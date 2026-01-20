РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10478 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов
1 793 41

Украина производит около тысячи дронов-перехватчиков в сутки, но этого недостаточно, - Зеленский

Зеленский предупредил о возможном нападении РФ на ЕС

Украина в настоящее время производит около тысячи дронов-перехватчиков в сутки, однако этого недостаточно для противодействия воздушным угрозам. 

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня мы уже производим около тысячи перехватчиков в сутки, но этого недостаточно, потому что сейчас перехватчиков уже обогнало количество наших, скажу вам честно, операторов", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, задача по увеличению количества мобильных групп операторов уже поставлена. О ней проинформирован главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, а также новоназначенный министр обороны Михаил Федоров.

Автор: 

Зеленский Владимир (24057) перехватчик (74)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
піздун твоє погоняло
показать весь комментарий
20.01.2026 14:00 Ответить
+13
260 дринов сьогодні залетіло, це по 4 перехоплювача на один шахед, і цього не достатньо? Товариство, по моєму він *******
показать весь комментарий
20.01.2026 14:07 Ответить
+10
Тисяча за добу це так само як триста фламіндічей за місяць?
показать весь комментарий
20.01.2026 14:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До того ж неземний та потужний.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:02 Ответить
та вони всі із паперу, Ze не дасть збоехати
показать весь комментарий
20.01.2026 14:15 Ответить
... або на папері.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:43 Ответить
І до наших баранів! - ракети будуть?
показать весь комментарий
20.01.2026 14:02 Ответить
Не все одразу. Ракети в вечірньому відосіку.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:04 Ответить
йод твою масяню - ти коли небудь живеш в реальності укурок?
показать весь комментарий
20.01.2026 14:02 Ответить
Треба розуміти, в твоїх кишенях ще недостатньо намародерених з України лярдів. Не всі соки ще випив вурдалак зайшлий.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:03 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2026 14:04 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2026 14:13 Ответить
Ішакєди зараз з радіокеруванням і засобами ухилення від повітряних атак.
І не знаю, яка дальність польоту перехоплювачів. Частина може падати через розрядку акумуляторів між втраченою ціллю і наступною.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:27 Ответить
РЕБ в прикордонних область щоб розірвати мережу звязку у шахедів то космічна технологія для України??? простіше просто *****..ти постійно про досягнення яких немає.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:19 Ответить
Флеш писав, що Старлінк майже неможливо заглушити.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:31 Ответить
Старлінк сама компанія, може обмежити над Україною для цілей, у яких швидкість більше якогось значення100 км/год припустимо.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:47 Ответить
На скільки я бачив пости військових, вони зараз не через старлінк це роблять а мережею розтягуються як ретранслятори один для одного.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:49 Ответить
Флеш писав, що невдовзі будуть масово переходити на Старлінк.
І Маск до росії нерівно дихає, це він нам обмежував, коли по кримському мосту били, а їм - ні-ні.
показать весь комментарий
20.01.2026 16:00 Ответить
Поки що не переходять і використовують мережу з шахедів, ми ж ніяк цьому не протидіємо зовсім тупо ****..ш одна
показать весь комментарий
20.01.2026 18:01 Ответить
Звісно, пNздить, причому з наголосами і на другому складі, і на першому.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:41 Ответить
«Понад 1500 протишахедних дронів на добу - у грудні‐січні Міноборони вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для війська. Це дозволило суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях - від переднього краю до захисту тилових регіонів», - зазначив Шмигаль.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:07 Ответить
я ніколи не думав що можуть згвалтувати через вуха - це воно Zельоне Оманське Гнидоття
показать весь комментарий
20.01.2026 14:10 Ответить
Не сходиться бухгалтерія , бреше .
показать весь комментарий
20.01.2026 14:15 Ответить
Підсвічує кацапам, оманський зрадник
показать весь комментарий
20.01.2026 14:17 Ответить
щце кловун заліває
показать весь комментарий
20.01.2026 14:17 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2026 14:19 Ответить
еще шмигаль озвучивал 1500 на добу, уже 1000, через пару месяцев 500. скажите кто-нибудь этм счетоводам, что увеличение - это в обратную сторону
показать весь комментарий
20.01.2026 14:19 Ответить
Одно из двух, либо такое количество не выпускают, либо они не достаточно эффективны, скорей всего и то и другое
показать весь комментарий
20.01.2026 14:23 Ответить
Дивно, якщо така кількість антидронів на добу, то чого ж збиваютт 150 шахедів з 200? Абстрактно!
показать весь комментарий
20.01.2026 14:24 Ответить
Це з нової вовиної іграшки Battlefield Zelene chmo
показать весь комментарий
20.01.2026 14:34 Ответить
Ти балабол, голобородько. Не вистачає операторів? То навчи трутнів-поліцаїв!
Нехай хоч щось навчаться робити корисного для держави, якщо вони "не навчені воювати" (с)
показать весь комментарий
20.01.2026 14:37 Ответить
Якщо прибрати всі нулі, то можна повірити.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:42 Ответить
в Киеве их что-то не наблюдается, может опу все тысяча охраняют?
показать весь комментарий
20.01.2026 14:52 Ответить
Не знаю як у Києві, але їх ніде не бачуть, на території неокупованої України!
показать весь комментарий
20.01.2026 15:00 Ответить
Какие нахер 1000 перехоплювачив? У тебя над киевом прямо сейчас с самого утра десяток дронов спокойно летает и смотрят куда ракеты попали и где ПВО стоит. А перед этим спокойно через пол Украины пролетели.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:27 Ответить
Можна робити хоч 100000 дронів-перехоплювачів на добу, але якщо не має достатньої кількості навчених операторів це все до сраки. Для операторів потрібні транспортні засоби, і саме головне для них потрібні мобільні мінірадари, щоб можна було виявити шахед, його швидкість, висоту та напрямок руху хоча б на відстані 10 км. Потрібен дозвіл операторам працювати в межах міст. А так всі ці заяви виглядають як черговий раунд залучити донорські кошти для розпилу друзями зелі.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:45 Ответить
Оце загнув.Та кажи вже три тисячі, як колись брехав про балістику. Голені вівці повірять. Їм уже точно гірше не буде.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:57 Ответить
Дрони перехоплювачі мають застосовуватись там, де вже не може працювати традиційна ППО. Застосувувати їх массово у тилових районах - це просто розпорошення сил та засобів. До кожного дрона ще потрібен навчений оператор і якому ще треба знайти ціль у небі. Думаю, що як буде одне влучання на 10 запускув, то це буде супер успіх.
У тилу мають працювати автоматичні чи напів-автоматичні зенітні системи на базі кулеметів, зенітних гармат і ракет. Нічого кращого просто не існує.
показать весь комментарий
20.01.2026 16:19 Ответить
Так тобі ж кажуть знаючі люди, що ресурси треба вкладати не тільки в дрони, а й у ЗРК малої дальності. Клоун на посаді верховного г-нокомандувача - це тисячі марно втрачених життів.
показать весь комментарий
20.01.2026 16:45 Ответить
 
 