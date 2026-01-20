Визит Зеленского в Давос пока под вопросом, - Axios

Президент Владимир Зеленский пока не едет в Давос, а остается в Киеве.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Президент Украины Зеленский пока остается в Киеве после массированных российских ударов прошлой ночью и пока не едет в Давос, по словам украинского чиновника", - пишет он.

По данным Равида, президент Украины все же может отправиться в Давос, если состоится двусторонняя встреча с Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины.

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил, что в Давосе планирует провести встречи для обсуждения вопроса о Гренландии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы убедить Вашингтон соблюдать территориальную целостность и суверенитет Гренландии и Дании.

СМИ сообщали, что Трамп планирует встретиться с Зеленским в Давосе.

