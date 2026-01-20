Комісар ООН з прав людини Тюрк обурений атаками РФ на енергетику України: Основний тягар лягає на цивільних осіб
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що обурений повторними масштабними атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України після нових ударів минулої ночі, які призвели до відключення опалення та електроенергії у великих міських центрах, зокрема в Києві та Одесі.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, передає Цензор.НЕТ.
Основний тягар атак РФ лягає на цивільних
"Це відбувається в той час, коли населення України страждає від сильних морозів, а вночі температура опускається нижче мінус 10 градусів за Цельсієм", – зазначив Тюрк.
Він наголосив, що основний тягар цих атак лягає на цивільних осіб.
Їх можна назвати лише одним словом – жорстокі. Їх необхідно припинити. Ураження цивільних осіб і цивільної інфраструктури є явним порушенням правил ведення війни", - додав він.
Комісар ООН зауважив, що атаки минулої ночі із застосуванням далекобійної зброї спричинили аварійні відключення електроенергії та опалення в кількох регіонах. У Києві, за повідомленням міського голови, станом на ранок без опалення залишилися 5635 багатоповерхових житлових будинків, майже 80% яким лише нещодавно відновили теплопостачання після відключень, спричинених аналогічною атакою 9 січня.
Найбільше страждають найвразливіші групи населення
"Це означає, що сотні тисяч родин зараз залишилися без опалення, а в кількох районах, зокрема на значній частині території Києва, також відсутнє водопостачання. Найбільше від цього страждають найвразливіші групи населення, зокрема діти, люди старшого віку та люди з інвалідністю", – сказав він.
За словами Тюрка, Росія продовжує здійснювати ці масштабні удари, попри наявність широкої та належно задокументованої публічної інформації щодо їхнього серйозного впливу на цивільне населення.
Атаки РФ на енергетичну інфраструктуру
Із жовтня минулого року російські збройні сили відновили систематичні масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру України: удари були зафіксовані щонайменше у 20 областях країни.
Після аналогічних ударів у 2024 році ці атаки призвели до деградації енергетичної системи України загалом. Це спричинило запровадження графіків відключень електроенергії в більшості областей України, які протягом останніх місяців регулярно тривали до 18 годин на добу.
Я закликаю російську владу негайно припинити ці атаки. Жахливо бачити, як страждають цивільні особи", - наголосив Тюрк.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
- Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.
- Атаковано об'єкт критичної інфраструктури на Рівненщині.
- У Полтавській області під ударом промисловий об'єкт.
- На Херсонщині поранено 4 особи внаслідок атак РФ.
А "Рада Миру" трампона - це не то ООН?
Цілий верховний комісар з прав людини.
А що кацапи не заплатили?
Оно, червоному хресту підкинули, то вони і за бєлгород дуже обурились.