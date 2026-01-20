Есть много нардепов, которые уже хотят сложить мандат, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Верховной Раде есть много народных депутатов, которые хотят сложить мандат.
Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Монобольшинство
"Разрушить монобольшинство всегда было большим желанием либо финансовых групп, либо политических групп. С самого начала, еще с момента появления монобольшинства 5 лет назад.
Сначала это делали финансовые группы, в частности группа Коломойского. Все хотели влиять на монобольшинство, на "Слугу народа", голосовать за те законы, которые кому-то нужны. Хотели развалить, ходили с разными предложениями, но монобольшинство сохранилось, а кто-то не сохранил свою свободу", - отметил президент.
По словам Зеленского, многие из них не захотели оставаться в Украине.
"Многие из них уехали за границу. И даже сейчас из-за границы попытались во время полномасштабной войны развалить монобольшинство. Но монобольшинство голосовало за все законы, которые просил ЕС, Всемирный банк, которые были нужны нам для кандидатуры на пути в ЕС", - пояснил он.
Мандаты
"Я знаю много депутатов, которые уже хотят прекратить свой депутатский срок или мандат, но есть война, есть вызовы войны и есть закон. Пока что всем нужно работать, как бы сложно ни было", - подытожил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Блюзніство возвиличине в абсолют - ЕРА ВИРОДКІВ
а ось Залужного і Малюка прибрали. І за це хтось має сісти до вʼязниці
Вже давно пора наслужене добро десь в теплих краях тратити, а тут служи та й служи...
замучились бідненькі...
Віримо всією ротою.
Склади сам свої повноваження і суши сухарі, тому що ти - ворог України.