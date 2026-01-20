В окремих областях запроваджено "досить жорсткі" аварійні обмеження, - "Укренерго"
Енергетики продовжують ліквідацію наслідків масованого удару РФ, який пошкодив як об’єкти генерації, так і мережі передачі та розподілу електроенергії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укренерго".
У зв’язку з цим у багатьох регіонах запроваджено аварійні обмеження споживання, в окремих областях - досить жорсткі.
За інформацією, найважча ситуація з електропостачанням залишається у Києві та Київській області, а також у Харківській, Сумській, Донецькій і Полтавській областях. Саме там тривалість вимушених знеструмлень поза графіками є найдовшою.
В "Укренерго" пояснили, що обмеження зумовлені комплексним характером атаки, яка одночасно вразила ключові елементи енергосистеми.
Енергетики закликають споживачів за наявності електроенергії максимально зменшити використання потужних приладів, не вмикати одночасно енергомістку техніку після відновлення живлення та, за можливості, переносити такі процеси на нічні години.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
- Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.
- Атаковано об'єкт критичної інфраструктури на Рівненщині.
- У Полтавській області під ударом промисловий об'єкт.
- На Херсонщині поранено 4 особи внаслідок атак РФ.
Гетьман тоді прославився Свинарчуками - не гірше ніж теперішній Міндичами/Цукерманами.
Дилема Ескобара, одним словом.
Для Homo erectus та Homo neanderthalensis вибору завжди нема.
Досить жорсткі, це які?
Прийде працівник штабу шмигаля, та виб'є мені вікна?