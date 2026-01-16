Зеленський про ситуацію в енергетиці: По всій країні задіяно максимум ресурсів
Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді прем’єр-міністра та віцепремʼєра щодо ситуації в енергетиці.
Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Задіяно максимум ресурсів
"Прем’єр-міністр України та віцепремʼєр доповідали сьогодні по енергетиці – по надзвичайній ситуації в різних наших містах і громадах через російські удари та жорстку погоду. По всій країні задіяно максимум ресурсів. Буквально десятки тисяч людей зараз працюють у ремонтних бригадах, у комунальних службах, в енергетичних компаніях, і треба, щоб і надалі була така спільна робота на всіх рівнях влади й між владою та бізнесом, усіх інституцій, усіх служб", - сказав глава держави.
РФ готує нові удари
Нагадаємо, що також у зверненні президент Володимир Зеленський попередив, що росіяни вкотре готуються до масованих ударів по Україні, це підтвердила розвідка.
Ситуація в енергетиці
- Нагадаємо, в Києві станом на 16 січня без опалення залишаються близько 100 багатоповерхівок.
- Окрім того, в школах столиці продовжили канікули до 1 лютого.
- У районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до "Пунктів незламності" та пунктів обігріву.
- Україна ініціює новий міжнародний формат підтримки енергетики для залучення допомоги від партнерів - енергетичний "Рамштайн".
Говрят из богатырей Илья Муромец еврей.
Между двустишьями ваш припев
.
В резерві ще є "гігават Зеленського".
.
Вони не знають як назвати ті 800 млрд - то допомога, то інвестиції 🤣🤣🤣🤣🤣😂
Я в шоці ... В шоковому шоці..
Питання з логіки:
А. Хто дасть 800 Потужнярдів, коли трумпіс сам давно казав що гроші розкрадаються ❓ яка держава ... 😂
Б. Хто вкладе 800 Потужнярдів в країну з самим ризикованим бізнесом: тцк, поліцаї, "суди", ВРУ, інвестНяні, татарови, риги, шахеди, ракети, наступи, ждуни, контробанда, корупція, рекет + новий рекет ГУР..... ❓
П.S. мені згадався роман "населений острів" Стругацьких. Там була відчайдушна спроба звільнити начелення від диктатури і зомбування - т.зв. знищення Башт-Випромінювачів.
Тобто для порятунку Країни треба невідкладно знищити the,'марафон , любою ціною позбавити населення цієї зарази !!!!!
Блн, треба ще кілька повербанків купити й акумуляторних ламп..