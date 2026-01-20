694 9

Понад 1,3 тис. Пунктів незламності працюють у Києві та понад 90 наметів для обігріву, - Клименко

У Києві наразі рятувальники та правоохоронці надають допомогу громадянам. Розгорнуто намети для обігріву та Пункти незламності.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами міністра, оператори Служби 112 прийняли понад 20 тис. заявок щодо проблем з постачанням тепла, електроенергії, води чи газу в домівки людей.

"Найбільше – майже 15 тисяч звернень – отримали зі столиці та Київщини.

Найважча ситуація нині у Києві. російські удари по критичній інфраструктурі при такому морозі – це геноцидний намір, цілеспрямоване позбавлення мільйонів людей базових умов життя взимку. росія навмисно б’є, щоб страждали цивільні люди.

Тисячі фахівців зараз задіяні до відновлення. Рятувальники проводять аварійні роботи на об’єктах, які були під російською атакою сьогодні", - додав Клименко.

У Києві наразі працюють понад 1,3 тис. пунктів незламності, де люди можуть обігрітися, зарядити гаджети та отримати доступ до Інтернету.

Також як пункти незламності діють торговельні центри, заклади харчування, АЗС, зокрема і під час комендантської години (окрім розважальних закладів).

"Додатково ДСНС розгорнули понад 90 наметів обігріву, які приймають громадян. Там працюють і психологи – підтримка зараз потрібна кожному.

30 підрозділів поліції у столиці також працюють як пункти обігріву.

Дізнатися, де найближчий пункт незламності чи обігріву можна за номером 112 або в застосунку Дія", - додав глава МВС.

Ситуація після обстрілів у Києві: що відомо?
Читайте: У нас не стало менше ракет до ППО, стало більше ракет у росіян під час атак, - Зеленський

Що передувало?

Також читайте: Щонайменше частину ракет, якими сьогодні атакувала РФ, було виготовлено вже цьогоріч, - Зеленський

зробили з країни zельоний циганський табір
20.01.2026 13:54 Відповісти
ракетну програму знищили, українську Мрію знищили, чонгари розмінували, паРашних агентів на ключові пости призначили, двушки на маскву відправиляли, корупцію ввели в ранг державної політики, мусорів воювати не навчили.....

20.01.2026 14:03 Відповісти
запросити пожити там зе-мерзотну владу
20.01.2026 14:17 Відповісти
Засідання КМ і ВР теж там можна проводити.
20.01.2026 14:38 Відповісти
В 2011-2012 коли були сильні морози, то аналог пунктів незламності розгортали ДСНС для безхатьків, щоб ті не померзли. Оце ми пройшли шлях за 15 років. Дякуючи в тому числі і Зеленьському та його партнеру ***** Україна перетворюється на країну бомжів. Молодець мудрий нарід, обрали блд
20.01.2026 14:05 Відповісти
Пішов розпил бюджету,адже тут можна списати все що завгодно.
20.01.2026 14:19 Відповісти
это ноль на город миллионник
20.01.2026 14:20 Відповісти
І тут пафосу напхали. Та назвіть його як люди-"Пункт допомоги".
20.01.2026 14:44 Відповісти
50-60 тис зарплата у охоронців наметів мусорил.
Так переможемо.
20.01.2026 19:06 Відповісти
 
 