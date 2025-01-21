УКР
Не можна продовжувати купувати газ у Москви і водночас очікувати підтримки від США, - Зеленський

Зеленський у Давосі розкритикував Європу за його торгівлю із РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив про недопустимість купівлі російського газу. Європа має забезпечити реальну енергетичну незалежність.

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Говорячи про безпеку Європи, глава держави зазначив, що необхідно переконатися, що жодна європейська країна не залежить від одного постачальника енергоресурсів, зокрема від Росії.

Зеленський згадав заяви нового президента США Дональда Трампа про те, що він збирається експортувати більше енергоносіїв.

Президент наголосив, що Європа "повинна активізуватися і докласти більше зусиль у довгостроковій перспективі", щоб забезпечити реальну енергетичну незалежність.

Не можна продовжувати купувати газ у Москви і водночас очікувати гарантій безпеки, допомоги та підтримки від американців. Це просто неправильно. Наприклад, прем'єр-міністр Словаччини не шукає доступу до американського газу, але не втрачає надії користуватися безпековою парасолькою США", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія збирається повністю зупинити імпорт російського газу. Коли буде представлено план дій?

Топ коментарі
+8
а качати кацапську нафту можна? єта другоє?
21.01.2025 16:28 Відповісти
+2
причому в 2019 нові угоди уклали
21.01.2025 17:16 Відповісти
+1
- ...а нафту?
- А нафту... МОЖНА!
21.01.2025 16:29 Відповісти
а качати кацапську нафту можна? єта другоє?
21.01.2025 16:28 Відповісти
При чому кацапські нафту і газ справно прокачували з 2014 ...
21.01.2025 16:45 Відповісти
причому в 2019 нові угоди уклали
21.01.2025 17:16 Відповісти
- ...а нафту?
- А нафту... МОЖНА!
21.01.2025 16:29 Відповісти
Сьогодні "янелоха" буде багато - можна економити і вимкнути комп...
21.01.2025 16:30 Відповісти
А як розцінити збереження транзиту кацапської нафти територією України?
21.01.2025 16:30 Відповісти
Газ ні! - за лівии газ - Трамп буде виписувати люлєи
21.01.2025 16:31 Відповісти
Не існує "російського" газу - все що продає русня крадене в інших народів від нафти до пєльмєнєй.
Якщо звільнити російські колонії сама росія виявиться голозадою приживалою що паразитує на чужих ресурсах...
21.01.2025 16:35 Відповісти
https://epravda.com.ua/energetika/chi-mozhe-ukrajina-zupiniti-tranzit-rosiyskoji-nafti-802242/ Росія досі заробляє 6 мільярдів доларів від продажу нафти через Україну. Чому не зупиняється транзит?

==========================
А нафту купувати і качати ?!
21.01.2025 16:38 Відповісти
Клован, *********** Трампу, шо Європа купує газ і нафту в путіна, а не в США!
Хай трамп за це накладе мита на ЄС
21.01.2025 16:41 Відповісти
А рашиську нафту - без проблем
показати весь коментар
