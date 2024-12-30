Тотальное нападение России на страны Балтии пока полностью исключено, - командующий армией Латвии Калниньш
Россия сейчас втянута в войну в Украине и испытывает "довольно большие" потери, однако она до сих пор имеет возможности для проведения диверсий или очень локальных малых операций. Однако тотальное нападение пока исключено.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил командующий армии Латвии Леонид Калниньш.
"Если рассматривать гораздо масштабнее, например, тотальное нападение на всю страну, Латвию, страны Балтии, то, конечно, это полностью исключено", - считает Калниньш.
Он напомнил, что даже в случае небольшой локальной агрессии против любого населенного пункта в Балтии немедленно наступит реакция со стороны союзников по НАТО в соответствии с 5-й статьей НАТО.
"С полной уверенностью могу сказать, что 5-я статья работает, и никто ее не отменял", - добавил Калниньш.
Он также отметил, что российская политика ориентирована на комплексный подход в гибридных атаках, что означает диверсии как в физическом смысле, так и в киберпространстве, а также попытки повлиять на наше общество, вызывая недовольство, например, по поводу экономической ситуации.
Напомним, в Таллинне опасаются, что Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для нападения на Эстонию.
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А хто, коли і де перевіряв, працює чи не працює 5-та стаття? Коли останній раз робили ТО, регламентні роботи?
Може, тая 5-та стаття у такому ж стані, як були німецькі танки у 2022 році?
Коли війна скінчиться - все можливо.
тому що, як що б полізли в кенігсберг, через литву, то вже б балтійське море стало пожиттєво окупованим.