307 6

Британия стремится перенять опыт Украины в борьбе с беспилотниками

Индустрия дронов

дрон,дроны,зсу

Великобритания хочет перенять опыт Украины для борьбы с угрозой беспилотников, доставляющих оружие и наркотики в британские тюрьмы.

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Борьба с БПЛА в тюрьмах

Британский вице-премьер-министр Дэвид Ламми посетил Украину, чтобы увидеть, как меры противодействия российским дронам могут быть применены к тюрьмам Великобритании.

"Я поручил британским тюрьмам перенять опыт Украины в борьбе с дронами. Мы знаем, что дроны в тюрьмах представляют прямую угрозу национальной безопасности, и поэтому мы решительно боремся с этими бандами, инвестируя миллионы в безопасность и новейшие технологии", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От склада до подразделения за день: распределение дронов в ВСУ перевели в цифровой формат

Помощь Великобритании

  • Как отмечается, с апреля 2024 года по март 2025 года в тюрьмах Англии и Уэльса произошло 1712 инцидентов с дронами, что на 43% больше, чем за предыдущие 12 месяцев, и является новым рекордом.
  • За последние 5 лет количество инцидентов с дронами над британскими тюрьмами выросло на 1140%.

Осенью журналисты Sky News зафиксировали, как дроны доставляли пакеты с наркотиками в HMP Wandsworth, мужскую тюрьму на юге Лондона.

Великобритания оказала помощь для увеличения поставок дронов в Украину, выделив 350 млн фунтов стерлингов в 2025 году. Из этой суммы 6,5 млн фунтов стерлингов идут на исследования и разработку дронов, а также на новые технологии, которые позволят персоналу британских тюрем лучше обнаруживать и сбивать дроны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ планируют усилить глубину поражения аналогами дронов "Молния", - Федоров

беспилотник (4745) Великобритания (5275) дроны (5988) Лемми Дэвид (73)
Натягніть сітки над тюрмами, ось вам і весь захист...
16.01.2026 18:25 Ответить
не можна
в сітці заплутуються і гинуть птахи,
а за птахів Гретта Тумберг Вам влаштує таке
(що нашій Бур'янці і не снилося)
16.01.2026 18:47 Ответить
Краще б Британія на полі бою в Україні переймала досвід,тоді може не довелося б на островах застосовувати(
16.01.2026 18:25 Ответить
Вони ще в 2000-х. Щасливі люди.
16.01.2026 18:28 Ответить
так,
у них ще все попереду
16.01.2026 19:03 Ответить
Становитесь рядом и воюйте.
16.01.2026 19:18 Ответить
 
 