Предоставление Украине поддержки на 90 млрд евро связано с выполнением сложных реформ, - еврокомиссар Кос

Предоставление Украине финансовой поддержки на 2026-2027 гг. в размере 90 млрд евро связано с выполнением сложных реформ для продвижения переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказала европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции, посвященной законодательным инициативам Европейской комиссии по реализации этого решения.

Заем связан с реформами

"Наше предложение включает Ukraine Facility как основу для выплаты кредита, тесно связанную с четкой программой реформ для продвижения переговоров о вступлении (в ЕС). Это отражает нашу неизменную решимость поддерживать внедрение Украиной ускоренной повестки дня реформ, что является центральным для надежного пути к вступлению в ЕС", - отметила она.

Сложность реформ

По ее словам, в Еврокомиссии признают сложность этих реформ.

"Они сложны для любого правительства, а тем более, когда страна ведет войну. Но Ukraine Facility имеет опыт эффективного достижения этих реформ для будущего Украины в самых сложных обстоятельствах, и это работает. Это помогает Украине сохранить курс. Внедрение Плана для Украины (украинский документ, – Ред.) было в целом успешным: 63 шага из 68, которые должны были быть выполнены до последних платежных запросов, выполнены", - констатировала европейский комиссар.

Что уже сделано

Кос отметила, что уже были выполненышагив следующихсферах:

верховенства права,

борьбы с коррупцией,

энергетического рынка,

государственного управления и правительств государственных предприятий.

"Но мы все знаем, что эту работу нужно продолжать, чтобы украинское общество и экономика укреплялись и обеспечивали свое будущее процветание, а также социальную сплоченность. Кредит на поддержку Украины будет опираться на эти достижения и далее подготовит Украину к членству в ЕС", - подчеркнула она.

