Россияне готовятся к новым массированным ударам, Украине необходимы ракеты для ПВО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне в очередной раз готовятся к массированным ударам по Украине, это подтвердила разведка.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения 16 января, информирует Цензор.НЕТ.

Предупреждение об обстреле и ситуациях с ракетами ПВО

"Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Мы честно говорим с партнерами о ракетах для ПВО, о системах, которые так необходимы нам. Поставки недостаточны. Стараемся ускорять, и важно, чтобы партнеры нас слышали", - заявил Зеленский.

По его словам, многое делается сейчас на уровне Министерства обороны Украины. Глава государства призвал украинцев обращать внимание на воздушные тревоги.

Восстановление энергетики в регионах

Министерство внутренних дел разворачивает большее количество Пунктов Несокрушимости.

"Правительство работает с энергокомпаниями и с партнерами, чтобы было больше оборудования и больше резервов. Но ключевое – чтобы мир об этом не молчал. Войны без давления не заканчиваются. И именно из-за того, что давления мало, россияне все это делают. Мы должны это изменить. Я благодарю всех, кто работает ради Украины. Я благодарю всех, кто в бою, на позициях, на дежурстве, на постах. Украина держится на вашей эффективности", - добавил Зеленский.

Ситуация в энергетике