Великобритания выделит Украине дополнительные 20 млн фунтов на поддержку энергосистемы в условиях чрезвычайного положения

Сегодня, 16 января, Великобритания объявила о дополнительной поддержке энергетической инфраструктуры в размере 20 миллионов фунтов стерлингов для укрепления энергетической безопасности Украины после усиленных российских атак на энергетический сектор Украины.

100-летнее партнерство

Как отмечается, это происходит на фоне того, как Великобритания и Украина отмечают первую годовщину знакового 100-летнего партнерства между двумя странами.

"Сотни тысяч украинцев, включая детей и школы, остались без отопления и электроэнергии", - говорится в сообщении.

На что пойдут средства

Отмечается, что новая поддержка поможет удовлетворить насущные потребности в обеспечении теплом и электроэнергией миллионов семей, детей и пожилых людей после того, как президент Зеленский объявил чрезвычайное положение в Украине в результате длительных атак на энергетический сектор Украины.

"Эти средства обеспечат жизненно необходимую чрезвычайную поддержку для ремонта, восстановления, защиты и генерации энергии по всей стране, чтобы обеспечить электроэнергией и отоплением дома, больницы и школы в суровых зимних условиях", - добавили в правительстве Великобритании.

Что предшествовало?

Сейчас энергетическая система страны находится в чрезвычайно сложных условиях из-за интенсивных обстрелов со стороны России и самой тяжелой за 20 лет зимы.

15 января президент Зеленский провел специальный энергетический селектор, на котором присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители областных и местных властей Киева, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины. На совещании обсуждались оперативные меры для поддержки энергетики и подготовка к новым международным инициативам.