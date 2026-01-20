Украине сложно представить участие в "Совете мира" вместе с Россией, - Зеленский

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к "Совету мира" относительно Сектора Газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, в настоящее время приглашение прорабатывают украинские дипломаты. В то же время президент подчеркнул, что ему сложно представить участие Украины в органе, в который также приглашены президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Россия - наш враг, Беларусь - их союзник. Для меня сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином Совете", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Россия и режим Лукашенко, по его мнению, являются "советом войны", а не мира.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.

Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

