Зеленский о визите в Давос: Сейчас я выбираю Украину, а не экономические форумы
Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует ехать на Всемирный экономический форум в Давосе и остается в Украине.
Об этом глава государства сообщил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Пока у меня есть план, как помочь людям с энергетикой. Я провел соответствующие консультации с энергетическим штабом, а также онлайн и офлайн встречи. Это самый главный приоритет сейчас. Безусловно, я выбираю Украину в данном случае, а не экономические форумы.
Но все может измениться в любую минуту. Потому что для меня очень важно закончить эту войну. И план процветания, и гарантии безопасности – два очень важных документа", – отметил президент.
Зеленский благодарен американской и украинской командам за работу.
"Остается последняя миля, чтобы завершить эти документы. Если документы будут готовы - будет у нас встреча и поездка. Если будут пакеты энергетические или даже встречи и решения по дополнительному ПВО, безусловно я поеду.
Но пока у меня есть вызов в Украине. Для меня очень важно сейчас координировать все службы, хотя сигналы из Давоса от команды идут, что, например, почти закончили документ о восстановлении Украины. Посмотрим, пока я на месте", - подытожил президент.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявил, что в Давосе планирует провести встречи для обсуждения вопроса о Гренландии.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы убедить Вашингтон соблюдать территориальную целостность и суверенитет Гренландии и Дании.
- СМИ сообщали, что Трамп планирует встретиться с Зеленским в Давосе.
єсть інтєрєсноє рєшеніє как снізіть таріфи в два раза (с)
країні потрібен буде довготривалий детокс післі цієї зеленої пустопорожньої слаборозумової хрюканини.
Так от - раз закрити небо не виходить, то може варто "подумати трохи" а не "трусити" ?
Може варто розподілити енергетику, може варту було розбудувати за 4 роки мережу міні-котелень і міні-підстанцій? Можливо варту було винести ще живі потужності наших же електростанцій десь за польський кордон а звідти прокинути додаткові ЛЕП вглиб країни? Можливо нарешті варто було просто закопати трансформатори хоча б метрів на 10-20 під землю - що гарантовано уберегло би їх від всіх можливих типів БПЛА і більшості ракет?
1 Іран знаходиться за 2 країни від Ізраїлю. Не кожен дрон і не кожна ракета туди навіть долетить.
2 Ізраїль під час атак іранців прикривали ВПС США і Йорданії
3 ВВП Ірану приблизно дорівнює ВВП Ізраїлю
4 виробництва своїх комплексів ППО і ракет до них у нас нема і при цій владі ніколи не буде
5 іноземні ракети до нас надходять в обмежених кількостях
все це мало би наводити на ту просту думку що просто так відбитись від рашки як ізраїльтяні від аятол у нас ніяк не вийде.
тому треба в першу чергу забезпечити надійних захист енергетика тим чи ми ГАРАНТОВАНО можемо їх захистити а не гатити мільярди в чергові ідіостькі жижиталізаторські проєкти які русня потім просто обійде в черговий раз змінивши тактику обстрілу або ТТХ дронів як це вже було за цю війну ДЕКІЛЬКА РАЗІВ.
Все не зариєш - але найкритичніші частини такі як дорогі трансформатори можна і потрібно закопувати.
2024 рік: «Якби ми це повідомили (щоб населення готувалося до можливої війни - ред.) - а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, - тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць».
Економіст всраний…
Геніальний енергетик в бункері по ночам особисто малює схеми комутаційних підключень ліній електропередач до будинків києвлян
Та й на лижах він спокійно в Буковелі покататись може. Тут для нього і персональні траси, і обслуга... ну і шашлики...
Інша справа Кіпр чи якісь Маямі... бубочка за морем скучив...