Польша увеличивает расходы на оборону до 4,7% ВВП в 2025 году

Оборонный бюджет Польши в 2025 году составит $46 млрд, что будет соответствовать 4,7% ВВП страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщила в пятницу пресс-служба министерства национальной обороны Польши.

"Бюджет на 2025 год включает рекордную сумму в 124,3 млрд злотых ($30,6 млрд в эквиваленте - ред.) на национальную оборону. Вместе с расходами Фонда поддержки вооруженных сил расходы на национальную оборону в следующем году достигнут 186,6 млрд злотых ($46 млрд в сумме в эквиваленте - ред.)", - сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Польши.

"Это означает, что в 2025 году расходы на польскую армию составят 4,7% ВВП, в этом году они составляют 4,2% ВВП", - отметили в Минобороны Польши.

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