Кремля
Балтійське море фактично стає озером НАТО.

Здатність і без того не найпотужнішого російського Балтійського флоту діяти буде ще більш обмеженою. Якщо про це попросять шведи чи фіни, то інші союзники можуть розмістити свої сили на стратегічних позиціях у регіоні - наприклад, на острові Готланд, який фактично контролює прохід до та з Балтійського моря. Або в тій же Лаппеенранті, в тридцяти кілометрах від колись фінського Вііпурі-Виборга.

У разі необхідності повна - морська і сухопутна - блокада Калінінградської області країнами НАТО може бути встановлена набагато швидше, ніж раніше.
показать весь комментарий
31.12.2024 02:38 Ответить
Стісняюсь спитать: а на військових кораблях є прапорці, якими можна набрати сигнали "Висловлюю стурбованість" або "Закликаю до недопущення ескалації"?
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31.12.2024 02:48 Ответить
Взяли ж фіни недавно на абордаж російський танкер!

Вони спали, спали, а потім згадали, як фінські мисливці і звіролови замочили другу армію світу в 1939 році.

Тож не будіть в них звіра.
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31.12.2024 03:25 Ответить
Танкер стоїть на якорі на схід від Гельсінкі, екіпаж допитують. Влада Фінляндії підозрює можливі диверсії.

Поліція та берегова охорона Фінляндії проводять розслідування.

Eagle S плаває під прапором Островів Кука.
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31.12.2024 06:27 Ответить
За даними порталу MarineTraffic 25 грудня, Eagle S вийшов з одного з російських портів, він перевозив нафту до Єгипту. Однак за кілька хвилин до перетину кабелю у Фінській затоці корабель загальмував, почав здійснювати "дивні кругові маневри", а потім знову продовжив рух.
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31.12.2024 06:33 Ответить
Стурбованість це чисто політично-публічне. Справжні дії на публіку не виносять.
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31.12.2024 03:30 Ответить
А слабо кожне кацапське крито супроводжувати?
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31.12.2024 06:56 Ответить
Как же медленно до них доходит..
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31.12.2024 10:22 Ответить
 
 