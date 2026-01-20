Зеленський наголошує на персональній відповідальності уряду щодо ситуації в енергетиці: Завтра я очікую конкретний перелік дій та рішень.

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності направити всі сили на полегшення ситуації з енергопостачанням.

Про це йдеться у його зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен посадовець, місцева влада, усі очільники державних компаній, очільники енергетичних компаній – усі мають бути саме тут, в Україні, працювати в містах, працювати в селах, на тих територіях, де треба відновлювати й треба захищати", - наголосив він.

Ситуація в Києві

Зеленський зазначив, що лише в Києві станом на вечір більш як мільйон споживачів залишаються без електрики. Значна кількість будинків без тепла – більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків.

"Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію. Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, які захищатимуть життя і як перебудувати роботу – як підтримати людей, як підтримати бізнес", - зауважив президент.

Координація з бізнесом

Також Зеленський наголосив на необхідності максимальної координації з бізнесом: "як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні програми підтримки для людей додаткові".

Зеленський очікує перелік дій та рішень

"Треба проговорити все це детально і дати відповіді на питання, які я поставив урядовцям сьогодні. Всім. Персональна відповідальність уряду за це – завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій та рішень", - додав Зеленський.

