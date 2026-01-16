Россияне готовятся к новым массированным ударам, Украине необходимы ракеты для ПВО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне в очередной раз готовятся к массированным ударам по Украине, это подтвердила разведка.
Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения 16 января, информирует Цензор.НЕТ.
Предупреждение об обстреле и ситуациях с ракетами ПВО
"Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Мы честно говорим с партнерами о ракетах для ПВО, о системах, которые так необходимы нам. Поставки недостаточны. Стараемся ускорять, и важно, чтобы партнеры нас слышали", - заявил Зеленский.
По его словам, многое делается сейчас на уровне Министерства обороны Украины. Глава государства призвал украинцев обращать внимание на воздушные тревоги.
Восстановление энергетики в регионах
Министерство внутренних дел разворачивает большее количество Пунктов Несокрушимости.
"Правительство работает с энергокомпаниями и с партнерами, чтобы было больше оборудования и больше резервов. Но ключевое – чтобы мир об этом не молчал. Войны без давления не заканчиваются. И именно из-за того, что давления мало, россияне все это делают. Мы должны это изменить. Я благодарю всех, кто работает ради Украины. Я благодарю всех, кто в бою, на позициях, на дежурстве, на постах. Украина держится на вашей эффективности", - добавил Зеленский.
Ситуация в энергетике
- Напомним, в Киеве по состоянию на 16 января без отопления остаются около 100 многоэтажек.
- Кроме того, в школах столицы продлили каникулы до 1 февраля.
- В районах с чрезвычайным положением в энергетике разрешили ослабление комендантского часа, в частности для доступа граждан к "Пунктам несокрушимости" и пунктам обогрева.
- Украина инициирует новый международный формат поддержки энергетики для привлечения помощи от партнеров - энергетический "Рамштайн".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль