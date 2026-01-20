Мы должны иметь минимум два перехватчика на один "шахед", – Зеленский
Сейчас Россия запускает по Украине примерно 350 дронов в день, однако планирует выйти на уровень тысячи ударных дронов в день.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
1000 дронов в день
Так, Зеленский отметил, что Россия еще с прошлого года планировала выйти на уровень тысячи ударных дронов в день, однако пока не достигла этой цели.
"Среднее количество у них было около 250 в сутки. Сейчас я вижу где-то 350 - это их реальные возможности. Но мы должны рассчитывать на худший сценарий", - рассказал президент.
Украина должна иметь два перехватчика на один "шахед"
Зеленский подчеркнул, что в случае роста количества атак Украина должна действовать на опережение.
"Если россияне могут применять, например, тысячу дронов, значит, у нас должно быть минимум два перехватчика на один "Шахед", - добавил он.
Что предшествовало?
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в настоящее время производит около тысячи дронов-перехватчиков в сутки, однако этого недостаточно для противодействия воздушным угрозам.
- По данным Воздушных сил, в ночь на 20 января россияне выпустили противокорабельную ракету "Циркон" из оккупированного Крыма, 18 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков - Брянская, Ростовская области - РФ), 15 крылатых ракет Х-101 (район пуска Вологодская область – РФ), а также 339 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Брянск – РФ, Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк. Предварительно, противовоздушная оборона обезвредила 342 цели.
Нормальна людина, так обісравшись на очах у ВСЬОГО СВІТУ, вже би застрелилась, але не синок мами Ріти...
Спочатку 1на1зроби,утирок
Шахед-в минулому: його технологію закупили на початках,модернізували, збільшили бойову частину до 90кг,вдосконалили навігацію,поставили пзрк,яке здатне,в принципі, збивати гвинтокрили-це герані.
Відстає зе навіть за визначенням,а не то,щоби організувати випуск власних аналогічних систем.