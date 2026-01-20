Украина производит около тысячи дронов-перехватчиков в сутки, но этого недостаточно, - Зеленский

Индустрия дронов

Украина в настоящее время производит около тысячи дронов-перехватчиков в сутки, однако этого недостаточно для противодействия воздушным угрозам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сегодня мы уже производим около тысячи перехватчиков в сутки, но этого недостаточно, потому что сейчас перехватчиков уже обогнало количество наших, скажу вам честно, операторов", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, задача по увеличению количества мобильных групп операторов уже поставлена. О ней проинформирован главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, а также новоназначенный министр обороны Михаил Федоров.

