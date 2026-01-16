Із 16 січня у Києві знижують інтенсивність зовнішнього освітлення

Із 16 січня у Києві знижують інтенсивність зовнішнього освітлення

Із 16 січня у Києві запроваджують обмеження на використання електроенергії для зовнішнього освітлення. 

Про це повідомляє КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва з огляду на складну ситуацію в енергосистемі через ворожі атаки.

Як обмежать споживання?

  • архітектурно-декоративне освітлення не вмикатимуть;
  • інтенсивність вуличного освітлення знизять до 20% потужності;
  • там, де технічно не можна зробити світло тьмянішим, включатимуть 50% ліхтарів.

Також обмежать архітектурно-декоративну підсвітку будинків, будівель і споруд, рекламних засобів та інформаційних вивісок.

"Просимо мешканців ощадливо споживати електроенергію. Це допомагає уникнути перевантаження мереж і пришвидшити їх відновлення", - наголосили в КМДА.

та хай би світило. а що трапилось? невже з 16 числа почались відключення ел. енергії?
16.01.2026 17:14 Відповісти
***** поступово перетворює столицю у місто-привид і ніхто йому у цьому не завадить.
16.01.2026 17:30 Відповісти
Це треба було робити ще 3 роки тому скільки грошей витрачають на вітер
16.01.2026 17:41 Відповісти
Электрика не так работает. Если её избыток, то свет ничего не стоит, а его отсутствие как раз вредно для системы. Но учитывая уровень интеллекта, то конечно чем меньше тем лучше.
16.01.2026 18:51 Відповісти
Я щось не зрозумів, Зеля, а що шашличків на 9 мая вже не буде? Чи зараз новий тренд: референдум- мірна угода- стопитьсот мільярдів на відбудову- працвітання україни?
16.01.2026 17:50 Відповісти
В конче заспі, козині, підгірцях також трохи зменшать? Чи то вже не столиця, там можна світить, бо там живуть світила.
16.01.2026 18:13 Відповісти
Треба обмежувати споживання на кожен лічильник одним кіловатом (чи трохи більше) (або більше у два рази, але не більше хвилини - типу для холодильника).
А то всі, кому вмикають електрику починають обігріватися та прати чи кип'ятити воду. А інші сидять без світла та інформації.
16.01.2026 20:39 Відповісти
 
 