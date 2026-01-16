Зеленський про ситуацію в енергетиці: По всій країні задіяно максимум ресурсів

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді прем’єр-міністра та віцепремʼєра щодо ситуації в енергетиці.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

Задіяно максимум ресурсів

"Прем’єр-міністр України та віцепремʼєр доповідали сьогодні по енергетиці – по надзвичайній ситуації в різних наших містах і громадах через російські удари та жорстку погоду. По всій країні задіяно максимум ресурсів. Буквально десятки тисяч людей зараз працюють у ремонтних бригадах, у комунальних службах, в енергетичних компаніях, і треба, щоб і надалі була така спільна робота на всіх рівнях влади й між владою та бізнесом, усіх інституцій, усіх служб", - сказав глава держави.

РФ готує нові удари

Нагадаємо, що також у зверненні президент Володимир Зеленський попередив, що росіяни вкотре готуються до масованих ударів по Україні, це підтвердила розвідка.

Ситуація в енергетиці

