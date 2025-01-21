Не можна продовжувати купувати газ у Москви і водночас очікувати підтримки від США, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про недопустимість купівлі російського газу. Європа має забезпечити реальну енергетичну незалежність.

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Говорячи про безпеку Європи, глава держави зазначив, що необхідно переконатися, що жодна європейська країна не залежить від одного постачальника енергоресурсів, зокрема від Росії.

Зеленський згадав заяви нового президента США Дональда Трампа про те, що він збирається експортувати більше енергоносіїв.

Президент наголосив, що Європа "повинна активізуватися і докласти більше зусиль у довгостроковій перспективі", щоб забезпечити реальну енергетичну незалежність.

Не можна продовжувати купувати газ у Москви і водночас очікувати гарантій безпеки, допомоги та підтримки від американців. Це просто неправильно. Наприклад, прем'єр-міністр Словаччини не шукає доступу до американського газу, але не втрачає надії користуватися безпековою парасолькою США", - додав Зеленський.

