Зеленский обсудил с Кубраковым чрезвычайную энергетическую ситуацию в Украине

Зеленский и Кубраков

Президент Владимир Зеленский провел встречу с советником министра обороны, экс-министром инфраструктуры Александром Кубраковым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в соцсетях.

О чем говорили?

Президент подчеркнул: важно, что все в команде Украины готовы работать вместе и максимально эффективно ради общих результатов.

"Обсудили некоторые аспекты чрезвычайной энергетической ситуации в украинских городах и общинах, перспективы нашего сотрудничества с партнерами ради усиления устойчивости и инфраструктурного развития Украины. Есть вещи, которые готовимся реализовать", - добавил Зеленский.

Ранее Кубраков занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

9 мая 2024 года Верховная Рада приняла постановление об увольнении Кубракова с этой должности.

Ситуация в энергетике

Зеленский Владимир энергетика Кубраков Александр
А він із кухаркою дЄрмака ще не зустрічався? Не обговорювали меню на день...?
16.01.2026 19:08 Ответить
треба було наєма з хламіндічами запросити,чого досвіду пропадати.....специалісти широкого профілю
16.01.2026 19:28 Ответить
Зеля, так коли там вже буде обіцяний тобою блекаут в моцкві? Чи фламінги полетіли в Ізраїль а більше в тебе карт немає?
16.01.2026 19:13 Ответить
Ну-да, обговорив... Тебе хрін переговориш
16.01.2026 19:20 Ответить
Мы с корешами,на кухне,обговорили тоже самое.
16.01.2026 19:21 Ответить
посиділи,поржали.....добре провели час
16.01.2026 19:29 Ответить
Сначала цей поц створює ситуацію, а потім під камери та аплодисменти тисяч проплачених ботів, з цією ситуацією потужно "бореться" - роздає команди, влаштовує селекторні наради, все це з озабоченим хлєбалом ... А вкрадені у українців Міндічем мільярди тим часом вже давно прилаштовані в офшорах та крипті...
16.01.2026 19:28 Ответить
З мідічем не обговорив? Чому?
16.01.2026 19:30 Ответить
16.01.2026 19:31 Ответить
 
 