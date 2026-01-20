Понад 1,3 тис. Пунктів незламності працюють у Києві та понад 90 наметів для обігріву, - Клименко
У Києві наразі рятувальники та правоохоронці надають допомогу громадянам. Розгорнуто намети для обігріву та Пункти незламності.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами міністра, оператори Служби 112 прийняли понад 20 тис. заявок щодо проблем з постачанням тепла, електроенергії, води чи газу в домівки людей.
"Найбільше – майже 15 тисяч звернень – отримали зі столиці та Київщини.
Найважча ситуація нині у Києві. російські удари по критичній інфраструктурі при такому морозі – це геноцидний намір, цілеспрямоване позбавлення мільйонів людей базових умов життя взимку. росія навмисно б’є, щоб страждали цивільні люди.
Тисячі фахівців зараз задіяні до відновлення. Рятувальники проводять аварійні роботи на об’єктах, які були під російською атакою сьогодні", - додав Клименко.
У Києві наразі працюють понад 1,3 тис. пунктів незламності, де люди можуть обігрітися, зарядити гаджети та отримати доступ до Інтернету.
Також як пункти незламності діють торговельні центри, заклади харчування, АЗС, зокрема і під час комендантської години (окрім розважальних закладів).
"Додатково ДСНС розгорнули понад 90 наметів обігріву, які приймають громадян. Там працюють і психологи – підтримка зараз потрібна кожному.
30 підрозділів поліції у столиці також працюють як пункти обігріву.
Дізнатися, де найближчий пункт незламності чи обігріву можна за номером 112 або в застосунку Дія", - додав глава МВС.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
- Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.
- Атаковано об'єкт критичної інфраструктури на Рівненщині.
- У Полтавській області під ударом промисловий об'єкт.
- На Херсонщині поранено 4 особи внаслідок атак РФ.
