УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8521 відвідувач онлайн
Новини Удари по енергетиці Відновлення енергосистеми
1 412 21

Свириденко анонсувала постачання генераторів і трансформаторів від Азербайджану, Словаччини та Чехії

В Україну найближчим часом надійде нова партія міжнародної допомоги, спрямованої на підтримку енергетичної системи та гуманітарних потреб населення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

За словами очільниці уряду, допомога включає генератори, трансформатори, кабельну продукцію, медичне обладнання та інші критично важливі ресурси, які надійдуть від Азербайджану, Словаччини та Чехії. Усі вантажі будуть спрямовані на відновлення інфраструктури, що зазнала пошкоджень унаслідок масованих ворожих обстрілів.

Прем’єр-міністерка наголосила, що міжнародна підтримка залишається ключовою для стабільної роботи енергетичного сектору та забезпечення базових потреб громадян у зимовий період.

"Ми вдячні всім нашим партнерам за постійну підтримку і вже надану допомогу. Усе це спрямовується на відновлення тепла і світла в оселях наших людей та на відбудову енергетичних обʼєктів після надскладних атак", – зазначила Свириденко.

Допомога партнерів для енергетичної стабільності

Окремо Юлія Свириденко повідомила, що вже наступного тижня Ірландія перерахує ще 25 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти будуть використані для закупівлі резервного обладнання та проведення аварійно-відновлювальних робіт.

В уряді підкреслюють, що Фонд підтримки енергетики залишається одним із ключових інструментів швидкого реагування на наслідки атак РФ по енергетичній інфраструктурі. За рахунок міжнародних внесків вдається оперативно забезпечувати регіони необхідною технікою та матеріалами.

Резерви продовольства і готовність до надзвичайних ситуацій

Крім енергетичного питання, прем’єр-міністерка доручила посилити підготовку до можливих надзвичайних ситуацій у сфері продовольчої безпеки. Зокрема, Державна служба з надзвичайних ситуацій має налагодити тіснішу координацію з виробниками продуктів харчування в регіонах.

Мета – сформувати оперативні запаси продовольства на випадок розгортання пунктів харчування у разі тривалих відключень електроенергії чи інших кризових сценаріїв. Також ДСНС доручено опрацювати механізм короткотермінового резервного живлення підприємств, які виробляють базові продукти.

Водночас Свириденко запевнила, що станом на зараз ситуація із забезпеченням продовольством є стабільною, а виробничі потужності українських підприємств перевищують внутрішні потреби країни.

  • Наразі енергетики продовжують ліквідацію наслідків масованого удару РФ, який пошкодив як об’єкти генерації, так і мережі передачі та розподілу електроенергії. У зв’язку з цим у багатьох регіонах запроваджено аварійні обмеження споживання, в окремих областях - досить жорсткі, - повідомили в "Укренерго". 

Автор: 

Азербайджан (897) Словаччина (1312) Чехія (1823) енергетика (3731) Свириденко Юлія (858)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А могла би просто промовчати....
показати весь коментар
20.01.2026 19:09 Відповісти
занадто тупа стюардеса дєрьмака
показати весь коментар
20.01.2026 19:11 Відповісти
А як же піар зетений? Коли ще така нагода випаде?
показати весь коментар
20.01.2026 19:11 Відповісти
а могла б і повідомити координати де їх змонтують
показати весь коментар
20.01.2026 19:26 Відповісти
Чула, що один депутат спзд в 1500 спонсорських генераторів . Карл , 1500 ! Замість того, щоб роздати людям. І на той склад прилетіло від кацапів. Було б смішно, якби у квартирі було світло …
показати весь коментар
20.01.2026 19:38 Відповісти
ПИАРасты зелёные.
показати весь коментар
20.01.2026 19:37 Відповісти
а до чого тут zельона гнида свиридня?
показати весь коментар
20.01.2026 19:10 Відповісти
ПИАРастка.
показати весь коментар
20.01.2026 19:38 Відповісти
Мабуть, кабміндічі з урядового кварталу, чимало шламбаумів грошових виставили, для «двушечок на мацковію»?!?! Деркач з мертвечуком, пильно стежать за надходженням грошей від кріпаків з України !!
показати весь коментар
20.01.2026 19:10 Відповісти
Цікаво, а два роки тому про генератори думки у зелені черепушки не приходили? 🤔 Весь черепок зайиали думки про Велике будівництво і його похідні?
показати весь коментар
20.01.2026 19:13 Відповісти
ай маладєц, будуть в Козині басейни з підігрівом, незважаючи на обстріли.
показати весь коментар
20.01.2026 19:14 Відповісти
2ї23 рік.
Японія та Ниметччина - візміть когенераційні установки.
Ze - накуя вони нам? Ви нам побутові генератори поставте.
показати весь коментар
20.01.2026 19:17 Відповісти
А від уряду України є постачання генераторів? То велика подяка тим країнам,м які їх поставили і до чого там Свириденко чи її бос?
показати весь коментар
20.01.2026 19:28 Відповісти
Афіші сюди. Афіші туди. Всюди розвішуємо красиві афіші!
показати весь коментар
20.01.2026 19:29 Відповісти
Тобто 4 роки дурня валяли. Тепер "уряд гундосика" звітує скільки допомоги від далеких країн.....
*** ваші шашлики, кагал ,!!!
показати весь коментар
20.01.2026 19:33 Відповісти
А що, Голова Кабінету Міністрів на півставки, ще і новини озвучує? Зелений Суфльорист розповідає про " нам потрібно 2 дрона на Шахєд.". Потрібно? Так чому ж ти не робиш, суфльор?
показати весь коментар
20.01.2026 20:01 Відповісти
Нахера ото ти патякаеш дура набита? З такими керуями і ворогів не треба...
показати весь коментар
20.01.2026 20:03 Відповісти
А від Ізраїлю і конкретних міндічів-цукерманів щось буде?
показати весь коментар
20.01.2026 20:04 Відповісти
Їй в радники побільше випускників гуманітарної освіти)З міністерства освіти)Ті дуже добре розбираються в економіці,енергетиці))
показати весь коментар
20.01.2026 20:16 Відповісти
у києві на складах стоять ,і шо людям роздають ? ні
світла нема
з балкона бачу 24 дизеля генератор AKSA 10 кВт -навіть назву бачу......

напевно топліво списують- для гуманітарних потреб населення

https://prorab.group/ru/product/dizelnij-generator-aksa-aap-12000-pb-10-kvt?srsltid=AfmBOoprB1iezgHClhud1Ydnq9cWNVVPpYznYuVsrmUtnIPqD3Eztueu
показати весь коментар
20.01.2026 22:08 Відповісти
Пані Прем'єр,чому не даєте повну інформацію? Де координати установки цих агрегатів? Куди бити кацапам? Чи ви думаєте,дипломати кацапії не будуть тиснути на ці країни? Різними способами.
показати весь коментар
21.01.2026 08:23 Відповісти
 
 