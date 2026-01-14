Надання Україні підтримки на 90 млрд євро пов’язане з виконанням складних реформ, - єврокомісарка Кос
Надання Україні фінансової підтримки на 2026-2027 рр. в розмірі 90 млрд євро пов’язане з виконанням складних реформ для просування переговорів щодо вступу до Європейського Союзу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказала європейська комісарка з питань розширення Марта Кос на пресконференції, присвяченій законодавчим ініціативам Європейської комісії щодо реалізації цього рішення.
Позика пов’язана з реформами
"Наша пропозиція включає Ukraine Facility як основу для виплати позики, тісно пов’язану з чіткою програмою реформ для просування переговорів про вступ (в ЄС). Це відображає нашу незмінну рішучість підтримувати впровадження Україною прискореного порядку денного реформ, що є центральним для надійного шляху до вступу до ЄС", - зазначила вона.
Складність реформ
За її словами, у Єврокомісії визнають складність цих реформ.
"Вони складні для будь-якого уряду, а тим більше, коли країна веде війну. Але Ukraine Facility має досвід ефективного досягнення цих реформ для майбутнього України за найскладніших обставин, і це працює. Це допомагає Україні зберегти курс. Впровадження Плану для України (український документ, – Ред.) було загалом успішним: 63 кроки з 68, що мали бути виконано до останніх платіжних запитів, виконано", - констатувала європейський комісар.
Що вже зроблено
Кос зазначила, що вже було виконано кроки у сферах:
- верховенства права,
- боротьби з корупцією,
- енергетичного ринку,
- державного управління та урядів державних підприємств.
"Але ми всі знаємо, що цю роботу потрібно продовжувати, щоб українське суспільство та економіка зміцнювалися та забезпечували своє майбутнє процвітання, а також соціальну згуртованість. Кредит на підтримку України спиратиметься на ці досягнення та далі підготує Україну до членства в ЄС", - наголосила вона.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
- 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.
