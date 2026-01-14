Надання Україні підтримки на 90 млрд євро пов’язане з виконанням складних реформ, - єврокомісарка Кос

Надання Україні фінансової підтримки на 2026-2027 рр. в розмірі 90 млрд євро пов’язане з виконанням складних реформ для просування переговорів щодо вступу до Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказала європейська комісарка з питань розширення Марта Кос на пресконференції, присвяченій законодавчим ініціативам Європейської комісії щодо реалізації цього рішення.

Позика пов’язана з реформами

"Наша пропозиція включає Ukraine Facility як основу для виплати позики, тісно пов’язану з чіткою програмою реформ для просування переговорів про вступ (в ЄС). Це відображає нашу незмінну рішучість підтримувати впровадження Україною прискореного порядку денного реформ, що є центральним для надійного шляху до вступу до ЄС", - зазначила вона.

Складність реформ

За її словами, у Єврокомісії визнають складність цих реформ.

"Вони складні для будь-якого уряду, а тим більше, коли країна веде війну. Але Ukraine Facility має досвід ефективного досягнення цих реформ для майбутнього України за найскладніших обставин, і це працює. Це допомагає Україні зберегти курс. Впровадження Плану для України (український документ, – Ред.) було загалом успішним: 63 кроки з 68, що мали бути виконано до останніх платіжних запитів, виконано", - констатувала європейський комісар.

Що вже зроблено

Кос зазначила, що вже було виконано кроки у сферах:

верховенства права,

боротьби з корупцією,

енергетичного ринку,

державного управління та урядів державних підприємств.

"Але ми всі знаємо, що цю роботу потрібно продовжувати, щоб українське суспільство та економіка зміцнювалися та забезпечували своє майбутнє процвітання, а також соціальну згуртованість. Кредит на підтримку України спиратиметься на ці досягнення та далі підготує Україну до членства в ЄС", - наголосила вона.

