Новости Всемирный экономический форум в Давосе
Зеленский о визите в Давос: Сейчас я выбираю Украину, а не экономические форумы

Зеленский подтвердил, что не поедет в Давос

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует ехать на Всемирный экономический форум в Давосе и остается в Украине.

Об этом глава государства сообщил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Пока у меня есть план, как помочь людям с энергетикой. Я провел соответствующие консультации с энергетическим штабом, а также онлайн и офлайн встречи. Это самый главный приоритет сейчас. Безусловно, я выбираю Украину в данном случае, а не экономические форумы.

Но все может измениться в любую минуту. Потому что для меня очень важно закончить эту войну. И план процветания, и гарантии безопасности – два очень важных документа", – отметил президент.

Читайте также: За сутки до атаки РФ мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Зеленский благодарен американской и украинской командам за работу.

"Остается последняя миля, чтобы завершить эти документы. Если документы будут готовы - будет у нас встреча и поездка. Если будут пакеты энергетические или даже встречи и решения по дополнительному ПВО, безусловно я поеду.

Но пока у меня есть вызов в Украине. Для меня очень важно сейчас координировать все службы, хотя сигналы из Давоса от команды идут, что, например, почти закончили документ о восстановлении Украины. Посмотрим, пока я на месте", - подытожил президент.

Читайте: Визит Зеленского в Давос пока под вопросом, - Axios

Что предшествовало?

Читайте также: Трамп едет на форум в Давосе с рекордно большой делегацией

Топ комментарии
"у мене план як допомогти людям з енергетикою"

єсть інтєрєсноє рєшеніє как снізіть таріфи в два раза (с)

країні потрібен буде довготривалий детокс післі цієї зеленої пустопорожньої слаборозумової хрюканини.
20.01.2026 13:18 Ответить
20.01.2026 13:19 Ответить
Правильно зробив. Може Трамп і відмінив зустріч, то і слава Богу. Зараз дуже невигідно з цим маразматиком зустрічатися, бо воно токсичне і хз де в нього мозок. Краще перечекати, поки припадошного попустить
20.01.2026 13:23 Ответить
хто повірить Оманській ZеГниді
20.01.2026 13:15 Ответить
поїде з аудитом по пунктам незламності і патужної брехні
20.01.2026 13:23 Ответить
Трамп просто послав незламного з його європейськими дружбанами подалі
20.01.2026 13:17 Ответить
Якщо при владі в Україні відверті дебіли, то чому тут можна радіти???
20.01.2026 13:23 Ответить
А тобі хто інтелектуал?
20.01.2026 13:28 Ответить
ну трамп підар - тут теж без змін 🤷‍♂️
20.01.2026 13:19 Ответить
"Поки що у мене план як допомогти людям з енергетикою. Я провів відповідні консультації з штабом енергетичним. також онлайн, офлайн зустрічі.
20.01.2026 13:17 Ответить
20.01.2026 13:18 Ответить
20.01.2026 13:19 Ответить
у Ізраїля було все !!! І навіть він не зміг закрити небо від ≪металобрухту≫ . То теж Зеленський винен ?
20.01.2026 13:22 Ответить
іСраелю наші міндічі допомогли закрити небо, передали досвід
20.01.2026 13:25 Ответить
Є старий анекдот про студента, мавпу, банани і експеримент учених.
Так от - раз закрити небо не виходить, то може варто "подумати трохи" а не "трусити" ?
Може варто розподілити енергетику, може варту було розбудувати за 4 роки мережу міні-котелень і міні-підстанцій? Можливо варту було винести ще живі потужності наших же електростанцій десь за польський кордон а звідти прокинути додаткові ЛЕП вглиб країни? Можливо нарешті варто було просто закопати трансформатори хоча б метрів на 10-20 під землю - що гарантовано уберегло би їх від всіх можливих типів БПЛА і більшості ракет?
20.01.2026 13:27 Ответить
ірану це допомогло ?
20.01.2026 13:37 Ответить
Не зрозумів... В Ірані теж блекаут? Мерзнуть?
20.01.2026 13:40 Ответить
ви чудово все зрозуміли і за Ізраіль і за іран . Для досягнення цілі , треба лиш поміняти тактику і підхід .
20.01.2026 13:57 Ответить
Друже,
1 Іран знаходиться за 2 країни від Ізраїлю. Не кожен дрон і не кожна ракета туди навіть долетить.
2 Ізраїль під час атак іранців прикривали ВПС США і Йорданії
3 ВВП Ірану приблизно дорівнює ВВП Ізраїлю
4 виробництва своїх комплексів ППО і ракет до них у нас нема і при цій владі ніколи не буде
5 іноземні ракети до нас надходять в обмежених кількостях

все це мало би наводити на ту просту думку що просто так відбитись від рашки як ізраїльтяні від аятол у нас ніяк не вийде.

