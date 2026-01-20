В окремих областях запроваджено "досить жорсткі" аварійні обмеження, - "Укренерго"

Енергетики продовжують ліквідацію наслідків масованого удару РФ, який пошкодив як об’єкти генерації, так і мережі передачі та розподілу електроенергії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укренерго".

У зв’язку з цим у багатьох регіонах запроваджено аварійні обмеження споживання, в окремих областях - досить жорсткі.

За інформацією, найважча ситуація з електропостачанням залишається у Києві та Київській області, а також у Харківській, Сумській, Донецькій і Полтавській областях. Саме там тривалість вимушених знеструмлень поза графіками є найдовшою.

В "Укренерго" пояснили, що обмеження зумовлені комплексним характером атаки, яка одночасно вразила ключові елементи енергосистеми.

Енергетики закликають споживачів за наявності електроенергії максимально зменшити використання потужних приладів, не вмикати одночасно енергомістку техніку після відновлення живлення та, за можливості, переносити такі процеси на нічні години.

