Украине сложно представить участие в "Совете мира" вместе с Россией, - Зеленский
Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к "Совету мира" относительно Сектора Газа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
По его словам, в настоящее время приглашение прорабатывают украинские дипломаты. В то же время президент подчеркнул, что ему сложно представить участие Украины в органе, в который также приглашены президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Россия - наш враг, Беларусь - их союзник. Для меня сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином Совете", - заявил Зеленский.
Он добавил, что Россия и режим Лукашенко, по его мнению, являются "советом войны", а не мира.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
- Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.
Топ комментарии
+9 Михайло Иляш
показать весь комментарий20.01.2026 13:27 Ответить Ссылка
+6 Tema9
показать весь комментарий20.01.2026 13:24 Ответить Ссылка
+5 Angelina
показать весь комментарий20.01.2026 13:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
''Я увідєл мір в ґлазах путіна'' - заявляв Зеленський.
Хоча, бубчка з радістю може б і погодилась, то ж який рівень, який престиж!
Але ж роль в нього така, патрійот...