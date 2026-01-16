Зеленский о ситуации в энергетике: По всей стране задействовано максимум ресурсов
Президент Владимир Зеленский заслушал доклады премьер-министра и вице-премьера о ситуации в энергетике.
Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Задействовано максимум ресурсов
"Премьер-министр Украины и вице-премьер докладывали сегодня по энергетике – по чрезвычайной ситуации в разных наших городах и общинах из-за российских ударов и суровой погоды. По всей стране задействованы максимум ресурсов. Буквально десятки тысяч людей сейчас работают в ремонтных бригадах, в коммунальных службах, в энергетических компаниях, и нужно, чтобы и в дальнейшем была такая совместная работа на всех уровнях власти и между властью и бизнесом, всех институтов, всех служб", - сказал глава государства.
РФ готовит новые удары
Напомним, что также в обращении президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне в очередной раз готовятся к массированным ударам по Украине, это подтвердила разведка.
Ситуация в энергетике
- Напомним, в Киеве по состоянию на 16 января без отопления остаются около 100 многоэтажек.
- Кроме того, в школах столицы продлили каникулы до 1 февраля.
- В районах с чрезвычайным положением в энергетике разрешили ослабление комендантского часа, в частности для доступа граждан к "Пунктам несокрушимости" и пунктам обогрева.
- Украина инициирует новый международный формат поддержки энергетики для привлечения помощи от партнеров - энергетический "Рамштайн".
