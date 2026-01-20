УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7772 відвідувача онлайн
Новини Відео Удари по енергетиці
2 496 63

Зеленський наголошує на персональній відповідальності уряду щодо ситуації в енергетиці: Завтра я очікую конкретний перелік дій та рішень

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності направити всі сили на полегшення ситуації з енергопостачанням.

Про це йдеться у його зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Кожен посадовець, місцева влада, усі очільники державних компаній, очільники енергетичних компаній – усі мають бути саме тут, в Україні, працювати в містах, працювати в селах, на тих територіях, де треба відновлювати й треба захищати", - наголосив він.

Ситуація в Києві

Зеленський зазначив, що лише в Києві станом на вечір більш як мільйон споживачів залишаються без електрики. Значна кількість будинків без тепла – більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків.

"Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію. Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, які захищатимуть життя і як перебудувати роботу – як підтримати людей, як підтримати бізнес", - зауважив президент.

Координація з бізнесом

Також Зеленський наголосив на необхідності максимальної координації з бізнесом: "як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні програми підтримки для людей додаткові".

Зеленський очікує перелік дій та рішень

"Треба проговорити все це детально і дати відповіді на питання, які я поставив урядовцям сьогодні. Всім. Персональна відповідальність уряду за це – завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій та рішень", - додав Зеленський.

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (27578) енергетика (3731)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Прикольно. Його дружбани та кумов'я саботували 4 роки розподільчу генерацію, його друзі ******* на енергетиці гроші.

А винні всі, крім ЗЄ. 😁
показати весь коментар
20.01.2026 20:14 Відповісти
+15
"... Завтра я очікую конкретний перелік дій та рішень..." - і ліг спати
показати весь коментар
20.01.2026 20:14 Відповісти
+13
показати весь коментар
20.01.2026 20:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.01.2026 20:11 Відповісти
Яких довбнів ригоАНАЛЬНИХ призначило, такі й наслідки для Українців, а не для кабміндічів урядових!!
За них у зеленського язик не повертається щодо їх ПОКАРАННЯ!!!???
Паскуда з Оманським помічником московитів!!
показати весь коментар
20.01.2026 20:39 Відповісти
даун, шукай спеціалістів для запуску ЧАЕС, як бонус крім електрики ще отримаєш можливість створити ядерну зброю
показати весь коментар
20.01.2026 20:13 Відповісти
Проблема не у відсутності АЕС, а у знищенні передаючих потужностей.

П.С. У якому класі ти припинив фізику вивчати? 😁
Ти в курсі, що збройний плутоній дещо відрізняється від палива АЕС?
Ти в курсі, що навіть паливо для АЕС Україна не виробляє, а купує?
Ти в курсі, що радіоактивна каменюка, яку видобувають з землі - це не ядерне паливо і, тим більше, не ядерний плутоній?
показати весь коментар
20.01.2026 20:21 Відповісти
>Проблема не у відсутності АЕС, а у знищенні передаючих потужностей.

проблема і в генерації

>Ти в курсі, що збройний плутоній дещо відрізняється від палива АЕС?

А я писав, що це однакові речі?

>Ти в курсі, що навіть паливо для АЕС Україна не виробляє, а купує?

А може виробляти. Що і треба зробити, щоб перестати бути розумово-відсталою, бідною країною.

>Ти в курсі, що радіоактивна каменюка, яку видобувають з землі - це не ядерне паливо і, тим більше, не ядерний плутоній?

Оце новина.
показати весь коментар
20.01.2026 20:26 Відповісти
Ну то виробляй.
У тебе ж пралка з центирифугою є 😁
Ділов-то...
Кожен дурень впорається у гаражі.
показати весь коментар
20.01.2026 20:30 Відповісти
>Ну то виробляй.

Окей, як тільки отримаю владу в Енергоатомі.

>Кожен дурень впорається у гаражі.

Навіть русня впоралась, а українці не зможуть?
показати весь коментар
20.01.2026 20:34 Відповісти
Для початку покури фізику і почитай, що з себе являє процес перетворення урану на ядерне паливо.
Потім згадай, що вітчизняні генії типу тебе не здатні зробити навіть автомобіль кращий за Запорожець.
Ну і тоді може тебе осяє думка про те, що не все так просто, як здається пересічному жлобу.
показати весь коментар
20.01.2026 20:45 Відповісти
ти реально "думаєш", що я не вивчав ядерну фізику та технології, необхідні для створення палива та ядерної зброї? не треба усіх міряти по собі.

