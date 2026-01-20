Визит Зеленского в Давос пока под вопросом, - Axios
Президент Владимир Зеленский пока не едет в Давос, а остается в Киеве.
Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Президент Украины Зеленский пока остается в Киеве после массированных российских ударов прошлой ночью и пока не едет в Давос, по словам украинского чиновника", - пишет он.
По данным Равида, президент Украины все же может отправиться в Давос, если состоится двусторонняя встреча с Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявил, что в Давосе планирует провести встречи для обсуждения вопроса о Гренландии.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы убедить Вашингтон соблюдать территориальную целостность и суверенитет Гренландии и Дании.
- СМИ сообщали, что Трамп планирует встретиться с Зеленским в Давосе.
Ще один недоповелитель Всесвіту мля!🤬🤦♂️
Багато Володя налагодив міжнародних зв'язків за останні два-три роки?
Розумію, що він юрист і дипломат від Бога!
Особливо в овальному кабінеті з Трампом і Венсом в нього гарно вийшло.
Сталеві яйці і т.д. тоді ще всі раділи, а потім не було чим збивати ракети і шахеди.
Але в принципі, 🤔 нехай їде.
Ти сам написав вище, що з Володі в Україні толку рівно ноль, бо він нікуя не вміє.
Коли ти ведеш перемовини на чужій мові з нейтів спікером - ти завжди у програшній ситуації, як би ти добре ту мову не знав. А коли ти береш з собою перекладача - ти переходиш у виграшну ситуацію, якщо сам знаєш ту мову, бо у тебе з`являється більше часу на обдумування відповідей і ти не даєш необдуманих різких відповідей.
Буде відновлювати електрику і водопостачання!!!
😂