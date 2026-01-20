Зеленський наголошує на персональній відповідальності уряду щодо ситуації в енергетиці: Завтра я очікую конкретний перелік дій та рішень
Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності направити всі сили на полегшення ситуації з енергопостачанням.
Про це йдеться у його зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Кожен посадовець, місцева влада, усі очільники державних компаній, очільники енергетичних компаній – усі мають бути саме тут, в Україні, працювати в містах, працювати в селах, на тих територіях, де треба відновлювати й треба захищати", - наголосив він.
Ситуація в Києві
Зеленський зазначив, що лише в Києві станом на вечір більш як мільйон споживачів залишаються без електрики. Значна кількість будинків без тепла – більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків.
"Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію. Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, які захищатимуть життя і як перебудувати роботу – як підтримати людей, як підтримати бізнес", - зауважив президент.
Координація з бізнесом
Також Зеленський наголосив на необхідності максимальної координації з бізнесом: "як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні програми підтримки для людей додаткові".
Зеленський очікує перелік дій та рішень
"Треба проговорити все це детально і дати відповіді на питання, які я поставив урядовцям сьогодні. Всім. Персональна відповідальність уряду за це – завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій та рішень", - додав Зеленський.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
- Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.
- Атаковано об'єкт критичної інфраструктури на Рівненщині.
- У Полтавській області під ударом промисловий об'єкт.
- На Херсонщині поранено 4 особи внаслідок атак РФ.
П.С. У якому класі ти припинив фізику вивчати? 😁
Ти в курсі, що збройний плутоній дещо відрізняється від палива АЕС?
Ти в курсі, що навіть паливо для АЕС Україна не виробляє, а купує?
Ти в курсі, що радіоактивна каменюка, яку видобувають з землі - це не ядерне паливо і, тим більше, не ядерний плутоній?
проблема і в генерації
>Ти в курсі, що збройний плутоній дещо відрізняється від палива АЕС?
А я писав, що це однакові речі?
>Ти в курсі, що навіть паливо для АЕС Україна не виробляє, а купує?
А може виробляти. Що і треба зробити, щоб перестати бути розумово-відсталою, бідною країною.
>Ти в курсі, що радіоактивна каменюка, яку видобувають з землі - це не ядерне паливо і, тим більше, не ядерний плутоній?
Оце новина.
У тебе ж пралка з центирифугою є 😁
Ділов-то...
Кожен дурень впорається у гаражі.
Окей, як тільки отримаю владу в Енергоатомі.
>Кожен дурень впорається у гаражі.
Навіть русня впоралась, а українці не зможуть?
Потім згадай, що вітчизняні генії типу тебе не здатні зробити навіть автомобіль кращий за Запорожець.
Ну і тоді може тебе осяє думка про те, що не все так просто, як здається пересічному жлобу.
>Ну і тоді може тебе осяє думка про те, що не все так просто, як здається пересічному жлобу.
лише ти пишеш, що це просто
я пишу, що це можливо і необхідно для України.
Але нічого кращого за Таврію не виходить. 😁
Бо тих хто "вивчав" по коміксах ядерну фізику дофіга, а реальних спеців та обладнання нема.
Бо країні, яка експортує біженців та те, що з землі викопала, такі спеціалісти не були потрібні.
Є. Більше того, обладнання можна купити або виробити.
Якщо ти вивчав ядерну фізику по коміксах, залиш це при собі. Тоді хоча би залишиться таємницею, звідки у тебе такі потужні, незламні знання.
навіть відкрию таємницю: є реактори, що здатні працювати на природному урані без збагачення, наприклад MAGNOX. А гібридні fusion-fission реактори можуть працювати хоч на чистому 238U
Про скверики і мостики можу ж тобі сказати, що ти взагалі дупля не ріжеш в тому, як працюють державні органи, та ще й **********. "Мост Кличка" був відкритий задовго до початку повномасштабки, наскільки я пам'ятаю, десь в 2019. Проекти такого рівня взагалі проектуються, узгоджуються та реалізуються протягом років, тому деякі з них були введені в експлуатацію вже після початку повномасштабки, бо гроші на них були виділені заздалегідь. А благоустрій публічних місць - це постійна стаття міського бюджету, звідки мер не може просто самовільно взяти і перерозподілити кошти куди захоче. Якщо не хоче за грати, звісно.
А оті емоційні заяви про якісь побиття та вимагання взагалі залиш для дурників. Не може офіційна особа діяти поза межами закону. Звісно, якщо не хоче до в'язниці, про що так сильно мріють зелені. І які ти документи від мене хочеш? Документи для службового користування чи приватне листування? Це просто якийсь дешевий цирк.
Словом, стає зрозуміло, що твоя основна мета в цій темі - просто поливати Кличка брудом, а от жодних фактичних аргументів в тебе нема.
