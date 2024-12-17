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армия (8254) Латвия (1280)

В Латвии объявили проверку боеготовности подразделений национальных вооруженных сил

військові,латвія

В Латвии 17 декабря объявлена частичная проверка боевой готовности подразделений Национальных вооруженных сил (НВС).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi

Отмечается, что проверка боеготовности планируется заранее, однако является неожиданной для подразделений, участвующих в ней.

Целью проверки боевой готовности является проверка и совершенствование процедур и боевой готовности подразделений путем тренировки способности подразделений к реагированию, объясняют в НЗС.

Отмечается, что военная техника и личный состав подразделений ВЗС будут перемещены в разные места Латвии для выполнения задач по назначению.

"Проверка боеготовности не связана с изменениями в обстановке безопасности или другими событиями, связанными с безопасностью", - говорят военные.

Напомним, семь стран Европы планируют увеличить помощь Украине уже в ближайшие месяцы. В частности, речь идет о поставках боеприпасов.

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Латвія- за три дні
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17.12.2024 10:42 Ответить
За 3 дні - це Латвія + Литва + Естонія. Бо згідно "5 статті" війська "швидкого реагування" НАТИ з'являться там тільки через 5 днів...
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17.12.2024 11:39 Ответить
не так давно писали ..тут..на цензорі ..що потрібно 10 днів...я так гадаю ,що 10 днів тільки ,щоб папери перевертати
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17.12.2024 11:56 Ответить
Za 3 dnia.Litve tolko svojej armiji jest 66 tysiac soldat eto podgotovlenije mozet i segodnia vojevat.I ecio svyse 100 tysiac kotoryje prosli sluzbu ,takze mozet vojevat kak by rezerv
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17.12.2024 12:28 Ответить
Все правильно роблять,а не так як в Україні,дрова рубали,шашличків хотілось декому
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17.12.2024 14:14 Ответить
 
 