Ситуация с теплом и водоснабжением на левом берегу и Печерске сложная, - Кличко
Ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу и на Печерске в Киеве пока остается сложной.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Какова ситуация в городе?
"Что касается электричества - "Укрэнерго" ввело в столице аварийные графики отключений. Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов критической инфраструктуры", - добавил он.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
Все гімно на вас падає, чотири роки.
А на кончу жодного уламочка.
Ні тепла, ні води, ні світла.
Ну, ладно перший раз Віталя ППО не підігнав, а зараз чого?
Де той штаб імені шмигаля?
Де дебілка свиииденка?
Видають розпорядження?
То, хоч воду дайте, суки зеленені дегенерати!!!!
Констатувати факти - ото робота....