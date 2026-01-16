Із 16 січня у Києві знижують інтенсивність зовнішнього освітлення

Із 16 січня у Києві запроваджують обмеження на використання електроенергії для зовнішнього освітлення.

Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва з огляду на складну ситуацію в енергосистемі через ворожі атаки.

Як обмежать споживання?

архітектурно-декоративне освітлення не вмикатимуть;

інтенсивність вуличного освітлення знизять до 20% потужності;

там, де технічно не можна зробити світло тьмянішим, включатимуть 50% ліхтарів.

Також обмежать архітектурно-декоративну підсвітку будинків, будівель і споруд, рекламних засобів та інформаційних вивісок.

"Просимо мешканців ощадливо споживати електроенергію. Це допомагає уникнути перевантаження мереж і пришвидшити їх відновлення", - наголосили в КМДА.

