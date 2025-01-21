Лише реальні гарантії безпеки для України стануть гарантіями безпеки для всіх у Європі, - Зеленський

Лише реальні гарантії безпеки для України слугуватимуть реальними гарантіями безпеки для всієї Європи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Європа заслуговує, щоб бути сильною. І для цього Європі потрібні ЄС і НАТО. Чи можливо це без України й без справедливого закінчення війни Росії проти України? Я впевнений, що відповідь - ні. Лише реальні гарантії безпеки для нас слугуватимуть реальними гарантіями безпеки для всіх у Європі", - наголосив глава держави.

Окрім цього, він додав, що потрібно переконатися, що в тому, що США "також вважають нас важливими".

"Щоб це сталося, увага Америки має переключитися на Європу. Щоб одного разу у Вашингтоні сказали: вся увага на Європу. І не через війну. А через можливості Європи", - заявив президент.

Зеленський також зауважив, що Європа має знати, як захистити себе.

"Європа має формувати історію для себе і своїх союзників, щоб залишатися не просто актуальною, але живою і великою", - додав очільник держави.

