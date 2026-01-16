С 16 января в Киеве снижают интенсивность наружного освещения
С 16 января в Киеве вводятся ограничения на использование электроэнергии для наружного освещения.
Об этом сообщает КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что такое решение принял Совет обороны города Киева, учитывая сложную ситуацию в энергосистеме из-за вражеских атак.
Как ограничат потребление?
- архитектурно-декоративное освещение не будут включать;
- интенсивность уличного освещения снизят до 20% мощности;
- там, где технически нельзя сделать свет более тусклым, будут включать 50% фонарей.
Также ограничат архитектурно-декоративную подсветку домов, зданий и сооружений, рекламных средств и информационных вывесок.
"Просим жителей экономно потреблять электроэнергию. Это помогает избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление", - подчеркнули в КГГА.
