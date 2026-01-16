Зеленский обсудил с Кубраковым чрезвычайную энергетическую ситуацию в Украине

Президент Владимир Зеленский провел встречу с советником министра обороны, экс-министром инфраструктуры Александром Кубраковым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в соцсетях.

О чем говорили?

Президент подчеркнул: важно, что все в команде Украины готовы работать вместе и максимально эффективно ради общих результатов.

"Обсудили некоторые аспекты чрезвычайной энергетической ситуации в украинских городах и общинах, перспективы нашего сотрудничества с партнерами ради усиления устойчивости и инфраструктурного развития Украины. Есть вещи, которые готовимся реализовать", - добавил Зеленский.

Ранее Кубраков занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

9 мая 2024 года Верховная Рада приняла постановление об увольнении Кубракова с этой должности.

Ситуация в энергетике

