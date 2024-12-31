НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море
НАТО хочет усилить военное присутствие в Балтийском море после инцидента с обрывом подводных кабелей в регионе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Альянса.
Отмечается, что сегодня в штаб-квартире НАТО состоялась консультация по безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море после повреждения подводных кабелей, соединяющих Эстонию и Финляндию 25 декабря.
"Повреждение кабелей, которое расследуют финские власти, является одним из ряда недавних инцидентов в Балтийском море, которые рассматриваются как возможные диверсии. Члены Альянса выразили полную солидарность с Эстонией и Финляндией в связи с недавним инцидентом. Для сохранения бдительности, повышения осведомленности о ситуации и предотвращения будущих инцидентов НАТО усиливает свое военное присутствие в Балтийском море", - говорится в сообщении.
В то же время рассматриваются другие меры по противодействию потенциальным угрозам критически важным объектам подводной инфраструктуры, в том числе при поддержке Морского центра НАТО по безопасности критически важной подводной инфраструктуры, который был создан в мае этого года.
Напомним, 25 декабря сообщалось о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.
Пожалуйста, подождите...
Балтійське море фактично стає озером НАТО.
Здатність і без того не найпотужнішого російського Балтійського флоту діяти буде ще більш обмеженою. Якщо про це попросять шведи чи фіни, то інші союзники можуть розмістити свої сили на стратегічних позиціях у регіоні - наприклад, на острові Готланд, який фактично контролює прохід до та з Балтійського моря. Або в тій же Лаппеенранті, в тридцяти кілометрах від колись фінського Вііпурі-Виборга.
У разі необхідності повна - морська і сухопутна - блокада Калінінградської області країнами НАТО може бути встановлена набагато швидше, ніж раніше.
Вони спали, спали, а потім згадали, як фінські мисливці і звіролови замочили другу армію світу в 1939 році.
Тож не будіть в них звіра.
Поліція та берегова охорона Фінляндії проводять розслідування.
Eagle S плаває під прапором Островів Кука.