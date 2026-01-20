Есть много нардепов, которые уже хотят сложить мандат, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Верховной Раде есть много народных депутатов, которые хотят сложить мандат.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Монобольшинство

"Разрушить монобольшинство всегда было большим желанием либо финансовых групп, либо политических групп. С самого начала, еще с момента появления монобольшинства 5 лет назад.

Сначала это делали финансовые группы, в частности группа Коломойского. Все хотели влиять на монобольшинство, на "Слугу народа", голосовать за те законы, которые кому-то нужны. Хотели развалить, ходили с разными предложениями, но монобольшинство сохранилось, а кто-то не сохранил свою свободу", - отметил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о визите в Давос: Сейчас я выбираю Украину, а не экономические форумы

По словам Зеленского, многие из них не захотели оставаться в Украине.

"Многие из них уехали за границу. И даже сейчас из-за границы попытались во время полномасштабной войны развалить монобольшинство. Но монобольшинство голосовало за все законы, которые просил ЕС, Всемирный банк, которые были нужны нам для кандидатуры на пути в ЕС", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине сложно представить участие в "Совете мира" вместе с Россией, - Зеленский

Мандаты

"Я знаю много депутатов, которые уже хотят прекратить свой депутатский срок или мандат, но есть война, есть вызовы войны и есть закон. Пока что всем нужно работать, как бы сложно ни было", - подытожил глава государства.

Читайте: У нас не стало меньше ракет для ПВО, стало больше ракет у россиян во время атак, - Зеленский