1 237 8

ЕС поставляет электроэнергию в Украину на максимальных мощностях, - Еврокомиссия

ЕС вывел экспорт электроэнергии в Украину на максимально возможную мощность

Европейский Союз экспортирует электроэнергию в Украину на максимальных мощностях на фоне постоянных российских ударов по объектам критической инфраструктуры.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Ева Грнчирова, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

ЕС продолжает оказывать помощь

По ее словам, ЕС уже выделил 1,2 млрд евро на гуманитарную помощь для защиты гражданского населения и доставки необходимых ресурсов. В целом через механизм гражданской защиты было предоставлено около 160 тысяч тонн помощи.

"Мы даем тепло украинцам, потому что поставляем генераторы, пункты обогрева, отопительные приборы и прочее", - сказала Грнчирова.

Читайте также: Великобритания выделит Украине дополнительные 20 млн фунтов на поддержку энергосистемы в условиях чрезвычайного положения

Финансирование через Ukraine Facility

Кроме того, пресс-секретарь рассказала, что Евросоюз мобилизует финансирование через инструмент Ukraine Facility. Речь идет о около 927 млн евро, которые направляются на экстренные закупки газа для Украины.

Осуждение ударов РФ

"Мы осуждаем российские удары и поддерживаем Украину. Наша поддержка, очевидно, никогда не прекратится, и мы тесно контактируем с украинскими властями и ключевыми партнерами", - сказала Грнчирова.

Читайте также: Предоставление Украине поддержки на 90 млрд евро связано с выполнением сложных реформ, - еврокомиссар Кос

Автор: 

энергетика (3059) Евросоюз (18057) поставки (237)
Дякуєм ❗️
показать весь комментарий
16.01.2026 19:15 Ответить
Євро - на максималках, атомні - є...і все-одно срака...????
показать весь комментарий
16.01.2026 19:19 Ответить
К зиме никто не готовился. Защищать объекты тоже даже не пытались - как сказали все эти Цукерманы это идиотизм.

Оказалось, что как только эти два фактора соединились, то все.
показать весь комментарий
16.01.2026 19:29 Ответить
Е ще третій фактор- "двушкі" на Москву.
показать весь комментарий
16.01.2026 20:12 Ответить
наразі у нас трохи більше 20 ГВт генерації при потребі біля 5 ГВт. хто і що кому поставляє не важко здогадатися?
показать весь комментарий
16.01.2026 20:05 Ответить
Ну а що? 15 гігаватів в Європку відправляють, зайва копійка це так звана єнергетична двушка міндича тільки в Європу.
показать весь комментарий
16.01.2026 20:19 Ответить
а до чого тут міндічі, якщо майже вся енергетика та обленерго є приватною власністю? 👀
показать весь комментарий
16.01.2026 20:23 Ответить
 
 