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Латвия (1279) НАТО (8633) россия (92999)

Тотальное нападение России на страны Балтии пока полностью исключено, - командующий армией Латвии Калниньш

Леонід Калніньш

Россия сейчас втянута в войну в Украине и испытывает "довольно большие" потери, однако она до сих пор имеет возможности для проведения диверсий или очень локальных малых операций. Однако тотальное нападение пока исключено.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил командующий армии Латвии Леонид Калниньш.

"Если рассматривать гораздо масштабнее, например, тотальное нападение на всю страну, Латвию, страны Балтии, то, конечно, это полностью исключено", - считает Калниньш.

Он напомнил, что даже в случае небольшой локальной агрессии против любого населенного пункта в Балтии немедленно наступит реакция со стороны союзников по НАТО в соответствии с 5-й статьей НАТО.

"С полной уверенностью могу сказать, что 5-я статья работает, и никто ее не отменял", - добавил Калниньш.

Он также отметил, что российская политика ориентирована на комплексный подход в гибридных атаках, что означает диверсии как в физическом смысле, так и в киберпространстве, а также попытки повлиять на наше общество, вызывая недовольство, например, по поводу экономической ситуации.

Напомним, в Таллинне опасаются, что Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для нападения на Эстонию.

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Топ комментарии
+3
у на стак теж де-хто думав
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30.12.2024 12:38
+2
"З цілковитою впевненістю можу сказати, що 5-та стаття працює, і ніхто її не скасовував", - додав Калніньш. Джерело: https://censor.net/ua/n3527680

А хто, коли і де перевіряв, працює чи не працює 5-та стаття? Коли останній раз робили ТО, регламентні роботи?
Може, тая 5-та стаття у такому ж стані, як були німецькі танки у 2022 році?
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30.12.2024 12:45
+1
Не порівнюй , НАТО це не жартики
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30.12.2024 12:50
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у на стак теж де-хто думав
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30.12.2024 12:38 Ответить
Не порівнюй , НАТО це не жартики
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30.12.2024 12:50 Ответить
Раз ти впевнений, що це абсолютно неможливо, то це ТОЧНО трапиться.
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30.12.2024 12:40 Ответить
"З цілковитою впевненістю можу сказати, що 5-та стаття працює, і ніхто її не скасовував", - додав Калніньш. Джерело: https://censor.net/ua/n3527680

А хто, коли і де перевіряв, працює чи не працює 5-та стаття? Коли останній раз робили ТО, регламентні роботи?
Може, тая 5-та стаття у такому ж стані, як були німецькі танки у 2022 році?
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30.12.2024 12:45 Ответить
Можете готуватися до шашликів,результат побачите!
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30.12.2024 12:53 Ответить
Все він правильно сказав - поки свинособаки кидають всі сили в Україну - країнам НАТО нічого не загрожує.
Коли війна скінчиться - все можливо.
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30.12.2024 12:55 Ответить
Ещё расскажи, как вы сойдётесь с Ху#лом посередине Даугавы. Откуда столько толпойопов?
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30.12.2024 13:03 Ответить
моліть всіх своїх богів, що кегебе прорахувалося і лапті полізли в україну.
тому що, як що б полізли в кенігсберг, через литву, то вже б балтійське море стало пожиттєво окупованим.
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30.12.2024 13:07 Ответить
Ага, готуйтесь до шашликів
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30.12.2024 13:48 Ответить
Я б не був таким категоричним... Справді, через брак ресурсів й неможливість прихованої концентрації сил великі операції рф проти країн НАТО виключені, а ось "терористичні" - цілком можливі. Скажімо - нічого їй не завадить на добу-дві захопити ту ж Латвію чи Естонію (або їх частину) в "заручники" й вимагати "водки і переговорів з Америкою".
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30.12.2024 14:23 Ответить
никто не верил и на то что говнорашка на Украину сможет напасть.это доказывает лишь одно-хуйло польностью свихнулся и от него можно ожидать всего-и ядерного удара по Украине или европе с сша,или просто нападения на европейскую страну!
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30.12.2024 15:27 Ответить
 
 