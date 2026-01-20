Візит Зеленського до Давосу наразі під питанням, - Axios

Президент Володимир Зеленський наразі не їде до Давосу, а залишається в Києві.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Президент України Зеленський поки що залишається в Києві після масованих російських ударів минулої ночі та наразі не їде до Давосу, за словами українського чиновника", - пише він.

За даними Равіда, президент України все ж може вирушити до Давосу, якщо буде двостороння зустріч із Дональдом Трампом для підписання угоди про відновлення України.

Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що у Давосі планує провести зустрічі для обговорення питання щодо Гренландії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, щоб переконати Вашингтон дотримуватися територіальної цілісності й суверенітету Гренландії та Данії.

ЗМІ повідомляли, що Трамп планує зустрітися із Зеленським у Давосі.

