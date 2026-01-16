Зеленський обговорив із Кубраковим надзвичайну енергетичну ситуацію в Україні
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з радником міністра оборони, ексміністром інфраструктури Олександром Кубраковим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у соцмережах.
Про що говорили?
Президент акцентував: важливо, що всі в команді України готові працювати разом і максимально ефективно заради спільних результатів.
"Обговорили деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, перспективи нашої співпраці з партнерами заради посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України. Є речі, які готуємося реалізувати", - додав Зеленський.
Раніше Кубраков обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
9 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Кубракова з цієї посади.
Ситуація в енергетиці
- Нагадаємо, в Києві станом на 16 січня без опалення залишаються близько 100 багатоповерхівок.
- Окрім того, в школах столиці продовжили канікули до 1 лютого.
- У районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до "Пунктів незламності" та пунктів обігріву.
- Україна ініціює новий міжнародний формат підтримки енергетики для залучення допомоги від партнерів - енергетичний "Рамштайн".
Последнее время Зеленский систематически встречается с людьми, которых сам же и выпер под влиянием Ермака: с Кулебой (Дмитрием), Залужным, а теперь вот с Кубраковым.
Тот же Кубраков считался эффективным управленцем, но Ермак в очередной раз нашептал в уши.
Имхо, Зеленский таким образом перезагружает отношения с пострадавшими и демонстрирует совместными фотками «конец эпохи Ермака».
Готується до виборів
- Якщо путін робить ставку на основі холодних розрахунків аналітиків, як подолати Україну - і він зараз зробив ставку не на наступ на фронті, а, в першу чергу, на наступ на нашу енергетику - то наш президент живе іншим планом.
У нього головне в голові, як виграти президентські вибори. Вони дуже міфічні зараз, вони дуже теоретичні, але всі його дії зараз пояснюються тільки цим.
Ви не можете пояснити всі оці нові перестановки жодною іншою логікою, ніж підготовка до виборів.
А зустрічі, які він паралельно проводить із громадськими активістами - Притула, Стерненко - все це показує, що він готується до війни за своє перебрання, а не до війни за збереження країни.
Ми вже про це говорили, що всі оці 20 пунктів і його нав'язливе бажання референдуму - це виключно спосіб, як провести президентські вибори в якийсь незвичайний спосіб.
Бо у звичайний, в мирний період, він програє.
Тому він каже: «хочу референдум під час війни, а до них долучаємо ще і президентські вибори, а голосувати будемо електронно».
У нього всі його теми, якщо ви дивитеся, їх інакше не можна пояснити. Вони пояснюються виключно логікою позачергових, під час війни, електронних виборів…