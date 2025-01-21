УКР
Новини
Ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто швидко, а справедливо, - Зеленський

Зеленський про вступ до ЄС

Обраний президент США Дональд Трамп буде робити все, щоб закінчити війну в цьому році.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі, інформує Цензор.НЕТ.

"Він мені сказав, і він потім публічно про це говорив, що він буде робити, все щоб закінчити війну в цьому році. Я йому сказав, що ми - ваш партнер. Це війну у нас,ми знаємо всі болючі місця, ми розуміємо, як це для нас боляче, ми втрачали наших людей, це дуже болюче для нас. Ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто швидко, а справедливо, надійно для нас, для українців, щоб вони жили в безпеці. Це найголовніше. Ми будемо робити все для цього", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не можна продовжувати купувати газ у Москви і водночас очікувати підтримки від США, - Зеленський

Зеленський Володимир (25267) Трамп Дональд (7001) війна в Україні (5863)
Топ коментарі
+12
Та зашийте вже йому рота по саму сраку!!!
показати весь коментар
21.01.2025 16:33 Відповісти
+8
Дуже хочеться спитати Зеленського - кого він має на увазі, коли каже "ми"?
Дії клоуна-паскуди Зеленського за усю каденцію показують, що "ми" для нього - москалі.
показати весь коментар
21.01.2025 16:35 Відповісти
+4
А що таке "справедливо" нам пояснять згодом , так ?
Про вихід на кордони 1991 , щось давно не чути ...
показати весь коментар
21.01.2025 16:37 Відповісти
"цирк уєхал - клоуни осталісь"
показати весь коментар
21.01.2025 16:36 Відповісти
Замість мівіни розпочав вішати лохторату лапшу локшину на вуха
показати весь коментар
21.01.2025 16:34 Відповісти
Не існує ніяких "кордонів 1991" - є просто кордони...
показати весь коментар
21.01.2025 16:39 Відповісти
І не кажи.
Всі інші, включаючи ху-йла, хочуть щоб війна йшла якомога довше. Один ти з "ми" такий маладєц...
показати весь коментар
21.01.2025 16:37 Відповісти
Куди ділося слово "перемога"?
показати весь коментар
21.01.2025 16:37 Відповісти
Доя справедливого закінчення війни потрібен трибунал над тими, хто відвинив двері для вторгнення
показати весь коментар
21.01.2025 16:39 Відповісти
"А вот тараписса не нада"
показати весь коментар
21.01.2025 16:40 Відповісти
Справедливо в його понятті це як ?? В цьому році поставить хрест на п'яти областях , а в наступних роках на всій Україні а сам буде в безпеці жити в Іспанії.
показати весь коментар
21.01.2025 16:42 Відповісти
Дайте Боневтіку молока за вредність, він який рік вже закінчує війну.
показати весь коментар
21.01.2025 18:32 Відповісти
На нари ішака мохнатого!
показати весь коментар
21.01.2025 18:54 Відповісти
 
 