Зеленский обсудил с Лемми энергетическую поддержку и усиление санкций против России
В пятницу, 16 января, президент Владимир Зеленский провел встречу с заместителем премьер-министра, министром юстиции Великобритании Дэвидом Лемми, который находится с визитом в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Помощь от Великобритании
Прежде всего Зеленский поблагодарил Великобританию за решение выделить пакет энергетической поддержки.
"Это очень важно. Сейчас много ежедневных ракетных атак на наш энергетический сектор, и любая поддержка является большой поддержкой. Каждый день нам это нужно – укреплять нашу энергетическую инфраструктуру, и мы очень благодарны за это", – сказал президент.
Отдельно он отметил важность декларации, которую Украина, Великобритания и Франция подписали в Париже.
"Мы очень благодарны, что у нас есть те, кто так поддерживает весь наш народ, – все ваши люди. Последняя встреча с вашим премьер-министром, Дэвид, была для нас ключевой. Я очень благодарен за такие шаги к миру. И я очень благодарен, что мы с Соединенным Королевством и Францией подписали этот первый шаг Коалиции желающих. Первый большой шаг – эта декларация", – заявил Зеленский.
Дипломатия и давление на РФ
Во время встречи стороны говорили о продолжении совместных усилий и дипломатической работе для достижения достойного мира.
Отдельное внимание Зеленский и Лемми уделили санкционной политике против России. Президент подчеркнул, что российский лидер не демонстрирует желания заканчивать войну, и поэтому партнеры должны усиливать санкционное давление.
Ситуация на поле боя
Также глава государства подробно проинформировал Лемми о ситуации на поле боя и подчеркнул, что Россия ежемесячно теряет на фронте 30 тыс. своих солдат. Отмечается, что это только официально – то, что было зафиксировано на видео.
Кроме этого, стороны обсудили и российский рекрутинг иностранных граждан, в частности из стран Глобального Юга, на преступную войну.
Зеленский и Лемми обменялись мнениями о противодействии этому и важности привлечения большего количества усилий со стороны государств-партнеров.
