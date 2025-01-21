Ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто швидко, а справедливо, - Зеленський
Обраний президент США Дональд Трамп буде робити все, щоб закінчити війну в цьому році.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі, інформує Цензор.НЕТ.
"Він мені сказав, і він потім публічно про це говорив, що він буде робити, все щоб закінчити війну в цьому році. Я йому сказав, що ми - ваш партнер. Це війну у нас,ми знаємо всі болючі місця, ми розуміємо, як це для нас боляче, ми втрачали наших людей, це дуже болюче для нас. Ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто швидко, а справедливо, надійно для нас, для українців, щоб вони жили в безпеці. Це найголовніше. Ми будемо робити все для цього", - наголосив Зеленський.
лапшулокшину на вуха
Дії клоуна-паскуди Зеленського за усю каденцію показують, що "ми" для нього - москалі.
Про вихід на кордони 1991 , щось давно не чути ...
Всі інші, включаючи ху-йла, хочуть щоб війна йшла якомога довше. Один ти з "ми" такий маладєц...