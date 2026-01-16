Британия стремится перенять опыт Украины в борьбе с беспилотниками

Индустрия дронов

Великобритания хочет перенять опыт Украины для борьбы с угрозой беспилотников, доставляющих оружие и наркотики в британские тюрьмы.

Борьба с БПЛА в тюрьмах

Британский вице-премьер-министр Дэвид Ламми посетил Украину, чтобы увидеть, как меры противодействия российским дронам могут быть применены к тюрьмам Великобритании.

"Я поручил британским тюрьмам перенять опыт Украины в борьбе с дронами. Мы знаем, что дроны в тюрьмах представляют прямую угрозу национальной безопасности, и поэтому мы решительно боремся с этими бандами, инвестируя миллионы в безопасность и новейшие технологии", - сказал он.

Помощь Великобритании

Как отмечается, с апреля 2024 года по март 2025 года в тюрьмах Англии и Уэльса произошло 1712 инцидентов с дронами, что на 43% больше, чем за предыдущие 12 месяцев, и является новым рекордом.

За последние 5 лет количество инцидентов с дронами над британскими тюрьмами выросло на 1140%.

Осенью журналисты Sky News зафиксировали, как дроны доставляли пакеты с наркотиками в HMP Wandsworth, мужскую тюрьму на юге Лондона.

Великобритания оказала помощь для увеличения поставок дронов в Украину, выделив 350 млн фунтов стерлингов в 2025 году. Из этой суммы 6,5 млн фунтов стерлингов идут на исследования и разработку дронов, а также на новые технологии, которые позволят персоналу британских тюрем лучше обнаруживать и сбивать дроны.