>Ну і тоді може тебе осяє думка про те, що не все так просто, як здається пересічному жлобу.

лише ти пишеш, що це просто

я пишу, що це можливо і необхідно для України.
показати весь коментар
20.01.2026 20:52 Відповісти
Так і Мерседеси робити можливо.
Але нічого кращого за Таврію не виходить. 😁

Бо тих хто "вивчав" по коміксах ядерну фізику дофіга, а реальних спеців та обладнання нема.

Бо країні, яка експортує біженців та те, що з землі викопала, такі спеціалісти не були потрібні.
показати весь коментар
20.01.2026 20:57 Відповісти
>Бо тих хто "вивчав" по коміксах ядерну фізику дофіга, а реальних спеців та обладнання нема.

Є. Більше того, обладнання можна купити або виробити.
Якщо ти вивчав ядерну фізику по коміксах, залиш це при собі. Тоді хоча би залишиться таємницею, звідки у тебе такі потужні, незламні знання.
показати весь коментар
20.01.2026 21:01 Відповісти
>Для початку покури фізику і почитай, що з себе являє процес перетворення урану на ядерне паливо.

навіть відкрию таємницю: є реактори, що здатні працювати на природному урані без збагачення, наприклад MAGNOX. А гібридні fusion-fission реактори можуть працювати хоч на чистому 238U
показати весь коментар
20.01.2026 20:55 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 20:14 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 20:14 Відповісти
Звична поза ждуна.
показати весь коментар
20.01.2026 21:07 Відповісти
А яка персональна відповідальність цього неголеного чувака ?
показати весь коментар
20.01.2026 20:15 Відповісти
Виключно особиста вірьовка, завдовжки 3 метра, дієво і наочно!
показати весь коментар
20.01.2026 20:42 Відповісти
на жаль, жодна вірьовка не витримає стільки ₴iвн@
показати весь коментар
20.01.2026 21:08 Відповісти
Мотузка витримає, аби знайшлися б ті хто цьому зеленому зраднику та корупціонеру накине її на шию....
показати весь коментар
20.01.2026 23:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tr-vE4j3g8k&t=2381s

не запрошую слухати все, але з 20 хв 19 сек ...
Прекарсний адвокат любімчіка Буратіни Пороха розклав ЯК ЮРИСТ по полицях про "останню людину на землі сьогодні , котра може звинувачувати мера Кличко в хйовому енергозахисті Києва ..."
хтось -таки вовці це показав , бо це було на харашорашистсьому каналі , як не політичне ( бо не в Україні) а захисне слово адвоката ...
показати весь коментар
20.01.2026 20:44 Відповісти
А що таке? Він Вас попереджав...

