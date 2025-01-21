УКР
Лише реальні гарантії безпеки для України стануть гарантіями безпеки для всіх у Європі, - Зеленський

Зеленський про гарантії безпеки в Давосі

Лише реальні гарантії безпеки для України слугуватимуть реальними гарантіями безпеки для всієї Європи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Європа заслуговує, щоб бути сильною. І для цього Європі потрібні ЄС і НАТО. Чи можливо це без України й без справедливого закінчення війни Росії проти України? Я впевнений, що відповідь - ні. Лише реальні гарантії безпеки для нас слугуватимуть реальними гарантіями безпеки для всіх у Європі", - наголосив глава держави.

Окрім цього, він додав, що потрібно переконатися, що в тому, що США "також вважають нас важливими".

"Щоб це сталося, увага Америки має переключитися на Європу. Щоб одного разу у Вашингтоні сказали: вся увага на Європу. І не через війну. А через можливості Європи", - заявив президент.

Зеленський також зауважив, що Європа має знати, як захистити себе.

"Європа має формувати історію для себе і своїх союзників, щоб залишатися не просто актуальною, але живою і великою", - додав очільник держави.

Читайте також: Ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто швидко, а справедливо, - Зеленський

Автор: 

безпека (955) Всесвітній економічний форум (33) Давос (238) Зеленський Володимир (25267) гарантія (270)
Коментувати
Гарантії безпеки України ніяк не рівні гарантіям перебування простроченого при владі
21.01.2025 16:44 Відповісти
Це економічний форум чи Боневтіку не той текст надали спічра́йтери спічра́йтер?
21.01.2025 16:45 Відповісти
Знову гарантії ! Починаємо спочатку !
21.01.2025 16:46 Відповісти
Випрошує гарантії для себе 🤣🤣🤣🤣
21.01.2025 16:48 Відповісти
Щось мені підказує, що " гарантії" Зеленський шукає саме для себе, і коли б йому пообіцяли 100% другий термін та захист своєї " тушки" то війна вже б йшла до закінчення незважаючи на думку українців та кордонів 91.
21.01.2025 16:49 Відповісти
А про безпекові угоди нічого не говорив?
21.01.2025 16:50 Відповісти
гроші+зброя(ядерна, балістична, інша)=єдині наші гарантії
21.01.2025 16:56 Відповісти
Гарантії безпеки або безпекові угоди, то ЧИМ ВОНИ відрізняються одні від одного ? Він або сам заплутався, або всіх заплутав і в Європі, і в Україні.
21.01.2025 18:15 Відповісти
а 30 чи навіть більше договорів які підписував Боневтік Потужний з різними країнами за останні роки не являються такими гарантіями? А що тоді і навіщо він підписував?
21.01.2025 18:30 Відповісти
 
 