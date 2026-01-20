Китай получил приглашение от США в "Совет мира" относительно Газы

Китай получил от администрации США приглашение присоединиться к "Совету мира", инициированному президентом Дональдом Трампом для урегулирования ситуации в секторе Газа.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Китай уже получил приглашение американской стороны", - заявил дипломат.

В то же время Го Цзякунь не уточнил, как на это предложение отреагировало руководство Китая и планирует ли Пекин присоединиться к инициативе.

Решение об участии КНР в Совете мира пока официально не объявлялось.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.

Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

