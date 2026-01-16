Росіяни готуються до нових масованих ударів, Україні необхідні ракети для ППО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський попередив, що росіяни вкотре готуються до масованих ударів по Україні, це підтвердила розвідка.
Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення 16 січня, інформує Цензор.НЕТ.
Попередження про обстріл та ситуаціями з ракетами ППО
"Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо. Стараємося прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули", - заявив Зеленський.
За його словами, багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України.Глава держави закликав українців звертати увагу на повітряні тривоги.
Відновлення енергетики в регіонах
Міністерство внутрішніх справ розгортає більшу кількість Пунктів Незламності.
"Уряд працює з енергокомпаніями й з партнерами, щоб було більше обладнання та більше резервів. Але ключове – щоб світ про це не мовчав. Війни без тиску не завершуються. І саме через те, що тиску замало, росіяни все це роблять. Ми маємо це змінити. Я дякую всім, хто працює заради України. Я дякую всім, хто в бою, на позиціях, на чергуванні, на постах. Україна тримається на вашій ефективності", - додав Зеленський.
Ситуація в енергетиці
- Нагадаємо, в Києві станом на 16 січня без опалення залишаються близько 100 багатоповерхівок.
- Окрім того, в школах столиці продовжили канікули до 1 лютого.
- У районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до "Пунктів незламності" та пунктів обігріву.
- Україна ініціює новий міжнародний формат підтримки енергетики для залучення допомоги від партнерів - енергетичний "Рамштайн".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це та "смєрть кощєєва" яка зробить війну ( воровскую апєрацию ) бездарним транжуванням грошів ( шагів? ) тобто напрасною