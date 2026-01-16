Британія прагне перейняти досвід України у боротьбі з безпілотниками

Велика Британія хоче перейняти досвід України для боротьби з загрозою безпілотників, що доставляють зброю та наркотики до британських в'язниць.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Боротьба з БпЛА у в'язницях

Британський віцепрем'єр-міністр Девід Ламмі відвідав Україну, щоб побачити, як заходи протидії російським дронам можуть бути застосовані до в'язниць Британії.

"Я доручив британським в'язницям перейняти досвід України у боротьбі з дронами. Ми знаємо, що дрони в тюрмах становлять пряму загрозу національній безпеці, і тому ми рішуче боремося з цими бандами, інвестуючи мільйони в безпеку та новітні технології", - сказав він.

Допомога Британії

Як зазначається, з квітня 2024 року по березень 2025 року в тюрмах Англії та Уельсу сталося 1712 інцидентів із дронами, що на 43% більше, ніж за попередні 12 місяців, і є новим рекордом.

За останні 5 років кількість інцидентів із дронами над британськими в'язницями зросла на 1140%.

Восени журналісти Sky News зафіксувало, як дрони доставляли пакунки з наркотиками до HMP Wandsworth, чоловічої в'язниці на півдні Лондона.

Велика Британія надала допомогу для збільшення постачання дронів в Україну, виділивши 350 млн фунтів стерлінгів у 2025 році. Із цієї суми 6,5 млн фунтів стерлінгів йдуть на дослідження та розробку дронів, а також на нові технології, які дозволять персоналу британських в’язниць краще виявляти та збивати дрони.

