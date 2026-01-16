ЕС поставляет электроэнергию в Украину на максимальных мощностях, - Еврокомиссия
Европейский Союз экспортирует электроэнергию в Украину на максимальных мощностях на фоне постоянных российских ударов по объектам критической инфраструктуры.
Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Ева Грнчирова, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
ЕС продолжает оказывать помощь
По ее словам, ЕС уже выделил 1,2 млрд евро на гуманитарную помощь для защиты гражданского населения и доставки необходимых ресурсов. В целом через механизм гражданской защиты было предоставлено около 160 тысяч тонн помощи.
"Мы даем тепло украинцам, потому что поставляем генераторы, пункты обогрева, отопительные приборы и прочее", - сказала Грнчирова.
Финансирование через Ukraine Facility
Кроме того, пресс-секретарь рассказала, что Евросоюз мобилизует финансирование через инструмент Ukraine Facility. Речь идет о около 927 млн евро, которые направляются на экстренные закупки газа для Украины.
Осуждение ударов РФ
"Мы осуждаем российские удары и поддерживаем Украину. Наша поддержка, очевидно, никогда не прекратится, и мы тесно контактируем с украинскими властями и ключевыми партнерами", - сказала Грнчирова.
