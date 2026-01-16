РУС
С 16 января в Киеве снижают интенсивность наружного освещения

Из-за энергокризиса столица ограничивает наружное освещение с 16 января

С 16 января в Киеве вводятся ограничения на использование электроэнергии для наружного освещения. 

Об этом сообщает КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что такое решение принял Совет обороны города Киева, учитывая сложную ситуацию в энергосистеме из-за вражеских атак.

Как ограничат потребление?

  • архитектурно-декоративное освещение не будут включать;
  • интенсивность уличного освещения снизят до 20% мощности;
  • там, где технически нельзя сделать свет более тусклым, будут включать 50% фонарей.

Также ограничат архитектурно-декоративную подсветку домов, зданий и сооружений, рекламных средств и информационных вывесок.

"Просим жителей экономно потреблять электроэнергию. Это помогает избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление", - подчеркнули в КГГА.

КГГА (3034) Киев (26598) энергетика (3059) освещение (15)
та хай би світило. а що трапилось? невже з 16 числа почались відключення ел. енергії?
16.01.2026 17:14 Ответить
***** поступово перетворює столицю у місто-привид і ніхто йому у цьому не завадить.
16.01.2026 17:30 Ответить
Це треба було робити ще 3 роки тому скільки грошей витрачають на вітер
16.01.2026 17:41 Ответить
Я щось не зрозумів, Зеля, а що шашличків на 9 мая вже не буде? Чи зараз новий тренд: референдум- мірна угода- стопитьсот мільярдів на відбудову- працвітання україни?
16.01.2026 17:50 Ответить
 
 