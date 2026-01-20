Мы должны иметь минимум два перехватчика на один "шахед", – Зеленский

Сейчас Россия запускает по Украине примерно 350 дронов в день, однако планирует выйти на уровень тысячи ударных дронов в день.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

1000 дронов в день

Так, Зеленский отметил, что Россия еще с прошлого года планировала выйти на уровень тысячи ударных дронов в день, однако пока не достигла этой цели.

"Среднее количество у них было около 250 в сутки. Сейчас я вижу где-то 350 - это их реальные возможности. Но мы должны рассчитывать на худший сценарий", - рассказал президент.

Украина должна иметь два перехватчика на один "шахед"

Зеленский подчеркнул, что в случае роста количества атак Украина должна действовать на опережение.

"Если россияне могут применять, например, тысячу дронов, значит, у нас должно быть минимум два перехватчика на один "Шахед", - добавил он.

