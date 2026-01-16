Із 16 січня у Києві знижують інтенсивність зовнішнього освітлення
Із 16 січня у Києві запроваджують обмеження на використання електроенергії для зовнішнього освітлення.
Про це повідомляє КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва з огляду на складну ситуацію в енергосистемі через ворожі атаки.
Як обмежать споживання?
- архітектурно-декоративне освітлення не вмикатимуть;
- інтенсивність вуличного освітлення знизять до 20% потужності;
- там, де технічно не можна зробити світло тьмянішим, включатимуть 50% ліхтарів.
Також обмежать архітектурно-декоративну підсвітку будинків, будівель і споруд, рекламних засобів та інформаційних вивісок.
"Просимо мешканців ощадливо споживати електроенергію. Це допомагає уникнути перевантаження мереж і пришвидшити їх відновлення", - наголосили в КМДА.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А то всі, кому вмикають електрику починають обігріватися та прати чи кип'ятити воду. А інші сидять без світла та інформації.