показати весь коментар
20.01.2026 20:54 Відповісти
Як сказав Буданов, вся Україна а особливо влада вже 12 років живе при обережному оптимізмі що війна от-от закнчиться і ***** з Тромбом принесуть Україні мірний план і процвітання і 800лярдів баксів. А ще розказували що коронавірус це вигадана болячка і нінащо не впливає. А мені здається що коронавірус виїв всім мозок і позводив всіх з розуму
показати весь коментар
20.01.2026 20:15 Відповісти
Ти, падло, запитай в своїх друзів де гроші на захист енергооб'єктів
показати весь коментар
20.01.2026 20:16 Відповісти
https://ibb.co/wZ6h11FF
показати весь коментар
20.01.2026 20:18 Відповісти
Цікавий факт що в тому ж Харкові при тому що він знаходиться на самому кордоні з рашистами і щодня обстрілюється більше ніж Київ, чомусь немає такої сраки як зараз в Київі. Може тому що в Харкові готувались і знали до чого все йде? А в Київі влада жила при обережному оптимізмі і надіялись що війна сама собою розсосеться, рашисти до Київа не дістануть а зима не настане, а якщо і настане то зимою буде +20
показати весь коментар
20.01.2026 20:19 Відповісти
Доречі, Зеля, порадь тим хто зараз сидить без світла і тепла почитати твою е-книгу на яку ти виділив 11млрд.грн. А депутати яким ти підвищив в два рази зарплати нехай заспівають для них пісню ''ей мороз, мороз, не морозь мене''...
показати весь коментар
20.01.2026 20:24 Відповісти
На Віталю хвіст піднімаєш?
Да, йому сьогодні, з Німеччини два генератора вислали!
І з дебілкою свириденкой, хотів дуже зустрітися. Навіщо, не знаю. Різне балакають.
показати весь коментар
20.01.2026 20:25 Відповісти
А ти в курсі, що 2025 року з бюжета Києва забрали 8 мільярдів і направили їх на спонсорування УЗ і при цьому не виділили місту жодної когенераційної установки з переданих міжнародними партнерами? А Харкову за два роки навпаки виділили щось близько 3.5 мільярдів та дали ті самі установки. От де різниця. І якщо ввімкнути мозок, то дуже легко здогадатися, чому по відношенню до Києва були прийняті саме такі дії.
показати весь коментар
20.01.2026 20:33 Відповісти
Ні не чув. Якби в Київі був нормальний мер то напевно чув би. І не тільки чув би а і бачив би як Клячко своїми кулаками голови депутатам розбиває і вимагає підготувати Київ до зими і до обстрілів. А поки що я Клячка бачив як він на скляному мості розгулює і хвалиться новими сквериками. Може я помиляюсь то ти дай мені зсилку на те де Клячко активно вимагає підготувати Київ до зими і до війни. Бо казочки про те що гроші чи земля десь невідомо куди поділись, чи хтось невідомо хто не виконав доручення на мене не діють. Завжди є документи, є конкретні люди які отримували гроші чи накази, є завжди крайній який втік з грішми. Як казав знайомий мент, при великому бажанні 99% всіх злочинів можна розкрити. Якщо злочин не розкривають то влада або контролюючі органи в цьому злочині замішані
показати весь коментар
20.01.2026 20:41 Відповісти
Знаєш, чому ти насправда не чув? Бо не хотів чути чи взагалі обслуговуєш зелених, бо постійно їх тут на форумі усіляко захищаєш. А всі кияни чудово чули та знають. От тобі трохи інфи з офіційного джерела https://kyivcity.gov.ua/news/***********************************************************************************************************************************************************************/. Там можеш і сам документ про внесення змін до держбюджету 2025 знайти.
Про скверики і мостики можу ж тобі сказати, що ти взагалі дупля не ріжеш в тому, як працюють державні органи, та ще й **********. "Мост Кличка" був відкритий задовго до початку повномасштабки, наскільки я пам'ятаю, десь в 2019. Проекти такого рівня взагалі проектуються, узгоджуються та реалізуються протягом років, тому деякі з них були введені в експлуатацію вже після початку повномасштабки, бо гроші на них були виділені заздалегідь. А благоустрій публічних місць - це постійна стаття міського бюджету, звідки мер не може просто самовільно взяти і перерозподілити кошти куди захоче. Якщо не хоче за грати, звісно.
А оті емоційні заяви про якісь побиття та вимагання взагалі залиш для дурників. Не може офіційна особа діяти поза межами закону. Звісно, якщо не хоче до в'язниці, про що так сильно мріють зелені. І які ти документи від мене хочеш? Документи для службового користування чи приватне листування? Це просто якийсь дешевий цирк.
