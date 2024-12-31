НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море

НАТО хочет усилить военное присутствие в Балтийском море после инцидента с обрывом подводных кабелей в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Альянса.

Отмечается, что сегодня в штаб-квартире НАТО состоялась консультация по безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море после повреждения подводных кабелей, соединяющих Эстонию и Финляндию 25 декабря.

"Повреждение кабелей, которое расследуют финские власти, является одним из ряда недавних инцидентов в Балтийском море, которые рассматриваются как возможные диверсии. Члены Альянса выразили полную солидарность с Эстонией и Финляндией в связи с недавним инцидентом. Для сохранения бдительности, повышения осведомленности о ситуации и предотвращения будущих инцидентов НАТО усиливает свое военное присутствие в Балтийском море", - говорится в сообщении.

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В то же время рассматриваются другие меры по противодействию потенциальным угрозам критически важным объектам подводной инфраструктуры, в том числе при поддержке Морского центра НАТО по безопасности критически важной подводной инфраструктуры, который был создан в мае этого года.

Напомним, 25 декабря сообщалось о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.