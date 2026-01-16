Зеленский о ситуации в энергетике: По всей стране задействовано максимум ресурсов

Президент Владимир Зеленский заслушал доклады премьер-министра и вице-премьера о ситуации в энергетике.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

Задействовано максимум ресурсов

"Премьер-министр Украины и вице-премьер докладывали сегодня по энергетике – по чрезвычайной ситуации в разных наших городах и общинах из-за российских ударов и суровой погоды. По всей стране задействованы максимум ресурсов. Буквально десятки тысяч людей сейчас работают в ремонтных бригадах, в коммунальных службах, в энергетических компаниях, и нужно, чтобы и в дальнейшем была такая совместная работа на всех уровнях власти и между властью и бизнесом, всех институтов, всех служб", - сказал глава государства.

РФ готовит новые удары

Напомним, что также в обращении президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне в очередной раз готовятся к массированным ударам по Украине, это подтвердила разведка.

Ситуация в энергетике

