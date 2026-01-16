Зеленський обговорив із Кубраковим надзвичайну енергетичну ситуацію в Україні

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з радником міністра оборони, ексміністром інфраструктури Олександром Кубраковим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у соцмережах.

Про що говорили?

Президент акцентував: важливо, що всі в команді України готові працювати разом і максимально ефективно заради спільних результатів.

"Обговорили деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, перспективи нашої співпраці з партнерами заради посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України. Є речі, які готуємося реалізувати", - додав Зеленський.

Раніше Кубраков обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

9 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Кубракова з цієї посади.

