757 31

Зеленский о ситуации в энергетике: По всей стране задействовано максимум ресурсов

Зеленский о ситуации с энергетикой и светом

Президент Владимир Зеленский заслушал доклады премьер-министра и вице-премьера о ситуации в энергетике.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Задействовано максимум ресурсов

"Премьер-министр Украины и вице-премьер докладывали сегодня по энергетике – по чрезвычайной ситуации в разных наших городах и общинах из-за российских ударов и суровой погоды. По всей стране задействованы максимум ресурсов. Буквально десятки тысяч людей сейчас работают в ремонтных бригадах, в коммунальных службах, в энергетических компаниях, и нужно, чтобы и в дальнейшем была такая совместная работа на всех уровнях власти и между властью и бизнесом, всех институтов, всех служб", - сказал глава государства.

РФ готовит новые удары

Напомним, что также в обращении президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне в очередной раз готовятся к массированным ударам по Украине, это подтвердила разведка.

Ситуация в энергетике

Автор: 

Зеленский Владимир (23383) энергетика (3059)
+11
Коли там обіцяний блекаут на Москві. Чи ще не на часі .
16.01.2026 21:53 Ответить
+10
Харю чималу від'їв за час війни
16.01.2026 21:52 Ответить
+5
Підключай Стафанчука нехай газову генерацію задіює🤢🐷
16.01.2026 21:54 Ответить
Харю чималу від'їв за час війни
16.01.2026 21:52 Ответить
Потужну!
16.01.2026 21:55 Ответить
А ти думав в літаку на майамі годують тільки мівіною? Він до речі як і петров живе свої найкращі часи..
16.01.2026 21:56 Ответить
Хтось під час стресу багато п'є, а хтось як наш лідор, багато їсть. Переживає за неньку.
16.01.2026 22:02 Ответить
16.01.2026 22:09 Ответить
сіньор Холодомор

.
16.01.2026 22:18 Ответить
Мама Ріма худенька, а папа Саша як медведик. Гени рано чи пізно своє беруть...
16.01.2026 22:21 Ответить
Вмієш ти заспокоїти
16.01.2026 21:52 Ответить
Пох...й!
В резерві ще є "гігават Зеленського".
16.01.2026 21:53 Ответить
як закінчиться ЗЄльоний Гігават, будемо пиляти ЗЄльоний міліард дерев на дрова

.
16.01.2026 22:21 Ответить
Коли там обіцяний блекаут на Москві. Чи ще не на часі .
16.01.2026 21:53 Ответить
Лапша для дурачків
16.01.2026 22:02 Ответить
ЗЕлена сцянина з екрану
Вони не знають як назвати ті 800 млрд - то допомога, то інвестиції 🤣🤣🤣🤣🤣😂
Я в шоці ... В шоковому шоці..

Питання з логіки:
А. Хто дасть 800 Потужнярдів, коли трумпіс сам давно казав що гроші розкрадаються ❓ яка держава ... 😂
Б. Хто вкладе 800 Потужнярдів в країну з самим ризикованим бізнесом: тцк, поліцаї, "суди", ВРУ, інвестНяні, татарови, риги, шахеди, ракети, наступи, ждуни, контробанда, корупція, рекет + новий рекет ГУР..... ❓

П.S. мені згадався роман "населений острів" Стругацьких. Там була відчайдушна спроба звільнити начелення від диктатури і зомбування - т.зв. знищення Башт-Випромінювачів.
Тобто для порятунку Країни треба невідкладно знищити the,'марафон , любою ціною позбавити населення цієї зарази !!!!!
16.01.2026 22:08 Ответить
Та тут уже Іран номер два . І протести у випадку чого так же будуть розстрілювати.
показать весь комментарий
Тут порохобот питає, де трирівнений захист енергообєктів? Хто такий Міндічь? І чому наш Лідор ніпрічьом?
показать весь комментарий
Це скоріше зелебоба, а не порохобот
показать весь комментарий
Підключай Стафанчука нехай газову генерацію задіює🤢🐷
16.01.2026 21:54 Ответить
🤣🤣газовий "генератор" стефанчука забезпечить газом пів України.. Якби ще його перевести з парламенських харчів на комбікорм..ну шоб зовсім дешево
показать весь комментарий
Без потужнього я думаю і сонце не дійде без його вказівок.
показать весь комментарий
******* ти міндіч
16.01.2026 21:56 Ответить
Що ти **** робив чотири роки, коли вже просрав початок війни???
показать весь комментарий
Не писди, ЗЕденок, кто блокировал пол-года конкурс на строительство новых энергомощностей, не твой выбл*док галущенко под чутким руковадством елдака и контроле *******.
показать весь комментарий
На нари мудака тупорилого!
показать весь комментарий
Змушений константувати що електрику нам винесуть всю.
показать весь комментарий
Та ти шо! І Міндіч з чебурекои вкрадені гроші повернули?
показать весь комментарий
Задіяно: Гігават Потужності
показать весь комментарий
Не смію питати, чи вчасно пішла на москву чергова двушка???
показать весь комментарий
Блекаут!! Енергетичний Рамштайн! Психологічний Рамштайн!! Психіатричний Рамштайн!
показать весь комментарий
Тобто, те, що в мене ЕЕ немає з 14:30 - то є той потужний максимум??

Блн, треба ще кілька повербанків купити й акумуляторних ламп..
показать весь комментарий
А, і за прогнозами не буде до 4 ранку..
показать весь комментарий
В енергетиці дефіцит кадрів, може досить бусифікувати всіх підряд? Відкрийте вакансії в єнергетику краще.
показать весь комментарий
