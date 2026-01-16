Зеленський обговорив із Леммі енергетичну підтримку та посилення санкцій проти Росії
У п'ятницю, 16 січня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із заступником прем’єр-міністра, міністром юстиції Великої Британії Девідом Леммі, який перебуває з візитом у Києві.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Допомога від Британії
Передусім Зеленський подякував Великій Британії за рішення виділити пакет енергетичної підтримки.
"Це дуже важливо. Зараз багато щоденних ракетних атак на наш енергетичний сектор, і будь-яка підтримка є великою підтримкою. Кожного дня нам це потрібно – посилювати нашу енергетичну інфраструктуру, і ми дуже вдячні за це", - сказав президент.
Окремо він відзначив важливість декларації, яку Україна, Велика Британія та Франція підписали в Парижі.
"Ми дуже вдячні, що в нас є ті, хто так підтримує весь наш народ, – усі ваші люди. Остання зустріч із вашим прем'єр-міністром, Девіде, була для нас ключовою. Я дуже вдячний за такі кроки до миру. І я дуже вдячний, що ми зі Сполученим Королівством та Францією підписали цей перший крок Коаліції охочих. Перший великий крок ця декларація",- заявив Зеленський.
Дипломатія та тиск на РФ
Під час зустрічі сторони говорили про продовження спільних зусиль та дипломатичну роботу для досягнення достойного миру.
Окрему увагу Зеленський та Леммі приділили санкційній політиці проти Росії. Президент наголосив, що російський очільник не демонструє бажання закінчувати війну, і тому партнери мають посилювати санкційний тиск.
Ситуація на полі бою
Також глава держави детально поінформував Леммі про ситуацію на полі бою та наголосив, що Росія щомісяця втрачає на фронті 30 тис. своїх солдатів. Зазначається, що це лише офіційно – те, що було зафіксовано на відео.
Окрім цього, сторони обговорили й російський рекрутинг іноземних громадян, зокрема з країн Глобального Півдня, на злочинну війну.
Зеленський і Леммі обмінялися думками щодо протидії цьому та важливості залучення більшої кількості зусиль з боку держав-партнерів.
Это как бред идиота...
***** робить ставку на основі холодних розрахунків аналітиків, як подолати Україну; він зараз зробив ставку не на наступ на фронті, а на наступі на нашу енергетику. А наш президент живе іншим планом.
У Зе головне в голові, як виграти президентські вибори. Вони дуже міфічні зараз, вони дуже теоретичні, але всі його дії зараз пояснюються тільки цим. Всі оці нові перестановки не пояснюються жодною іншою логікою, ніж підготовкою до виборів.
А зустрічі, які він паралельно проводить із громадськими активістами - Притула, Стерненко - все це показує, що він готується до війни за своє перебрання, а не до війни за збереження країни.
Всі оці 20 "мирних" пунктів і його нав'язливе бажання референдуму - це виключно спосіб, як провести президентські вибори в якийсь незвичайний спосіб. Бо у звичайний, в мирний період, він програє.
Тому він каже: «хочу референдум під час війни, а до них долучаємо ще і президентські вибори, а голосувати будемо електронно».
У нього всі його теми, якщо ви дивитеся, їх інакше не можна пояснити. Вони пояснюються виключно логікою позачергових, під час війни, електронних виборів…
