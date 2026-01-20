Украине сложно представить участие в "Совете мира" вместе с Россией, - Зеленский

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к "Совету мира" относительно Сектора Газа.

По его словам, в настоящее время приглашение прорабатывают украинские дипломаты. В то же время президент подчеркнул, что ему сложно представить участие Украины в органе, в который также приглашены президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Россия - наш враг, Беларусь - их союзник. Для меня сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином Совете", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Россия и режим Лукашенко, по его мнению, являются "советом войны", а не мира.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
  • Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

ХААА. А ДОННІ ІНАКШЕ І НЕ ХОЧЕ. Він же сосулька Кремля - думаю що цю раду миру там і придумали - їх стиль
20.01.2026 13:27
Зате «Рада миру» в Омані успішно відбулася.
20.01.2026 13:24
Наш вступ означатиме зраду Європі. Наш вступ означатиме зраду собі. Трампа у мішок!
20.01.2026 13:23
Якщо ми погодимося, то кацапи відмовляться і Трампель на них образиться як образився на Макрона.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:35 Ответить
Бла-бла-бла. Ви вже зрадили собі, покинувши країну, а тепер цвірінькаєте про "зраду" з іспанських кущів. Україна Європі нічого не гарантувала.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:38 Ответить
о да. там все було в чиколяді. теми рішалися мішками.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:25 Ответить
Інстинкти підказали пацюку, що на ліхтарі імунітет не працює.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:27 Ответить
Такий світ - в якому першу скрипку грає Трамп
показать весь комментарий
20.01.2026 13:28 Ответить
Якась какафонія від Зеленського.
''Я увідєл мір в ґлазах путіна'' - заявляв Зеленський.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:33 Ответить
А нас зовсім нескладно уявити твої договорняки з рашкою, так званий Оман, і ще й двушки міндіча ...і я думаю ще багато, багато цікавого ми дізнаємося.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:39 Ответить
Україні складно - тобі ні!
показать весь комментарий
20.01.2026 13:48 Ответить
Цікаво, а були б задоволені тут коментатори, якщо б Зеленський погодився. Він відмовився і правильно зробив, тим більше, що нам зараз не до Гази.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:51 Ответить
Участь української сторони в спільній "раді" з кацапами означає легімітизацію з нашого боку пуйла в міжнародних відносинах. А це ДО припинення війни і укладання мирного договору є недопустимим. От про що мова. І няких сумнівів, ніякого вивчення чи опрацювання українськими дипломатами.
Хоча, бубчка з радістю може б і погодилась, то ж який рівень, який престиж!
Але ж роль в нього така, патрійот...
показать весь комментарий
20.01.2026 14:00 Ответить
Ну тут він правий.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:55 Ответить
Нахєр нам той сєктор газа?
показать весь комментарий
20.01.2026 13:57 Ответить
просинаючись кожного ранку в першу чергу та й думаю... ну як там себе почуває сектор газу та що ще нового вчудив трамп . бо в україні одні і ті ж самі новини. скільки та куди прилетіло ракет та безпілотників.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:03 Ответить
Цинізм вищого гатунку - так звана "Рада Миру" з головуючим Трампом, який переіменував Депертамент Оборони в Департамент Війни, який вихваляючись два рази на тиждень зупинкою 8 воєн, насправді дружить з диктаторами, вистелює червону доріжку путіну, якого жодного разу не назвав агресором... Руйнівник демократії в себе в країні і в світі, з непомірними загарбницькими апетитами щодо надр Гренландії, раніше - зазіхання на Канаду, нафту Венесуели і цинічна відмова від підтримки лідера опозиції Мачадо. Цікаво, чи на цій Раді він повісить на шию нобелівську медальку, яку йому подарувала наївна Марія Мачадо?
показать весь комментарий
20.01.2026 14:05 Ответить
Ти ба? А як же було тоді ' важко ''кварталу'' і Бубочці десятиліттями робити фільми і концерти на московії? Про це навіть ніхто не подумав. Але вони мужньо там вижили, втекли і принесли мудрому наріду рай на землі.
показать весь комментарий
20.01.2026 16:04 Ответить
 
 