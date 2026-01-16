ЄС постачає електроенергію в Україну на максимальних потужностях, - Єврокомісія

ЄС вивів експорт електроенергії в Україну на максимально можливу потужність

Європейський Союз експортує електроенергію в Україну на максимальних потужностях на тлі постійних російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це заявила речниця Європейської комісії Ева Грнчірова, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

ЄС продовжує надавати допомогу

За її словами, ЄС уже виділив 1,2 млрд євро на гуманітарну допомогу для захисту цивільного населення та доставки необхідних ресурсів. Загалом через механізм цивільного захисту було надано близько 160 тисяч тонн допомоги.

"Ми даємо тепло українцям, бо постачаємо генератори, пункти обігріву, опалювальні прилади та інше", - сказала Грнчірова.

Читайте також: Велика Британія виділить Україні додаткові 20 млн фунтів на підтримку енергосистеми в умовах надзвичайного стану

Фінансування через Ukraine Facility

Окрім цього, речниця розповіла, що Євросоюз мобілізує фінансування через інструмент Ukraine Facility. Йдеться про близько 927 млн євро, які спрямовуються на екстрені закупівлі газу для України.

Засудження ударів РФ

"Ми засуджуємо російські удари та підтримуємо Україну. Наша підтримка, очевидно, ніколи не припиниться, і ми тісно контактуємо з українською владою та ключовими партнерами", – сказала Грнчірова.

Читайте також: Надання Україні підтримки на 90 млрд євро пов’язане з виконанням складних реформ, - єврокомісарка Кос

Топ коментарі
+7
Дякуєм ❗️
16.01.2026 19:15 Відповісти
+5
К зиме никто не готовился. Защищать объекты тоже даже не пытались - как сказали все эти Цукерманы это идиотизм.

Оказалось, что как только эти два фактора соединились, то все.
16.01.2026 19:29 Відповісти
+2
Євро - на максималках, атомні - є...і все-одно срака...????
16.01.2026 19:19 Відповісти
Е ще третій фактор- "двушкі" на Москву.
16.01.2026 20:12 Відповісти
не вірьте цій *****.
17.01.2026 07:48 Відповісти
наразі у нас трохи більше 20 ГВт генерації при потребі біля 5 ГВт. хто і що кому поставляє не важко здогадатися?
16.01.2026 20:05 Відповісти
Ну а що? 15 гігаватів в Європку відправляють, зайва копійка це так звана єнергетична двушка міндича тільки в Європу.
16.01.2026 20:19 Відповісти
а до чого тут міндічі, якщо майже вся енергетика та обленерго є приватною власністю? 👀
16.01.2026 20:23 Відповісти
Вони вночі екпортують в ЄС а вночі беруть назад для покриття денного навантаження, фактично йде обмін

https://transparency.entsoe.eu/transmission/physicalFlows?appState=%7B%22sa%22%3A%5B%22BZN%7C10Y1001C--000182%22%5D%2C%22st%22%3A%22BZN%22%2C%22mm%22%3Atrue%2C%22ma%22%3Afalse%2C%22sp%22%3A%22HALF%22%2C%22dt%22%3A%22CHART%22%2C%22df%22%3A%222025-12-29%22%2C%22tz%22%3A%22CET%22%7D
16.01.2026 21:10 Відповісти
В де ці тисячі тонн гуманітарної допомоги? Хто їх вкрав?
16.01.2026 21:09 Відповісти
Було надано 100 модулів малої потужності, мабуть десь хтось уже продав або енергомонополісти не дозволили встановлення.
16.01.2026 21:12 Відповісти
 
 