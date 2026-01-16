РУС
Россияне готовятся к новым массированным ударам, Украине необходимы ракеты для ПВО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне в очередной раз готовятся к массированным ударам по Украине, это подтвердила разведка.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения 16 января, информирует Цензор.НЕТ.

Предупреждение об обстреле и ситуациях с ракетами ПВО

"Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Мы честно говорим с партнерами о ракетах для ПВО, о системах, которые так необходимы нам. Поставки недостаточны. Стараемся ускорять, и важно, чтобы партнеры нас слышали", - заявил Зеленский.

По его словам, многое делается сейчас на уровне Министерства обороны Украины. Глава государства призвал украинцев обращать внимание на воздушные тревоги.

Восстановление энергетики в регионах

Министерство внутренних дел разворачивает большее количество Пунктов Несокрушимости.

"Правительство работает с энергокомпаниями и с партнерами, чтобы было больше оборудования и больше резервов. Но ключевое – чтобы мир об этом не молчал. Войны без давления не заканчиваются. И именно из-за того, что давления мало, россияне все это делают. Мы должны это изменить. Я благодарю всех, кто работает ради Украины. Я благодарю всех, кто в бою, на позициях, на дежурстве, на постах. Украина держится на вашей эффективности", - добавил Зеленский.

Ситуация в энергетике

У міндіча спитай...Якщо нема, в цукерберга...ну і далі за списком, аж до юзіка
16.01.2026 20:17 Ответить
І ти перед цим здриснеш в майамі? І почнеш звідти закликати?
16.01.2026 20:18 Ответить
Ні. Спочатку українську владу треба відновити.
16.01.2026 20:20 Ответить
Так сядь в Машину часу, і застрелься в 2019. І все у нас буде.
16.01.2026 21:29 Ответить
краще десь раніше, ще в школі
16.01.2026 21:38 Ответить
Для кого розмінував Чонгар і Маріупіль? Для кого зняв бригади від Гостомелю? Для кого закрив всі ракетні програми? ****, *****, якби не ти, то і такої війни не було б!!!!
16.01.2026 21:33 Ответить
та невже, а шишличгі на майскіє?
16.01.2026 21:36 Ответить
Дружок путина прапорщик Гандональд Трамп не даст Томагавки. Увы..
16.01.2026 21:39 Ответить
Двоступенева ракета Т382 для ЗРК Оса. Два комплекти цих ракет поставлено Азербайджану. Хитрим соросівсько-пінчуковсько-єрмаковським способом виробництва для себе немає.
16.01.2026 22:13 Ответить
