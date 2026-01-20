Ситуація з теплом та водопостачанням на лівому березі й Печерську складна, - Кличко
Ситуація з водопостачанням та теплом на лівому березі й на Печерську у Києві наразі залишається складною.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Яка ситуація у місті?
"Щодо електрики - "Укренерго" запровадило в столиці аварійні графіки відключень. Комунальники та енергетики працюють над відновленням пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури", - додав він.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
Все гімно на вас падає, чотири роки.
А на кончу жодного уламочка.
Ні тепла, ні води, ні світла.
Ну, ладно перший раз Віталя ППО не підігнав, а зараз чого?
Де той штаб імені шмигаля?
Де дебілка свиииденка?
Видають розпорядження?
То, хоч воду дайте, суки зеленені дегенерати!!!!
Констатувати факти - ото робота....