В Латвии объявили проверку боеготовности подразделений национальных вооруженных сил

В Латвии 17 декабря объявлена частичная проверка боевой готовности подразделений Национальных вооруженных сил (НВС).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi

Отмечается, что проверка боеготовности планируется заранее, однако является неожиданной для подразделений, участвующих в ней.

Целью проверки боевой готовности является проверка и совершенствование процедур и боевой готовности подразделений путем тренировки способности подразделений к реагированию, объясняют в НЗС.

Отмечается, что военная техника и личный состав подразделений ВЗС будут перемещены в разные места Латвии для выполнения задач по назначению.

"Проверка боеготовности не связана с изменениями в обстановке безопасности или другими событиями, связанными с безопасностью", - говорят военные.

Напомним, семь стран Европы планируют увеличить помощь Украине уже в ближайшие месяцы. В частности, речь идет о поставках боеприпасов.

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