ЕС поставляет электроэнергию в Украину на максимальных мощностях, - Еврокомиссия

Европейский Союз экспортирует электроэнергию в Украину на максимальных мощностях на фоне постоянных российских ударов по объектам критической инфраструктуры.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Ева Грнчирова, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

ЕС продолжает оказывать помощь

По ее словам, ЕС уже выделил 1,2 млрд евро на гуманитарную помощь для защиты гражданского населения и доставки необходимых ресурсов. В целом через механизм гражданской защиты было предоставлено около 160 тысяч тонн помощи.

"Мы даем тепло украинцам, потому что поставляем генераторы, пункты обогрева, отопительные приборы и прочее", - сказала Грнчирова.

Финансирование через Ukraine Facility

Кроме того, пресс-секретарь рассказала, что Евросоюз мобилизует финансирование через инструмент Ukraine Facility. Речь идет о около 927 млн евро, которые направляются на экстренные закупки газа для Украины.

Осуждение ударов РФ

"Мы осуждаем российские удары и поддерживаем Украину. Наша поддержка, очевидно, никогда не прекратится, и мы тесно контактируем с украинскими властями и ключевыми партнерами", - сказала Грнчирова.

