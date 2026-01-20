Свириденко анонсувала постачання генераторів і трансформаторів від Азербайджану, Словаччини та Чехії

В Україну найближчим часом надійде нова партія міжнародної допомоги, спрямованої на підтримку енергетичної системи та гуманітарних потреб населення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

За словами очільниці уряду, допомога включає генератори, трансформатори, кабельну продукцію, медичне обладнання та інші критично важливі ресурси, які надійдуть від Азербайджану, Словаччини та Чехії. Усі вантажі будуть спрямовані на відновлення інфраструктури, що зазнала пошкоджень унаслідок масованих ворожих обстрілів.

Прем’єр-міністерка наголосила, що міжнародна підтримка залишається ключовою для стабільної роботи енергетичного сектору та забезпечення базових потреб громадян у зимовий період.

"Ми вдячні всім нашим партнерам за постійну підтримку і вже надану допомогу. Усе це спрямовується на відновлення тепла і світла в оселях наших людей та на відбудову енергетичних обʼєктів після надскладних атак", – зазначила Свириденко.

Допомога партнерів для енергетичної стабільності

Окремо Юлія Свириденко повідомила, що вже наступного тижня Ірландія перерахує ще 25 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти будуть використані для закупівлі резервного обладнання та проведення аварійно-відновлювальних робіт.

В уряді підкреслюють, що Фонд підтримки енергетики залишається одним із ключових інструментів швидкого реагування на наслідки атак РФ по енергетичній інфраструктурі. За рахунок міжнародних внесків вдається оперативно забезпечувати регіони необхідною технікою та матеріалами.

Резерви продовольства і готовність до надзвичайних ситуацій

Крім енергетичного питання, прем’єр-міністерка доручила посилити підготовку до можливих надзвичайних ситуацій у сфері продовольчої безпеки. Зокрема, Державна служба з надзвичайних ситуацій має налагодити тіснішу координацію з виробниками продуктів харчування в регіонах.

Мета – сформувати оперативні запаси продовольства на випадок розгортання пунктів харчування у разі тривалих відключень електроенергії чи інших кризових сценаріїв. Також ДСНС доручено опрацювати механізм короткотермінового резервного живлення підприємств, які виробляють базові продукти.

Водночас Свириденко запевнила, що станом на зараз ситуація із забезпеченням продовольством є стабільною, а виробничі потужності українських підприємств перевищують внутрішні потреби країни.

Наразі енергетики продовжують ліквідацію наслідків масованого удару РФ, який пошкодив як об’єкти генерації, так і мережі передачі та розподілу електроенергії. У зв’язку з цим у багатьох регіонах запроваджено аварійні обмеження споживання, в окремих областях - досить жорсткі, - повідомили в "Укренерго".

