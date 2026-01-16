РУС
Великобритания выделит Украине дополнительные 20 млн фунтов на поддержку энергосистемы в условиях чрезвычайного положения

Британия поддержит энергосистему Украины

Сегодня, 16 января, Великобритания объявила о дополнительной поддержке энергетической инфраструктуры в размере 20 миллионов фунтов стерлингов для укрепления энергетической безопасности Украины после усиленных российских атак на энергетический сектор Украины.

Об этом говорится на сайте британского правительства, передает Цензор.НЕТ.

100-летнее партнерство

Как отмечается, это происходит на фоне того, как Великобритания и Украина отмечают первую годовщину знакового 100-летнего партнерства между двумя странами.

"Сотни тысяч украинцев, включая детей и школы, остались без отопления и электроэнергии", - говорится в сообщении.

На что пойдут средства

Отмечается, что новая поддержка поможет удовлетворить насущные потребности в обеспечении теплом и электроэнергией миллионов семей, детей и пожилых людей после того, как президент Зеленский объявил чрезвычайное положение в Украине в результате длительных атак на энергетический сектор Украины.

"Эти средства обеспечат жизненно необходимую чрезвычайную поддержку для ремонта, восстановления, защиты и генерации энергии по всей стране, чтобы обеспечить электроэнергией и отоплением дома, больницы и школы в суровых зимних условиях", - добавили в правительстве Великобритании.

Что предшествовало?

Сейчас энергетическая система страны находится в чрезвычайно сложных условиях из-за интенсивных обстрелов со стороны России и самой тяжелой за 20 лет зимы.

15 января президент Зеленский провел специальный энергетический селектор, на котором присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители областных и местных властей Киева, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины. На совещании обсуждались оперативные меры для поддержки энергетики и подготовка к новым международным инициативам.

Дякуємо,мороз тільки посилюється,грошей треба на відновлення!
16.01.2026 06:44 Ответить
Якби не крали🤑
16.01.2026 06:48 Ответить
На що підуть кошти,ми і так знажмо.
Вже був і трирівневий захист.і иисячі генераторів,і ще багато чого.
Иільки чрмусь бещ світла сидимо.
16.01.2026 06:51 Ответить
До речі де ті сто установок для децентралізації енергосистеми, якось про них всі уже забули.
16.01.2026 07:23 Ответить
Виділить, то не виділила вже
16.01.2026 07:04 Ответить
Енергосистемою керують зараз диб..ли інакше не напишу чому відключати на довгі інтервали, довгі перерви по чергах, замість коротких інтервалів короткі перерви,

В другому випадку плавніше навантаження на енергосистему, краще працюють безперебійні засоби живлення і зв'язок, менше навантаження на газову транспортну систему, нижче падіння температури в приміщеннях, відповідно системам опалення не потрібно стільки догрівати теплоносій.
16.01.2026 07:27 Ответить
Міндічам та пуштунам на кишенькові витрати
16.01.2026 07:29 Ответить
Квартальщики потирают руки - свежая прибыль прибывает.
16.01.2026 08:32 Ответить
 
 