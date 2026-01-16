ЄС постачає електроенергію в Україну на максимальних потужностях, - Єврокомісія

Європейський Союз експортує електроенергію в Україну на максимальних потужностях на тлі постійних російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це заявила речниця Європейської комісії Ева Грнчірова, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

ЄС продовжує надавати допомогу

За її словами, ЄС уже виділив 1,2 млрд євро на гуманітарну допомогу для захисту цивільного населення та доставки необхідних ресурсів. Загалом через механізм цивільного захисту було надано близько 160 тисяч тонн допомоги.

"Ми даємо тепло українцям, бо постачаємо генератори, пункти обігріву, опалювальні прилади та інше", - сказала Грнчірова.

Фінансування через Ukraine Facility

Окрім цього, речниця розповіла, що Євросоюз мобілізує фінансування через інструмент Ukraine Facility. Йдеться про близько 927 млн євро, які спрямовуються на екстрені закупівлі газу для України.

Засудження ударів РФ

"Ми засуджуємо російські удари та підтримуємо Україну. Наша підтримка, очевидно, ніколи не припиниться, і ми тісно контактуємо з українською владою та ключовими партнерами", – сказала Грнчірова.

