Велика Британія виділить Україні додаткові 20 млн фунтів на підтримку енергосистеми в умовах надзвичайного стану

Сьогодні, 16 січня, Велика Британія оголосила про додаткову підтримку енергетичної інфраструктури у розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів для зміцнення енергетичної безпеки України після посилених російських атак на енергетичний сектор України.

Про це йдеться на сайті британського уряду, передає Цензор.НЕТ.

100-річне партнерство

Як зазначається, це відбувається на тлі того, як Велика Британія та Україна відзначають першу річницю знакового 100-річного партнерства між двома країнами.

"Сотні тисяч українців, включно з дітьми та школами, залишилися без опалення та електроенергії", - йдеться в повідомленні.

На що підуть кошти

Зауважується, що нова підтримка допоможе задовольнити нагальні потреби у забезпеченні теплом та електроенергією мільйонів сімей, дітей та людей похилого віку після того, як президент Зеленський оголосив надзвичайний стан в Україні внаслідок тривалих атак на енергетичний сектор України.

"Ці кошти забезпечать життєво необхідну надзвичайну підтримку для ремонту, відновлення, захисту та генерації енергії по всій країні, щоб забезпечити електроенергією та опаленням будинки, лікарні та школи в суворих зимових умовах", - додали в уряді Британії.

Що передувало?

Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.

15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.