тому треба в першу чергу забезпечити надійних захист енергетика тим чи ми ГАРАНТОВАНО можемо їх захистити а не гатити мільярди в чергові ідіостькі жижиталізаторські проєкти які русня потім просто обійде в черговий раз змінивши тактику обстрілу або ТТХ дронів як це вже було за цю війну ДЕКІЛЬКА РАЗІВ.
20.01.2026 14:05 Ответить
я все це знаю і розумію , але я про інше . Треба було починати все задовго до війни . Але іран це був як приклад використання сили . Вони зарили кратно свою ядерку і в них не полетіли дрони , а полетіло щось потужніше . Сидіти теж не варіант , але не все і зариєш , не в буквальному сенсі . А Трампон все одно кондом .
20.01.2026 14:15 Ответить
Так в них полетіло бо 1. над ними могли літати ворожі літаки 2. ті літаки мали відповідні бомби 3. було всього декілька місць які треба було уразити
Все не зариєш - але найкритичніші частини такі як дорогі трансформатори можна і потрібно закопувати.
20.01.2026 14:17 Ответить
Як так - міг би побалакати - потужно
20.01.2026 13:19 Ответить
20.01.2026 13:19 Ответить
Люди і не знали, що він фаховий енергетик
20.01.2026 13:22 Ответить
2026 рік: «Зараз я обираю Україну, а не економічні форуми.»
2024 рік: «Якби ми це повідомили (щоб населення готувалося до можливої війни - ред.) - а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, - тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць».
Економіст всраний…
20.01.2026 13:23 Ответить
змушений погодитись. Але казки про енергетику все ще бісять
20.01.2026 13:29 Ответить
Це триндець.
20.01.2026 13:24 Ответить
Поки що у мене план як допомогти людям з енергетикою. Джерело: https://censor.net/ua/n3596329

Геніальний енергетик в бункері по ночам особисто малює схеми комутаційних підключень ліній електропередач до будинків києвлян
20.01.2026 13:34 Ответить
....і передає куди влупити рашистам
20.01.2026 14:00 Ответить
Треба було допомогти людям тоді коли ти шашликами кормив.Хазяйські справи в країні це не президентська справа,а Кабміна.Хватаєшся за все,а толку не видно.Скажи прямо що в створюваємій Трампом організації не приємлиме находження міжнародного злочинця Це буде чесно і до українців,і до європейських лідерів,та й до рижого.
20.01.2026 13:34 Ответить
Обычно Зегевара выбирает Кипр, Париж, Рим и прочие Майами. Нах тот Давос, хвост трубой.
20.01.2026 13:36 Ответить
"акі пчєла"(с)
20.01.2026 13:38 Ответить
А нах йому той Давос... Сніг, мороз... Мало того, ще тренувальний костюм на діловий перевдягати заставлять...
Та й на лижах він спокійно в Буковелі покататись може. Тут для нього і персональні траси, і обслуга... ну і шашлики...
Інша справа Кіпр чи якісь Маямі... бубочка за морем скучив...
20.01.2026 13:49 Ответить
...і свіжий кокс підвезли...
20.01.2026 13:59 Ответить
Засцяв, тому що ФБР має більше доказів корупції zeгнусявого. Далі буде....
20.01.2026 13:58 Ответить
так він же здає все що можна задля гарантій ..корисні копалини ж України не просто так віддали оточенню трампона
20.01.2026 14:05 Ответить
*****, це так потужно
20.01.2026 14:11 Ответить
опять есть у него план
20.01.2026 14:53 Ответить
....і сіль
20.01.2026 15:45 Ответить
Буду доить её.
20.01.2026 16:27 Ответить
А, яка користь була б від чергововї ескурсії цього мудака!?
20.01.2026 20:54 Ответить
гарантії безпеки від США та росії Україна має ще з 1994 року а Данія з 1949. Хочеться ще Гарантій?
20.01.2026 23:10 Ответить
 
 