Словом, стає зрозуміло, що твоя основна мета в цій темі - просто поливати Кличка брудом, а от жодних фактичних аргументів в тебе нема.
показати весь коментар
20.01.2026 21:16 Відповісти
Шмигаль, не смій спати!
Всю ніч роздавай доручення!
Свириденка, не смій спати!
Всю ніч смокчи у дєрьмачини!
Хьфодоров, не смій спати!
Всю ніч жижитилюй та креативь!
Буданга, не смій спати!
Всю ніч вари каву, навіть неоптимістично!
Умеров, не смій спати!
Не відходь від опочивальні рудого гаспадіна!
показати весь коментар
20.01.2026 20:22 Відповісти
Ще про макака абхазького забув написати - арахамія, не спи, смаж шашлики
показати весь коментар
20.01.2026 20:29 Відповісти
Четкий пацик, мародер.
показати весь коментар
20.01.2026 20:22 Відповісти
Невже члєнограй завтра явку з повинною напише?
показати весь коментар
20.01.2026 20:23 Відповісти
Ой, невже шмигаля шмигнуть - "шо, апять?" (с). Але, ну і сук@ - куми-дружбани крали, як не в себе, а тепер воно хєрой, наполєончік, бл@дь. І оте "я ж нє лох", та ні, ти лошара кінчена, якщо ні про що не знав, а якщо знав - 3,14здак завали. І тікай, тікай, бо як не ми, то кацапи тебе на шматки порвуть
показати весь коментар
20.01.2026 20:27 Відповісти
********* невже почуло українців? Візьми в жменю уряд стюар(бл)деси , потряси й висип взад на свою дошку робочого столу - Шмигаль буде наверху , інші нижче, багато вже під заставою та за кордоном ... Й вийде таки те , що тобі сьогодні написали заявити...
показати весь коментар
20.01.2026 20:34 Відповісти
Значить буде повний підець...
показати весь коментар
20.01.2026 20:36 Відповісти
А як бути з власною відповідальністю зеленського за все?
показати весь коментар
20.01.2026 20:39 Відповісти
Що заважало ставити окремі міні тес чи подібне в кожному обласному центрі? Була би децентралізація і кожне місто був би як власний єнергетичний острів не залежав би від великих тєс які є прекрасною мішенню, просто ця децентралізація зламала би комусь бізнес на якому успішно кралися і крадуться гроші.
показати весь коментар
20.01.2026 20:41 Відповісти
Курнув і пішов плести що попало, ******** малороський
показати весь коментар
20.01.2026 20:44 Відповісти
Очікун шашличний, де московські блекаути?
показати весь коментар
20.01.2026 20:46 Відповісти
Перевод стрелок по квартальному,ожидатель будет ожидать,отменное управление страной,высший класс.
показати весь коментар
20.01.2026 20:57 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 21:01 Відповісти
Я вам нічево нє должен.
показати весь коментар
20.01.2026 21:48 Відповісти
Шо ж буде завтра? Страшно уявити...З вірогідністю 99 відс. я попхну на заправку по пальне, бо шось там на дні лишилось...
показати весь коментар
20.01.2026 21:02 Відповісти
Малиш, Карабаси винні ...не ляльки а ляльководи винні...
показати весь коментар
20.01.2026 21:05 Відповісти
"Персональна відповідальність" колегіального органу виконавчої влади - це якийсь новий рівень потужної потужності від юриста трускавецького розливу.
показати весь коментар
20.01.2026 21:10 Відповісти
йурістя "кріварожскава разліва"
показати весь коментар
20.01.2026 21:23 Відповісти
Б** яке воно офігівше
показати весь коментар
20.01.2026 21:15 Відповісти
а ця особина не хоче зробити конкретні дії по своєму духу мудю дічю, куму гівно чє, холуй щєнку, ріжєй свєткє, ще гівнокупі своїх ставленників!? убоге
показати весь коментар
20.01.2026 21:21 Відповісти
Конкретний перелік дій?
Було б добре, якби завтра вони всі зібралися разом і вломили тобі гарних п#зд#лей Володя.
Це було б дуже хороше вирішення проблеми з захистом енергосистеми.
показати весь коментар
20.01.2026 21:22 Відповісти
Невже вирішив сам себе притягнути до відповідальності? Бо ні уряд, ні монобільшість в Раді не зроблять і кроку без наказу Голобородько.
показати весь коментар
20.01.2026 21:27 Відповісти
На нари мудака безтолкового!
показати весь коментар
20.01.2026 21:31 Відповісти
Весільний генерал щось там требує?
показати весь коментар
20.01.2026 22:00 Відповісти
Як же все своєчасно!!! Ура! Потужно! Молодці!!!
показати весь коментар
20.01.2026 23:48 Відповісти
Вкрадені гроші Міндіча і гоп- компанії вже по дорозі в Україніу. Навіть двушка- із мацкви. Заживемо,Вова!
показати весь коментар
21.01.2026 08:19 Відповісти
Балабол, всё как его друг,в глаза которого хотел смотреть:на камеру положительный,аж до блевоты,а на самом деле крысеныш.
показати весь коментар
21.01.2026 09:17 Відповісти
 
 