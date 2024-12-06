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Польща збільшує видатки на оборону до 4,7% ВВП у 2025 році

армія,польща,польська

Оборонний бюджет Польщі  у 2025 році становитиме $46 млрд, що відповідатиме 4,7% ВВП країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

, повідомила в п'ятницю пресслужба міністерства національної оборони Польщі.

"Бюджет на 2025 рік включає рекордну суму в 124,3 млрд злотих ($30,6 млрд в еквіваленті - ред.) на національну оборону. Разом із витратами Фонду підтримки збройних сил витрати на національну оборону наступного року сягнуть 186,6 млрд злотих ($46 млрд у сумі в еквіваленті - ред.)", - повідомила пресслужба міністерства національної оборони Польщі.

"Це означає, що у 2025 році видатки на польську армію становитимуть 4,7% ВВП, цього року вони становлять 4,2% ВВП", - наголосили в Міноборони Польщі.

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06.12.2024 17:14 Відповісти
 
 