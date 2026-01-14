Надання Україні підтримки на 90 млрд євро пов’язане з виконанням складних реформ, - єврокомісарка Кос

Марта Кос про реформи

Надання Україні фінансової підтримки на 2026-2027 рр. в розмірі 90 млрд євро пов’язане з виконанням складних реформ для просування переговорів щодо вступу до Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказала європейська комісарка з питань розширення Марта Кос на пресконференції, присвяченій законодавчим ініціативам Європейської комісії щодо реалізації цього рішення.

Позика пов’язана з реформами

"Наша пропозиція включає Ukraine Facility як основу для виплати позики, тісно пов’язану з чіткою програмою реформ для просування переговорів про вступ (в ЄС). Це відображає нашу незмінну рішучість підтримувати впровадження Україною прискореного порядку денного реформ, що є центральним для надійного шляху до вступу до ЄС", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія невдовзі фіналізує деталі кредиту для України, - речник

Складність реформ

За її словами, у Єврокомісії визнають складність цих реформ.

"Вони складні для будь-якого уряду, а тим більше, коли країна веде війну. Але Ukraine Facility має досвід ефективного досягнення цих реформ для майбутнього України за найскладніших обставин, і це працює. Це допомагає Україні зберегти курс. Впровадження Плану для України (український документ, – Ред.) було загалом успішним: 63 кроки з 68, що мали бути виконано до останніх платіжних запитів, виконано", - констатувала європейський комісар.

Читайте: Вступ до ЄС є чіткою гарантією безпеки для України, - Єврокомісія

Що вже зроблено

Кос зазначила, що вже було виконано кроки у сферах:

  • верховенства права,
  • боротьби з корупцією,
  • енергетичного ринку,
  • державного управління та урядів державних підприємств.

Також читайте: Росія може чинити додаткові перешкоди на шляху вступу України до ЄС, - єврокомісарка Кос

"Але ми всі знаємо, що цю роботу потрібно продовжувати, щоб українське суспільство та економіка зміцнювалися та забезпечували своє майбутнє процвітання, а також соціальну згуртованість. Кредит на підтримку України спиратиметься на ці досягнення та далі підготує Україну до членства в ЄС", - наголосила вона.

що таке "складних реформам"? вже навіть заголовки не вичитуют. а чатуГПТ - догана.
14.01.2026 14:36 Відповісти
Може вона мала на увазі реформу "туди-сюди", яку зараз проводить "потужний". Справді складна.)
14.01.2026 14:50 Відповісти
Які такі сякі реформи?Нах міндічам оті мільярди якщо їх розпиляти на двушечки не можна буде?
14.01.2026 14:51 Відповісти
Краще подякуйте Україні , ЗСУ, що вас поки ще рашка не ,,реформувала"! Наскрізь прошиті млск@...ми грошима, ,,борці" з корупцією!!!
14.01.2026 15:27 Відповісти
За таких умов-вже можете "запити водичкою"!
14.01.2026 15:43 Відповісти
 
 