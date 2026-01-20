Украина производит около тысячи дронов-перехватчиков в сутки, но этого недостаточно, - Зеленский
Индустрия дронов
Украина в настоящее время производит около тысячи дронов-перехватчиков в сутки, однако этого недостаточно для противодействия воздушным угрозам.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Сегодня мы уже производим около тысячи перехватчиков в сутки, но этого недостаточно, потому что сейчас перехватчиков уже обогнало количество наших, скажу вам честно, операторов", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, задача по увеличению количества мобильных групп операторов уже поставлена. О ней проинформирован главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, а также новоназначенный министр обороны Михаил Федоров.
+18 MrStepanovM
+13 Підлога Маккартні
+10 Зэлэный_Змий
І не знаю, яка дальність польоту перехоплювачів. Частина може падати через розрядку акумуляторів між втраченою ціллю і наступною.
І Маск до росії нерівно дихає, це він нам обмежував, коли по кримському мосту били, а їм - ні-ні.
Нехай хоч щось навчаться робити корисного для держави, якщо вони "не навчені воювати" (с)
У тилу мають працювати автоматичні чи напів-автоматичні зенітні системи на базі кулеметів, зенітних гармат і ракет. Нічого кращого просто не існує.