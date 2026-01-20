Ситуація з теплом та водопостачанням на лівому березі й Печерську складна, - Кличко

Водопостачання у Києві

Ситуація з водопостачанням та теплом на лівому березі й на Печерську у Києві наразі залишається складною.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Яка ситуація у місті?

"Щодо електрики - "Укренерго" запровадило в столиці аварійні графіки відключень. Комунальники та енергетики працюють над відновленням пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури", - додав він.

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
  • Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
  • Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

Лівий берег вже другий раз зриває банк.
Ні тепла, ні води, ні світла.
Ну, ладно перший раз Віталя ППО не підігнав, а зараз чого?
Де той штаб імені шмигаля?
Де дебілка свиииденка?
Видають розпорядження?
То, хоч воду дайте, суки зеленені дегенерати!!!!
20.01.2026 13:38
Памʼятаю, як колись популярність почали набирати індивідуальні та кришні котельні. Але уряд Азарова заборонив це. Мабуть зрозумів, що українці почнуть контролювати фінансування тепла в свої осели і урядовцям нема де буде ловити рибу
20.01.2026 13:47
та в мене і в Голосіївському срака.. якщо що )
20.01.2026 13:37
Голосіїв та соломинка, райони герої.
Все гімно на вас падає, чотири роки.
А на кончу жодного уламочка.
20.01.2026 14:17
++ мимо святохи все летит на солому, жил там в 22 тоже почувствовал каково с тец и Артёмом по соседству) тримаємось карочи
20.01.2026 14:55
20.01.2026 13:38
Найвеличніший навіть в Давос передумав їхати, зараз буде розрулювати потужно з бункера.
20.01.2026 13:49
Святошинський, Шевченківський води немає..
20.01.2026 13:41
20.01.2026 13:47
Просто не выношу носящих немцев по каждому пустяку!Что не слово ,то стресс!Не так какнул , уже стресс!Они бы на второй день сдались бы! Думаю о моих друзьях в Киеве к которым дозвониться не могу и пожилым, которые сидят без света и воды на последних этажах многоэтажки!
20.01.2026 14:02
Ноящих
20.01.2026 14:10
Это признак цивилизованной страны. Эволюционный процесс. 4 года назад взрывающиеся дроны и ракеты над головой в Киеве тоже стрессом были. Сейчас они летают почти как голуби 24/7 и всем пох. Тут гордиться нечем. Это на самом деле признак деградации и глобального *******, когда человек привыкает к чему-то плохому. Немцы тоже привыкли бы года за 3.
20.01.2026 14:43
Не дарма Віталік про переїзд просив.
20.01.2026 14:03
На Відрадному ані води, ані опалення, ані електрики. Лише Віслюк верхи на фламінго десь за обрієм.
20.01.2026 14:27
Не заважало б Кличку розказати де той электрогенератор ,який в такому як зараз випадку ,виїхав би з укриття на шассі скажімо МАN кинув кабелі на знеструмлені насоси водоканалу і подав би воду по районам Києва. В Харкові ,що стоїть на лінії фронту ,до цього додумались. А от Кличку додуматись за більш ніж 12 років на посаді щось завадило. І що воно таке те Щось?
20.01.2026 15:48
"Ситуація з теплом та водопостачанням на лівому березі й Печерську складна, - Кличко"

Констатувати факти - ото робота....
20.01.2026 16:46
 
 