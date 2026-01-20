Зеленский о визите в Давос: Сейчас я выбираю Украину, а не экономические форумы

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует ехать на Всемирный экономический форум в Давосе и остается в Украине.

Об этом глава государства сообщил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Пока у меня есть план, как помочь людям с энергетикой. Я провел соответствующие консультации с энергетическим штабом, а также онлайн и офлайн встречи. Это самый главный приоритет сейчас. Безусловно, я выбираю Украину в данном случае, а не экономические форумы.

Но все может измениться в любую минуту. Потому что для меня очень важно закончить эту войну. И план процветания, и гарантии безопасности – два очень важных документа", – отметил президент.

Зеленский благодарен американской и украинской командам за работу.

"Остается последняя миля, чтобы завершить эти документы. Если документы будут готовы - будет у нас встреча и поездка. Если будут пакеты энергетические или даже встречи и решения по дополнительному ПВО, безусловно я поеду.

Но пока у меня есть вызов в Украине. Для меня очень важно сейчас координировать все службы, хотя сигналы из Давоса от команды идут, что, например, почти закончили документ о восстановлении Украины. Посмотрим, пока я на месте", - подытожил президент.

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил, что в Давосе планирует провести встречи для обсуждения вопроса о Гренландии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы убедить Вашингтон соблюдать территориальную целостность и суверенитет Гренландии и Дании.

СМИ сообщали, что Трамп планирует встретиться с Зеленским в Давосе.

