Росіяни готуються до нових масованих ударів, Україні необхідні ракети для ППО, - Зеленський

Зеленський

Президент Володимир Зеленський попередив, що росіяни вкотре готуються до масованих ударів по Україні, це підтвердила розвідка.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення 16 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Попередження про обстріл та ситуаціями з ракетами ППО

"Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо. Стараємося прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули", - заявив Зеленський.

За його словами, багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України.Глава держави закликав українців звертати увагу на повітряні тривоги.

Відновлення енергетики в регіонах

Міністерство внутрішніх справ розгортає більшу кількість Пунктів Незламності.

"Уряд працює з енергокомпаніями й з партнерами, щоб було більше обладнання та більше резервів. Але ключове – щоб світ про це не мовчав. Війни без тиску не завершуються. І саме через те, що тиску замало, росіяни все це роблять. Ми маємо це змінити. Я дякую всім, хто працює заради України. Я дякую всім, хто в бою, на позиціях, на чергуванні, на постах. Україна тримається на вашій ефективності", - додав Зеленський.

Ситуація в енергетиці

Топ коментарі
+43
У міндіча спитай...Якщо нема, в цукерберга...ну і далі за списком, аж до юзіка
показати весь коментар
16.01.2026 20:17 Відповісти
+29
Ні. Спочатку українську владу треба відновити.
показати весь коментар
16.01.2026 20:20 Відповісти
+28
І ти перед цим здриснеш в майамі? І почнеш звідти закликати?
показати весь коментар
16.01.2026 20:18 Відповісти
Фламінги теплолюбиві, полетіли в теплі краї на берег Червоного чи Середземного моря
показати весь коментар
16.01.2026 21:42 Відповісти
Мальчік, ти балбєс ???
Нам життєво важливо терміново Уряд Нац.Порятунку !!!!
Це та "смєрть кощєєва" яка зробить війну ( воровскую апєрацию ) бездарним транжуванням грошів ( шагів? ) тобто напрасною
показати весь коментар
16.01.2026 21:22 Відповісти
що ви як дурні з писаною торбою про той уряд нац.порятунку, по перше, його ніколи не буде, по друге він не Конституційний, тому його ніколи не буде, терпіть терпіли.
показати весь коментар
16.01.2026 21:40 Відповісти
Де кільчень банкрот зелений?
показати весь коментар
16.01.2026 21:26 Відповісти
Так сядь в Машину часу, і застрелься в 2019. І все у нас буде.
показати весь коментар
16.01.2026 21:29 Відповісти
краще десь раніше, ще в школі
показати весь коментар
16.01.2026 21:38 Відповісти
Для кого розмінував Чонгар і Маріупіль? Для кого зняв бригади від Гостомелю? Для кого закрив всі ракетні програми? ****, *****, якби не ти, то і такої війни не було б!!!!
показати весь коментар
16.01.2026 21:33 Відповісти
та невже, а шишличгі на майскіє?
показати весь коментар
16.01.2026 21:36 Відповісти
Дружок путина прапорщик Гандональд Трамп не даст Томагавки. Увы..
показати весь коментар
16.01.2026 21:39 Відповісти
Двоступенева ракета Т382 для ЗРК Оса. Два комплекти цих ракет поставлено Азербайджану. Хитрим соросівсько-пінчуковсько-єрмаковським способом виробництва для себе немає.
показати весь коментар
16.01.2026 22:13 Відповісти
Капітан Зелена Очевидність)))
показати весь коментар
17.01.2026 00:45 Відповісти
Дуже дякуємо нашому потужному Президенту за попередження, ніхто з українців й гадки не мав про це!!!
показати весь коментар
17.01.2026 02:23 Відповісти
