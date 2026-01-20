РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17223 посетителя онлайн
Новости Дроны-перехватчики
1 514 28

Мы должны иметь минимум два перехватчика на один "шахед", – Зеленский

Зеленский о перехватчиках

Сейчас Россия запускает по Украине примерно 350 дронов в день, однако планирует выйти на уровень тысячи ударных дронов в день.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

1000 дронів в день

Так, Зеленский отметил, что Россия еще с прошлого года планировала выйти на уровень тысячи ударных дронов в день, однако пока не достигла этой цели.

"Среднее количество у них было около 250 в сутки. Сейчас я вижу где-то 350 - это их реальные возможности. Но мы должны рассчитывать на худший сценарий", - рассказал президент.

Украина должна иметь два перехватчика на один "шахед"

Зеленский подчеркнул, что в случае роста количества атак Украина должна действовать на опережение.

"Если россияне могут применять, например, тысячу дронов, значит, у нас должно быть минимум два перехватчика на один "Шахед", - добавил он.

Что предшествовало?

  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в настоящее время производит около тысячи дронов-перехватчиков в сутки, однако этого недостаточно для противодействия воздушным угрозам.
  • По данным Воздушных сил, в ночь на 20 января россияне выпустили противокорабельную ракету "Циркон" из оккупированного Крыма, 18 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков - Брянская, Ростовская области - РФ), 15 крылатых ракет Х-101 (район пуска Вологодская область – РФ), а также 339 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Брянск – РФ, Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк. Предварительно, противовоздушная оборона обезвредила 342 цели.

Автор: 

Зеленский Владимир (24057) дроны (6902) Шахед (2133)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Міндич нам допоможе? Чи Цукерман?
Нормальна людина, так обісравшись на очах у ВСЬОГО СВІТУ, вже би застрелилась, але не синок мами Ріти...
показать весь комментарий
20.01.2026 15:38 Ответить
+7
Ключові слова " повинні мати", в не є на сьому році одноосібного керування.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:36 Ответить
+6
А маємо два Цукермани на одного Міндича.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ключові слова " повинні мати", в не є на сьому році одноосібного керування.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:36 Ответить
Реально до чотирьох дронів потрібно на один Шахед і це означає що це неможливо! Потрібен дешевий зенітно-ракетний комплекс, який може випускати десятки ракет з однієї локації за одну добу! Без такого ЗРК протиповітряна оборона буде дирявою і далі.
показать весь комментарий
20.01.2026 17:33 Ответить
Міндич нам допоможе? Чи Цукерман?
Нормальна людина, так обісравшись на очах у ВСЬОГО СВІТУ, вже би застрелилась, але не синок мами Ріти...
показать весь комментарий
20.01.2026 15:38 Ответить
От людина старається. Робить все що може. Професіонал розмовного жанру.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:38 Ответить
А аналоги "Кинджалів" , "Іскандерів" та "Ліщини" на озброєнні України президент не планує створити?
показать весь комментарий
20.01.2026 15:39 Ответить
Уже створив із Міндічем Фламінго. Що ще потрібно ?
показать весь комментарий
20.01.2026 15:46 Ответить
Зєля, перехоплювач сам не перехоплює. До нього потрібен пілот. Грамотний і талановитий.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:39 Ответить
А маємо два Цукермани на одного Міндича.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:39 Ответить
Чапай думає
показать весь комментарий
20.01.2026 15:40 Ответить
Тим чим грає на піаніно.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:49 Ответить
Були в нас по два ''перехолювачі'': два брата міндічів, два брата цукерманів і два брата шифірів. Правда вони перехоплювали не дрони, в бюджетні гроші воюючої країни і виводили їх за кордон. Ці ''перехоплювачі'' встигали ''двушками'' фінансувати армію ворога.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:42 Ответить
З трьома тисячами фламіндічєй в рік, мільйоном дронів та супутником притули , якого випустили з ями погавкати на пороха.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:44 Ответить
І ледь не забув про двушечку на мацкву кожного тижня.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:45 Ответить
Кому це ти розказуєш? Роби. А заодно і балістичні ракети і саме головне ядерну зброю яка є єдиним гарантом миру а не твої з Тромбом і ****** мірні плани. Бо поки що я тільки бачу як десятки мільярдів грошей йдуть на популістичні програми під вибори.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:45 Ответить
так ти с корєшами все вкрав
показать весь комментарий
20.01.2026 15:45 Ответить
...торік ми посіяли двісті га буряків (оплески) - хробак їх з'їв. Цьогоріч ми посіяли триста га буряків (оплески) - нехай він ними удавиться... Щось подібне
показать весь комментарий
20.01.2026 15:46 Ответить
Тобто знову щит, а не меч.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:47 Ответить
1000 перехоплювачив в день на 350 шахедов в день. Минус откат 80%...Ну да. По два на шахед не получается конечно. Треба працювать.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:57 Ответить
Не ми в вони, ти зовсім до них не при чому , так написав що він приймає в цьому безпосередню участь...як збивають так "ми" , як провести адекватну мобілізацію, то скинув з себе всю відповідальність, хмтрожопий жид.
показать весь комментарий
20.01.2026 16:16 Ответить
Мислітєль!!!
показать весь комментарий
20.01.2026 16:18 Ответить
а що там з планом миру, який готовий на 90%!?
показать весь комментарий
20.01.2026 16:19 Ответить
Ну це вже по дорослому...
****@іти так пиз@іти ...
Спочатку 1на1зроби,утирок
показать весь комментарий
20.01.2026 16:44 Ответить
В тім-то і справа що повинні. Але маємо черговий намір про потужність
показать весь комментарий
20.01.2026 16:44 Ответить
Повинні мати по 2 перехоплювача на шахед, повинні мати фламінго, повинні мати Нептун. А маємо міндіча, баканова, Чернігова, Галушенка... депутата джокера, заброньованих Петрова та Іванова.
показать весь комментарий
20.01.2026 16:48 Ответить
Ми повинні мати мінімум два перехоплювачі на один "Шахед", і когось адекватного на посаді президента України.
показать весь комментарий
20.01.2026 17:01 Ответить
Який шахед?
Шахед-в минулому: його технологію закупили на початках,модернізували, збільшили бойову частину до 90кг,вдосконалили навігацію,поставили пзрк,яке здатне,в принципі, збивати гвинтокрили-це герані.
Відстає зе навіть за визначенням,а не то,щоби організувати випуск власних аналогічних систем.
показать весь комментарий
20.01.2026 17:06 Ответить
путіну про це казав?
показать весь комментарий
20.01.2026 18:37 Ответить
4 роки було мало для налагодження виробництва? Може, хай краще хтось інший спробує, а не ви, влада безмозких мародерів?
показать весь комментарий
21.01.2026 14:20 Ответить
 
 