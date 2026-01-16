Зеленский обсудил с Кубраковым чрезвычайную энергетическую ситуацию в Украине
Президент Владимир Зеленский провел встречу с советником министра обороны, экс-министром инфраструктуры Александром Кубраковым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в соцсетях.
О чем говорили?
Президент подчеркнул: важно, что все в команде Украины готовы работать вместе и максимально эффективно ради общих результатов.
"Обсудили некоторые аспекты чрезвычайной энергетической ситуации в украинских городах и общинах, перспективы нашего сотрудничества с партнерами ради усиления устойчивости и инфраструктурного развития Украины. Есть вещи, которые готовимся реализовать", - добавил Зеленский.
Ранее Кубраков занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
9 мая 2024 года Верховная Рада приняла постановление об увольнении Кубракова с этой должности.
Ситуация в энергетике
- Напомним, в Киеве по состоянию на 16 января без отопления остаются около 100 многоэтажек.
- Кроме того, в школах столицы продлили каникулы до 1 февраля.
- В районах с чрезвычайным положением в энергетикеразрешили ослабление комендантского часа, в частности для доступа граждан к "Пунктам несокрушимости" и пунктам обогрева.
- Украина инициирует новый международный формат поддержки энергетики для привлечения помощи от партнеров - энергетический "Рамштайн".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль