Зеленский обсудил с Лемми энергетическую поддержку и усиление санкций против России

В пятницу, 16 января, президент Владимир Зеленский провел встречу с заместителем премьер-министра, министром юстиции Великобритании Дэвидом Лемми, который находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Помощь от Великобритании

Прежде всего Зеленский поблагодарил Великобританию за решение выделить пакет энергетической поддержки.

"Это очень важно. Сейчас много ежедневных ракетных атак на наш энергетический сектор, и любая поддержка является большой поддержкой. Каждый день нам это нужно – укреплять нашу энергетическую инфраструктуру, и мы очень благодарны за это", – сказал президент.

Отдельно он отметил важность декларации, которую Украина, Великобритания и Франция подписали в Париже.

"Мы очень благодарны, что у нас есть те, кто так поддерживает весь наш народ, – все ваши люди. Последняя встреча с вашим премьер-министром, Дэвид, была для нас ключевой. Я очень благодарен за такие шаги к миру. И я очень благодарен, что мы с Соединенным Королевством и Францией подписали этот первый шаг Коалиции желающих. Первый большой шаг – эта декларация", – заявил Зеленский.

Читайте также: Великобритания выделит Украине дополнительные 20 млн фунтов на поддержку энергосистемы в условиях чрезвычайного положения

Дипломатия и давление на РФ

Во время встречи стороны говорили о продолжении совместных усилий и дипломатической работе для достижения достойного мира.

Отдельное внимание Зеленский и Лемми уделили санкционной политике против России. Президент подчеркнул, что российский лидер не демонстрирует желания заканчивать войну, и поэтому партнеры должны усиливать санкционное давление.

Читайте также: Великобритания откроет оборонный бизнес-центр в Киеве для поддержки военных стартапов, ‒ Bloomberg

Ситуация на поле боя

Также глава государства подробно проинформировал Лемми о ситуации на поле боя и подчеркнул, что Россия ежемесячно теряет на фронте 30 тыс. своих солдат. Отмечается, что это только официально – то, что было зафиксировано на видео.

Кроме этого, стороны обсудили и российский рекрутинг иностранных граждан, в частности из стран Глобального Юга, на преступную войну.

Зеленский и Лемми обменялись мнениями о противодействии этому и важности привлечения большего количества усилий со стороны государств-партнеров.

Читайте также: Великобритания стремится перенять опыт Украины в борьбе с беспилотниками